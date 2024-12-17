يمكنك الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي إما لحل المشكلات الحالية أو استكشاف قدرات جديدة. ومن المهم أن تنظر الشركات إلى ميزانية الذكاء الاصطناعي التوليدي من هذا المنظور. تشير استطلاعاتنا إلى أن حوالي نصف الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي توجَّه نحو تمكين قدرات جديدة، لكن المديرين التنفيذيون يتطلعون لزيادة هذه النسبة إلى 60%.



في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، يساعد Anthony Marshall قادة الأعمال على استكشاف استراتيجيات متنوعة لوضع ميزانية للذكاء الاصطناعي التوليدي، مقدِّمًا رؤى قائمة على بالأبحاث لمقارنة سلوكك وأدائك بنظرائك.