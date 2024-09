The Kraft Heinz Company

Para as empresas do setor de bens de consumo (FMCG) em rápida evolução, as operações enxutas nunca foram tão cruciais para o sucesso. Como uma economia global incerta continua exercendo pressão descendente sobre os gastos do consumidor, as empresas devem identificar e implementar constantemente eficiências operacionais para proteger suas margens.



A Kraft Heinz Company, uma das principais fabricantes mundiais de produtos de alimentos e bebidas, procurou enfrentar esse desafio por meio da simplificação da cadeia de suprimentos que apoia suas marcas na América do Norte. Esse programa abrangente viabilizaria a transformação digital de muitos processos de negócios, integrando fluxos de dados em toda a empresa para maior eficiência e funções analíticas avançadas.



Rowie Torres, diretor da Global SAP Center of Excellence da Kraft Heinz Company explica: "Gerenciar uma cadeia de suprimentos tão grande como a da Kraft é um processo complexo que exige dados precisos e oportunos sobre previsões de vendas, planos de produção, logística e outros detalhes. A coleta de dados de várias fontes é vital, pois nos permite fabricar as quantidades ideais de cada um de nossos produtos e entregá-los aos varejistas no melhor momento para capitalizar a demanda do consumidor.



"Nos últimos anos, o volume de dados da cadeia de suprimentos que coletamos cresceu rapidamente. Sabíamos que incorporar esses dados adicionais em nosso processo de geração de relatórios permitiria que nossos tomadores de decisão detalhassem e revelassem oportunidades valiosas para melhorar a eficiência, mas a criação de relatórios refinados representava desafios técnicos difíceis".



" Como muitas empresas líderes do setor de FMCG, a Kraft Heinz Company conta com um conjunto de aplicativos integrados da SAP para impulsionar seus processos de negócios de ponta a ponta.



Rowie Torres continua: "Por muitos anos, usamos o software SAP Business Warehouse para apoiar nossos processos de análise de negócios. No entanto, o aumento dos volumes de dados e a demanda por funções analíticas significaram que nossos processos em lote noturnos estavam quase ultrapassando a rigorosa janela de 12 horas. Além disso, a complexidade do nosso modelo de dados significava que a criação de novos relatórios era um processo demorado, que pode levar até seis meses para ser concluído. Para oferecer relatórios mais frequentes e detalhados aos negócios, procuramos uma maneira de impulsionar o desempenho de nossa plataforma SAP Business Warehouse".