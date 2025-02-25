التركيز على القيمة: في إدارة المحافظ المرنة، ينصب التركيز العام لعمليات الأعمال على تقديم القيمة للعملاء، بدلاً من الالتزام بالموعد النهائي، وهو الأكثر شيوعًا في إدارة محافظ المشاريع التقليدية. تطلب إدارة المحافظ المرنة من المؤسسة تحديد معنى "القيمة" للمؤسسة بأكملها حتى تتمكن المشاريع من تقديم ما يحتاجه العملاء وأصحاب المصلحة على وجه التحديد.

التسليم التدريجي: تماشياً مع كفاءات إطار العمل المتبع للتعامل مع منهجيات (SAFe) الرشيقة، تستخدم إدارة المحافظ المرنة (LPM) التسليم التدريجي، حيث تقسم المشاريع إلى أجزاء صغيرة يمكن إنجازها وتسليمها بسرعة أكبر من المشاريع الكاملة في إدارة المحافظ التقليدية. إن دورات التمويل والتطوير الأقصر هذه تقلل المخاطر، وتسمح بتطبيق أكثر انتظامًا لملاحظات العملاء، وتجعل الفرق (والمشاريع) أكثر مرونة.

لامركزية صنع القرار: تمكين الفرق من أن تكون أكثر استقلالية في كيفية تحقيق أهداف العمل يعزز الإنتاجية وحل المشكلات بشكل إبداعي. ويساعد أيضًا في التخلص من الاختناقات وتقصير فترة التأخير.

أن تصبح أكثر مرونة: العمل على دورات قصيرة وتعزيز الاستقلالية الفردية والجماعية يجعل الفرق أكثر مرونة وأفضل قدرة على إعادة تقييم أهداف المحفظة واستراتيجيتها ومحتوياتها وإعادة ترتيب أولوياتها باستمرار.

استخدام النتائج الموضوعية: تشدد مبادئ المرونة على تحقيق النتائج المرجوة (تقديم القيمة وتحسين تدفقات القيمة) بدلاً من مجرد تلبية المقاييس. يمكّن هذا النهج الفرق من تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) أكثر فائدة ومواءمة الأهداف الاستراتيجية بشكل أفضل مع النتائج التي تزيد من قيمة العملاء.

إعادة التقييم والتحسين: في إدارة المحافظ التقليدية، يمكن أن تنحرف خرائط الطريق والأهداف التجارية عن احتياجات السوق بمرور الوقت. تؤكد إدارة المحافظ المرنة على إعادة معايرة الأهداف بانتظام م مع الأخذ بعين الاعتبار إدخالات العملاء وأصحاب المصلحة. تخلق حلقات التعليقات هذه مسارات ضوابط إرشادية لسياسات وعمليات التمويل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أفضل.