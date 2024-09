SOFTWARE ENGINEERING GmbH

Como parceiro de longa data da IBM e com vasta experiência na plataforma IBM® Z e participação nos programas IBM® Db2 e CICS Early Test, SEG é um membro altamente engajado da comunidade de usuários. Karl Henn explica: "Estamos comprometidos com a plataforma IBM® Z e com o ecossistema circundante. Nossa contribuição para a plataforma e todo o ambiente vai além dos nossos produtos de software padrão. Gostamos de fazer parte de uma comunidade de usuários ativa e compartilhamos regularmente nossos insights com clientes e parceiros por meio de uma ampla variedade de apresentações em vários eventos. Estar próximo dos nossos clientes é a essência do nosso negócio. A troca frequente e direta em todos os níveis nos permite avaliar quais novos recursos nossos clientes precisam e quais novos desenvolvimentos precisamos abordar com nosso portfólio de produtos."

Graças à sua cooperação com o IBM® Global Asset Recovery Services, a SEG obtém acesso a servidores de usados e certificados da IBM, que a empresa pode personalizar para atender aos seus requisitos exatos de negócios. A IBM coloca os servidores remanufaturados através dos mesmos rigorosos procedimentos de teste que os sistemas recém-montados, e tem um inventário abrangente de recursos e peças certificadas. Isso dá à SEG a confiança de que todos os componentes funcionarão de forma confiável e de que a empresa obtém a qualidade e o desempenho pelos quais pagará. Karl Henn observa: "Valorizamos ter controle total sobre a infraestrutura que usamos para desenvolver nosso software. O fato de que podemos executar qualquer versão do sistema operacional e de software que gostamos a qualquer momento em nosso servidor nos ajuda a corrigir problemas e entregar novos produtos e recursos mais rapidamente aos nossos clientes."

Graças à disponibilidade econômica e certificada, remanufaturada para especificações de fabricação originais, servidores totalmente testados da IBM, a SEG conseguiu expandir suas ofertas e aprimorar sua vantagem competitiva, permitindo que a empresa aproveitasse novas oportunidades de negócios e se ajustasse às mudanças nas demandas e práticas. Um exemplo é a introdução da entrega contínua de novos recursos e melhorias para o IBM® Db2 12 for z/OS, o que permite que os clientes se beneficiem de novas funcionalidades mais rapidamente. Essa entrega mais ágil de novos recursos também cria novos desafios para os clientes. Karl Henn enfatiza: "Em um mundo que está se movendo mais rápido do que nunca, o software também precisa se mover rápido. Enquanto nossos clientes estão ansiosos para explorar novas funcionalidades, eles também querem a garantia de que as melhorias em uma área não terão um impacto negativo no desempenho do banco de dados em outras áreas. É por isso que estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos clientes para lançar um novo produto que ajudará a minimizar os riscos ao adotar a abordagem de entrega contínua do IBM® DB2 for z/OS."

Um benefício adicional de executar um servidor usado IBM® for SEG é que a empresa consegue proteger melhor sua propriedade intelectual. Como nenhum código precisa ser executado em sistemas externos para desenvolvimento ou manutenção, a SEG pode ter certeza de que nenhuma pessoa ou empresa não autorizada pode acessar as informações importantes sobre as quais a SEG é construída.

Karl Henn conclui: "Manter-se atualizado com o mainframe IBM® Z é vital para o nosso negócio, especialmente porque fornecemos ferramentas para suportar migrações para os novos recursos do IBM® Db2 for z/OS Graças à nossa estreita colaboração com excelentes especialistas da IBM em todo o mundo e aos atraentes sistemas usados e certificados do IBM® Global Asset Recovery Services, podemos continuar desenvolvendo e enviando ferramentas padrão que ajudam os clientes do IBM® Z a ultrapassar os limites, maximizando a confiabilidade e o desempenho."