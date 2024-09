Parte do grupo N Brown de varejistas de produtos para o lar, a JD Williams se concentra em moda e estilo plus size, vendidos em um formato de loja de departamento.As receitas do grupo custam cerca de £818 milhões, gerando lucros operacionais de cerca de £93 milhões. JD Williams emprega 3.000 pessoas, e é uma das principais marcas da N Brown.

Embora os catálogos impressos tenham formado o núcleo do negócio, o mercado mudou drasticamente para a compra on-line, principalmente em dispositivos móveis e tablets. Nos bastidores, a JD Williams contava com vários sistemas separados para finanças, compras e uma série de tarefas de gerenciamento de negócios. Durante a era dos catálogos em papel, esses sistemas operavam de forma eficaz e confiável, com procedimentos bem consolidados para coletar e analisar dados de vendas, estoque e correlatos.

Com o aumento das vendas on-line, tornou-se evidente que a falta de integração nos bastidores poderia ser um freio potencial para o crescimento da JD Williams. Os consumidores que fazem compras por meio de tablets e smartphones tendem a ser mais jovens do que a base de clientes tradicional da empresa, e a JD Williams desejava maximizar a oportunidade de revitalizar suas marcas para atrair esses novos compradores.

David Hilary, Gerente de Programa e Gerente de Transformação Financeira, explica: "A JD Williams está migrando de uma empresa de catálogos para uma empresa multicanal moderna, e o foco do negócio está em suas marcas de destaque. O programa de transformação estratégica dos negócios, denominado "Fit for the Future", tem como objetivo levar a empresa a uma mentalidade verdadeiramente "digital first", baseada na inovação. Reconhecemos que vários elementos de nossos sistemas de suporte estavam atrasando os negócios do ponto de vista técnico e funcional. No nível do grupo, optamos por migrar para uma plataforma integrada padrão da indústria para Finanças e Compras, que pudesse escalar efetivamente e nos permitir expandir o próprio negócio de varejo de moda, o negócio de crédito ao consumidor, e nos ajudar a atender aos requisitos regulatórios que tínhamos dificuldade em satisfazer com os sistemas antigos."

IBM® Services foi contratada para entregar a primeira versão do programa, Finance Transformation, projetada para fornecer uma base de operações nos bastidores que o programa empresarial pode utilizar como uma base segura para o crescimento.A IBM Services foi responsável por todos os aspectos do projeto e construção, e a maioria dos testes da solução (aplicativo e integração). A IBM Services também foi responsável pela migração de dados e gerenciamento de mudanças, incluindo o desenvolvimento de treinamento e treinamento do treinador.

Nicola Mead, gerente de eficácia e sistemas financeiros de grupo, acrescenta: "Em particular, nossas finanças não foram integradas a mais nada. Queríamos práticas financeiras comuns em todo o grupo, como procure-to-pay (compra a pagamento) e order-to-cash (pedido a pagamento), o que, por sua vez, implicava o uso de um plano de contas padrão.O grupo escolheu o Oracle Retail Management System, e nossa tarefa era implementar o Oracle Fusion Finance e o Oracle Fusion Procurement em um programa de Transformação Financeira como os principais facilitadores para a nossa transformação no varejo."