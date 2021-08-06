حلول تمويل التجارة باستخدام تقنية سلسلة الكتل

ناطحات السحاب حول حديقة باتري في مانهاتن السفلى، مدينة نيويورك

اكسر الحواجز غير المرئية أمام النمو

تعيق العمليات القديمة العديد من أنظمة تمويل التجارة، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر والتكاليف. حلول IBM® Blockchain لتمويل التجارة مبنية على خدمات ومنصات سلسلة الكتل الرائدة في السوق—ما يساعدك على إقامة شراكات تجارية جديدة، والكشف عن مصادر سيولة جديدة وابتكار نماذج أعمال جديدة. ويمكنك الآن الاعتماد على تقنية دفتر الأستاذ الموزع، والعقود الذكية، والأمان المُحسَّن، والحوكمة المتكاملة وقدرات التحكم الشاملة للوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات تمويل التجارة.

أكبر التحديات التي تواجه التجارة

%60

من طلبات تمويل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة مرفوضة.¹

1.5

تريليون دولار أمريكي هي فجوة تمويل التجارة العالمية الناتجة.¹

تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

إعادة تصور ما هو ممكن في التجارة

تتوفر تجربة تداول أفضل للمشترين والبائعين من جميع الأحجام. يمكن أن تساعدك حلول IBM Blockchain لتمويل التجارة.

خفض مخاطر العمليات وتكاليف التشغيل

معالجة الاعتمادات والضمانات بسرعة بشكل إلكتروني، واكتساب رؤى متعمقة حول الوضع المالي للعملاء وتواريخ المعاملات، ومراقبة المعاملات من البداية إلى النهاية.

البحث عن فرص وأسواق جديدة

اكتشف فرص الإيرادات من خلال فئة جديدة من حلول شفافة ومخففة للمخاطر وموحدة لتمويل التجارة والتأمين على الائتمان التجاري .

الريادة في حقبة جديد من التجارة

تعزيز الثقة والشفافية بشكل أكبر في التجارة عبر الحدود. استمتع بمزايا الريادة من خلال إنشاء شبكات تجارية جديدة وتأسيس مراكز تجارية جديدة.

ميزة IBM Blockchain

الريادة في تسهيل التجارة

نحن نعيد ابتكار العمليات التجارية المعقدة للمساعدة في بدء وتسريع وابتكار شبكات سلسلة الكتل - بما في ذلك تطوير we.trade بنجاح، الذي يضم الآن 15 بنكا في جميع أنحاء أوروبا.
البراعة في إنشاء الشبكات

خبرتنا التي لا تضاهى في الإستراتيجية والتطوير السريع للمنتجات والحوكمة والتنظيم تساعد شبكات سلسلة الكتل على توسيع قاعدة العضوية - وتوحيد الجهود مع الشبكات الأخرى.
الخبرة التجارية الموثوقة

تعرف شركة IBM التجارة وعمليات التجارة، وتكامل الأنظمة المعقدة، والصناعات المنظمة، ومع أكثر من 500 حالة تعامل مع العملاء حتى الآن، نحن نعرف كيفية تحقيق القيمة من سلسلة الكتل. نوفر لك المجموعة الكاملة لإدارة أعمالك.
تعد شركة IBM رائدة في دراسة MarketScape Blockchain Services 2020 التي أجرتها IDC

تعمل We.Trade على تسريع تمويل التجارة - والتجارة

انضم إلينا في شبكة أعمال تجعل التجارة الدولية أسرع وأكثر كفاءة. we.trade هي منصة قائمة على سلسلة الكتل وتضم 15 من أكبر البنوك الأوروبية، وتتعاون مع IBM لتسريع عملية تسويقها عالميًا.

تعمل منصة blockchain platform على تقليل الاحتكاك وتسهيل عملية التجارة للشركات المشاركة، ما يخلق نظامًا بنائيًا قائمًا على الثقة للتجارة العالمية. قواعدها الموحدة وخياراتها التجارية المبسطة تقلل من المخاطر وتزيد من فرص التجارة للبنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة.

خدمات IBM® Blockchain

أنت بحاجة إلى أكثر من مجرد فكرة رائعة لتحقيق النجاح في سلسلة الكتل. تعرف على كيفية الاستفادة من مبادئ تصميم الشبكات التي تركز على النتائج لتمكين تحويل شركات تمويل التجارة والشبكات والنظم البنائية.

خدمات IBM Blockchain: نجاح يرتكز على التصميم

IBM Blockchain

لدى عملائنا رؤية بشأن مدى تغيير سلسلة الكتل لأعمالهم، ولدينا نهج لتحقيق ذلك. لنشارك في إنشاء شبكات أعمال ناجحة ومتنامية.
استكشاف حلول سلسلة الكتل

الموارد

ما هو نسيج هايبرليدجر؟

Hyperledger Fabric هو إطار عمل سلسلة الكتل المعيارية مفتوح المصدر لتطوير تطبيقات على مستوى المؤسسات ذات إستراتيجيات خاصة بالمجال.
سلسلة الكتل لحلول الهوية الرقمية وبيانات الاعتماد

تستخدم الحكومات والشركات والمؤسسات سلسلة الكتل لتمكين بنية تحتية آمنة وموثوقة للهوية الرقمية وبيانات الاعتماد.
ميزات سلسلة الكتل

سلسلة الكتل هي شبكة غير موثوقة توفر أمانًا وشفافية وأتمتة محسنة
Home Depot تستخدم IBM Blockchain

تنفذ Home Depot تقنية IBM Blockchain لحل النزاعات بين البائعين وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
تستخدم IPwe تقنية IBM Blockchain

تستخدم IPwe تقنية IBM Blockchain والذكاء الاصطناعي لإنشاء سوق براءات اختراع عالمية شفافة، بمساعدة IBM من أجل زيادة الوضوح والمرونة.
يستخدم we.trade تقنية IBM Blockchain

تمكين الشركات من جميع الأحجام من التجارة عبر الحدود، ما يساعد على دفع نمو الاقتصاد العالمي.

حلول ذات صلة

IBM Support for Hyperledger Fabric

منصة IBM Blockchain Platform: يوفر إصدار Hyperledger Fabric Support Edition اتفاقيات مستوى الخدمة ودعم المؤسسات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمنصة Hyperledger Fabric، المعيار الفعلي لمنصات سلسلة الكتل للمؤسسات من Linux Foundation.

 استكشف Hyperledger Fabric
حلول سلسلة الكتل لسلسلة التوريد

تساعد IBM Blockchain شركاء سلسلة التوريد على مشاركة البيانات الموثوقة من خلال حلول سلسلة الكتل المرخصة، ما يزيد من الشفافية والثقة.

 استكشاف خدمات سلسلة الكتل
خدمات استشارات الأعمال

تُعَد IBM Consulting شركة استشارية عالمية تعمل جنبًا إلى جنب مع العملاء لتصميم الأعمال عالية الأداء، وبنائها وتشغيلها.

 خدمات استشارية
اتخذ الخطوة التالية

يمكنك بناء سلاسل توريد مرنة وشفافة وموثوق بها باستخدام تقنية IBM Blockchain لتحويل عملياتك التجارية وتبسيط العمليات وتعزيز الثقة بفضل الحلول الرائدة في الصناعات.

