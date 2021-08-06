انضم إلينا في شبكة أعمال تجعل التجارة الدولية أسرع وأكثر كفاءة. we.trade هي منصة قائمة على سلسلة الكتل وتضم 15 من أكبر البنوك الأوروبية، وتتعاون مع IBM لتسريع عملية تسويقها عالميًا.

تعمل منصة blockchain platform على تقليل الاحتكاك وتسهيل عملية التجارة للشركات المشاركة، ما يخلق نظامًا بنائيًا قائمًا على الثقة للتجارة العالمية. قواعدها الموحدة وخياراتها التجارية المبسطة تقلل من المخاطر وتزيد من فرص التجارة للبنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة.