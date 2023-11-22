ما المقصود بالتطوير التنظيمي؟

إن عملية التطوير التنظيمي، التي تعتمد على الأدلة والمنهجية، متجذرة في نموذج البحث العملي، الذي تم تقديمه في ثلاثينيات القرن العشرين لمساعدة المؤسسة على تحقيق تغيير إيجابي ومستدام. الخطوات الأساسية هي نفسها—تحديد المشكلة، وجمع البيانات ذات الصلة وتفسيرها، والتصرف بناءً على الأدلة وتقييم النتائج. في حين أن الخطوات المحددة يمكن أن تختلف تبعًا للاحتياجات الفريدة وسياق المؤسسة، فيما يلي أوصاف أكثر تفصيلاً للخطوات المستخدمة الآن بشكل شائع في التطوير التنظيمي:

1. تشخيص المشكلة: تقييم المؤسسة—بنيتها وعملياتها وأداؤها وثقافتها. في حين أن بعض المؤسسات على دراية بمشاكلها، فإن اتباع نهج قائم على البيانات يمكن أن يحقق المزيد من الوضوح والفهم. استخدم أدوات مثل المقابلات مع الموظفين والقيادات، والاستطلاعات، والمقاييس، ثم تقييم البيانات لتحديد مجالات القوة والضعف والمشكلات التي توفر فرصًا للتحسين.

2. التقييم والتعليقات:تحقق من المشكلات المحددة لاكتساب فهم عميق لسبب وجودها، ولماذا لم تتم معالجتها بنجاح وما الحلول التي تمت تجربتها في الماضي إن وجدت. تتضمن هذه الخطوة أيضًا جمع البيانات: يمكن استخدام الاستطلاعات ومجموعات التركيز والمقابلات والمستشارين الخارجيين لتقييم التحديات بدقة.

3. التخطيط:وضع خطة عمل إستراتيجية لمعالجة المشكلات وتنفيذ تدابير التدخل. غالبًا ما تشمل هذه التدابير التدريب وورش العمل وتمارين بناء الفريق وتطوير القيادة والتغييرات في تشكيل الفريق. اختر طرق الإلقاء الأنسب لتعليم المهارات المطلوبة أو تغيير السلوك. خصص الموارد وحدد أدوار الموظفين وحدد الأهداف الواضحة والقابلة للقياس التي تتماشى مع رؤية المؤسسة. ضمِّن جدولاً زمنيًا، وحدد كيفية تقديم التغييرات اللازمة للموظفين ووضح كيفية التعامل مع التواصل والتعليقات. يحتاج القادة إلى أن يكونوا قدوة متحمسة وأن ينقلوا الأهداف الشاملة للخطة.

4. التنفيذ:بدء التدخلات المختارة للوصول إلى الأهداف المطلوبة. تشجيع المشاركة والتعاون، وتعزيز التواصل المفتوح ودعم الموظفين بالتدريب والتوجيه. تجعل المشاركة المستمرة والتعليقات عملية التغيير تتقدم بشكل أكثر سلاسة.

5. التقييم:تقييم نتائج التدخلات من خلال جمع البيانات. وينبغي استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس التقدم المحرز. يجب جمع التعليقات الواردة من القادة والموظفين وتحليلها لقياس أثر التغييرات لتحديد ما إذا كانت ناجحة أو تحتاج إلى تعديل. وينبغي أيضًا تقييم عملية إدارة التغيير لمعرفة ما إذا كانت فعالة بدرجة كافية. إذا لم يحدث التغيير المطلوب، فستحتاج المؤسسة إلى تحديد العقبات وإجراء تعديلات للتغلب عليها.

6. إضفاء الطابع المؤسسي والتعديلات: إذا أظهر تقييم النتائج الأولية أن التغيير المطلوب قد حدث، فضمّن التغييرات والتدخلات في الهيكل التنظيمي. احرص على إنشاء مراقبة ودعم مستمرين لضمان استدامتهما. إذا كانت العملية غير ناجحة أو لم تنجح بشكل كامل، فنفّذ التعديلات على التدخلات وخطة التطوير التنظيمي. يوفر تقييم الخطة ورصدها فرصًا للتعلم وإجراء التغييرات التي تمكّن جميع عناصر التطوير التنظيمي من الاستمرار بنجاح وتساعد على ضمان توافقها مع الأهداف المتطورة للمؤسسة.

المؤسسات الكبرى دائمة التطور. ومن خلال تشجيع التعلم المستمر والقدرة على التكيف، يمكن إتاحة ثقافة تدعم عملية التحسين المستمر. نفّذ برامج تدريبية منتظمة وتقييمات أداء وجلسات تعليقات مع الموظفين. راقب التغييرات المنفذة وقيمها باستمرار حتى تتمكن المؤسسة من الحفاظ على قدرتها التنافسية ومواجهة التحديات الجديدة.