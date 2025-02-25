ما هي إدارة تدفق القيمة؟

تدفق القيمة هو تسلسل الخطوات التي تتخذها الشركة لتحويل فكرة إلى قيمة ملموسة وقابلة للقياس. بالنسبة للمؤسسة، يمثل تدفق القيمة عملية تلقي طلبات العملاء وتطوير المنتجات أو الحلول بناء على مواصفاتها وتسليم المنتجات النهائية.

في حين أن مفهوم تدفقات القيمة ليس فريدًا من نوعه في دورة حياة تطوير البرامج، إلا أنه قابل للتطبيق في هذا السياق. يمكن أن تتخذ "القيمة" أشكالا عديدة، بما في ذلك المنتجات أو الخدمات أو مزيج من الاثنين معًا. يمكن أن يساعد فهم أنواع القيمة التي يوفرها العمل المؤسسات على التعرف على تدفقات القيمة بسهولة أكبر.

تستخدم إدارة تدفق القيمة فرقًا متعددة الوظائف تعمل على كسر الصوامع التشغيلية لمنح الأطراف المعنية الرؤية والمدخلات عبر وظائف الأعمال، مما يساعدهم على تحديد العوائق ومهام سير العمل غير الفعالة.

كما توفر أدوات وبروتوكولات لإنشاء مقاييس واضحة تعتمد على البيانات—مثل وقت التدفق، والإنتاجية، وحمل التدفق، وكفاءة التدفق، وتوزيع التدفق—لفهم تدفق العمل على مستوى المؤسسة بأكملها. من خلال هذا النظرة العامة القائمة على البيانات لوظائف الأعمال، يمكن للمؤسسات فهم كيفية استخدام الموارد بشكل أفضل. كما يمكنها تحسين تحقيق القيمة ونتائج الأعمال.

