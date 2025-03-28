يتم إنتاج الطاقة المتجددة، والمعروفة أيضًا باسم الطاقة النظيفة، من الموارد الطبيعية التي يتم توليدها وتجديدها بشكل أسرع من استهلاكها—مثل الشمس والماء والرياح. تنتج معظم مصادر الطاقة المتجددة انبعاثات كربونية صفرية والحد الأدنى من ملوثات الهواء. من ناحية أخرى، يعد الوقود الأحفوري (النفط والفحم والغاز الطبيعي) موارد محدودة ويطلق انبعاثات غازات الدفيئة الضارة (GHGs)، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون (CO2) والميثان، عند حرقه. وهو يعتبر على نطاق واسع من الأسباب الرئيسية لتغير المناخ وتحديداً الاحتباس الحراري.

يمكن أن يكون فهم أنواع مصادر الطاقة المتجددة المتاحة خطوة أساسية نحو تقليل بصمتك الكربونية وللمؤسسات ، مما يقلل من الآثار البيئية لعملياتك وسلسلة التوريد.