Após avaliar várias plataformas de gerenciamento de API, a 1LINK escolheu a solução IBM API Connect® criada no hardware IBM® DataPower® Gateway. Juntos, proporcionaram uma plataforma centralizada para acesso seguro às APIs da empresa para testes e integração. Os desenvolvedores podem fazer login na plataforma por meio de um portal de autoatendimento para testar com APIs da 1LINK. A plataforma também oferece recursos de monitoramento e desempenho de API.

A empresa contratou a IBM Business Partner Systems Limited para gerenciar o projeto no final de 2018. De acordo com Khan: "A Systems Limited esteve envolvida desde o primeiro dia na supervisão de todo o projeto e implementação. A IBM também trabalhou em estreita colaboração conosco para documentar o escopo geral do projeto e consultar conosco sobre problemas de software e segurança".

A 1LINK ficou particularmente impressionada com os recursos de segurança da solução. "Queríamos manter o mesmo alto nível de segurança em nossa plataforma API que em nosso formato legado, mantendo em visão os padrões de segurança e as diretrizes de conformidade do PCI DSS da 1LINK", comenta Syed Suleman Hasan, diretor de risco da 1LINK. "O modelo DataPower oferece um ambiente onde as transações e o acesso às APIs são extremamente seguros. E como não é uma plataforma puramente de código aberto, prevemos que poderemos atualizar ou corrigir o sistema sem problemas".

O 1LINK Developer Portal é uma solução gratuita que oferece um catálogo de APIs publicamente disponíveis para jogadores interessados incorporarem a funcionalidade 1LINK em seus casos de uso. Syed Ahsan Aslam, Chief Disruption Officer da 1LINK, explica: "Nos últimos dois anos, o espaço de pagamentos digitais no Paquistão testemunhou um crescimento fenomenal, especialmente o espaço fintech. Todos os dias, novos participantes querem experimentar novidades, enquanto os players existentes, como bancos e cobradores, estão explorando maneiras de reduzir as despesas gerais e introduzir eficiências. Agora, podem testar e experimentar em seu próprio ritmo e, quando estiverem prontos, podem entrar em contato conosco para fazer a transição para nosso ambiente de produção. É uma situação em que todos ganham".