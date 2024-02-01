ما المقصود بانتشار نظام أسماء النطاقات؟

تاريخ النشر: 7 فبراير 2024
المشاركون: Camilo Quiroz Vazquez
يُشير انتشار نظام أسماء النطاقات (DNS) إلى الوقت الذي يستغرقه خوادم نظام أسماء النطاقات لنشر التغييرات على سجل نظام أسماء النطاقات عبر الإنترنت.
بالنسبة للمستخدمين الفرديين، يعتمد وقت انتشار نظام أسماء النطاقات (DNS) على الإعدادات المرتبطة بموفر خدمة الإنترنت (ISP)، وإعدادات مدة البقاء (TTL)، التي تحدد المدة التي تحتفظ فيها خوادم نظام أسماء النطاقات (DNS) بالمعلومات المخزنة مؤقتًا، وسجل النطاق. وعند العمل على نطاق المؤسسة مع موفر DNS موثوق، يعتمد وقت نشر DNS على مدى سرعة الموفر في نشر التغييرات في جميع أنحاء بنيته التحتية العالمية.
يلعب DNS، أو نظام اسم المجال، دورًا مهمًا في إدارة النطاقات والنطاقات الفرعية. ويتيح DNS للمستخدمين البحث في أسماء النطاقات من خلال متصفحات الويب (على سبيل المثال، www.example.com) بدلاً من إدخال عناوين IP رقمية معقدة للوصول إلى موقع الويب الذي يبحثون عنه. وتتطلب هذه العملية، التي تُعرف باسم حل DNS، سلسلة من خوادم نظام DNS وسجلات نظام DNS التي تجعل العملية سلسة للمستخدمين.
وتحتوي سجلات DNS على المعلومات اللازمة لربط أسماء النطاقات بعناوين IP المقابلة لها. وتكون خوادم DNS مترابطة، وعندما يتم إجراء تغيير على سجل في خادم واحد - مثل تغيير عنوان IP المتصل باسم نطاق - يستغرق الأمر وقتًا حتى ينتشر التغيير عبر الخوادم الأخرى. وإذا بدأ المستخدم عملية بحث ووصل إلى نظام لم ينتشر فيه التغيير بعد، فسيتلقى المستخدم عنوانًا قديمًا.
يمكن أن تستغرق تغييرات سجل DNS ما بين بضع ساعات وبضعة أيام للنشر عبر الإنترنت. ومع ذلك، يمكن للمنظمات تقصير عملية الانتشار بشكل كبير - وخفض وقت الانتشار إلى بضع ثوان فقط - من خلال العمل مع مزود DNS موثوق به وتطوير استراتيجية قوية لإدارة DNS.
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يمكن أن تحدث تغييرات DNS لمجموعة متنوعة من الأسباب، مثل عندما يكون عنوان IP الجديد متصلاً باسم نطاق أو عندما تختار منظمة موفر DNS جديدًا. يؤدي تحديث سجلات A، التي تنشئ اتصالًا مباشرًا بين عنوان IPv4 واسم المجال، إلى إنشاء ارتباط بين أسماء النطاقات وخادم الأسماء الجديد. ويؤثر تحديث تبادل البريد أو سجلات MX، التي توجه رسائل البريد الإلكتروني إلى خادم بريد النطاق الخاص بك، على كيفية توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى خادم بريد النطاق. وعند إجراء أي من هذه التغييرات، يجب نشرها عبر أنظمة DNS. ويعتمد مقدار الوقت الذي يستغرقه نشر التغييرات على بعض العوامل، وتختلف العملية بالنسبة للمستخدمين الأفراد والمؤسسات.
عندما يبحث المستخدم عن اسم مضيف باستخدام مستعرض إنترنت، فإنه يقوم بتعيين استعلام DNS، حيث يُجري هذا الاستعلام بحث لنظام أسماء النطاقات (DNS) للعثور على عنوان IP المطابق. ولتسريع هذه العملية، يمكنك تعيين قيمة مدة البقاء، أو TTL، التي تتيح لخوادم DNS معرفة المدة التي يجب أن تخزن فيها المعلومات مؤقتًا قبل تحديث ذاكرة التخزين المؤقت. ويمكن أن يساعد تعيين قيم أقل من مدة البقاء (TTL) على تقليل أوقات الانتشار. ومن المهم أيضًا أن تتذكر أن أنواع سجلات DNS المختلفة تختلف في سرعة الانتشار بناءً على وظيفتها.
تتمثل الخطوة الأولى في هذه العملية في تمرير الطلب إلى خادم DNS يعرف باسم محلل DNS المتكرر، ويسمى أحيانًا المؤشر أو محلل DNS. وعادةً ما يقوم موفرو خدمة الإنترنت بإعداد هذه الخوادم، والتي تتضمن ذاكرات التخزين المؤقت المحلية لنظام أسماء النطاقات التي تحفظ معلومات DNS لإجراء عمليات بحث DNS بشكل أسرع. وتكمن مشكلة مزودي خدمة الإنترنت في أنهم يتجاهلون أحيانًا إعدادات مدة البقاء (TTL) ويحفظون المعلومات المخزنة مؤقتًا لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى أوقات انتشار أطول.
يؤثر تغيير عنوان IP المقابل للنطاق على خادم اسم DNS الموثوق به. ويحتفظ خادم DNS الموثوق به بالسجل النهائي الذي يتصل به عنوان IP بنطاق معين. ومع ذلك، نظرًا لأن DNS يعمل على أربعة خوادم مترابطة، يجب أن تمر التغييرات التي تم إجراؤها على خادم الاسم الموثوق به أيضًا عبر الخوادم الأخرى. وتتضمن هذه الخوادم خادم الجذر، الذي يتلقى الطلبات من خوادم محلل DNS، وخادم اسم نطاق المستوى الأعلى (TLD)، والذي يحتوي على بيانات مرتبطة بأسماء النطاقات بنفس الامتداد. ويُمكن أن يؤدي إجراء هذه التغييرات عبر أنواع متعددة من الخوادم إلى إبطاء الانتشار.
على مستوى المؤسسة، تستطيع المنظمات استخدام حلول DNS مثل IBM ® NS1 Connect لتجنب مثل هذه التأخيرات في الانتشار. فعلى سبيل المثال، توفر منصة NS1 انتشارًا شبه فوري، مما يعني أن أي تغييرات في DNS يتم نشرها في جميع أنحاء العالم في بضع ثوان فقط. كما تتيح منصة NS1 للمنظمات إمكانية تعيين مدة بقاء (TTL) قصيرة وتسمح لعملاء DNS "بضرب" خوادم DNS الخاصة بهم كلما دعت الحاجة، مما يساعد في حل مشكلة الانتشار البطيء.
لا توجد طريقة مثالية لمراقبة انتشار DNS العالمي الخاص بك لأنه سيكون من الصعب للغاية مراقبة عدد لا يحصى من خوادم DNS الموجودة حول العالم. ومع ذلك، يُمكن أن توفر أدوات مثل مدققات انتشار DNS معارف بشأن أوقات الانتشار. وتعمل هذه الحلول عن طريق التحقق من سجلات DNS للنطاق الجديد على عينة من خوادم DNS العالمية لمعرفة ما إذا كان الانتشار قد حدث. وعلى الرغم من أن هذه المعارف ليست مثالية، إلا أنها يمكن أن تساعد المنظمات في التخطيط لتغييرات DNS وتقليل فترة التعطل عن العمل.
لتجنب مثل هذه التقديرات، يمكن للمؤسسات استخدام مزود نظام أسماء نطاقات (DNS) موثوق به يساعد على ضمان نشر تغييرات DNS بسرعة في كل أنحاء العالم.
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