على الرغم من أن العديد من المؤسسات قد وضعت أهدافًا واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والتزمت بها، مدفوعةً بقيمها والمتطلبات التنظيمية الناشئة، فإنها تواجه عدة تحديات عند الانتقال من مستوى الطموح إلى مستوى التنفيذ الفعلي.
أظهرت دراسة حديثة أجرتها IBM أن المديرين التنفيذيين على مستوى العالم يشيرون إلى عدم كفاية البيانات (41٪) باعتبارها أكبر عائق أمام التقدم في مجال ESG، تليها العوائق التنظيمية (39٪)، والمعايير غير المتسقة (37٪)، ونقص المهارات (36٪). وأصبحت تأثيرات تحديات البيانات واضحة للأطراف المعنية في الشركات، إذ بات المستهلكون يتخذون قرارات الشراء—وحتى قرارات التوظيف—استنادًا إلى مدى تقدّم الشركة نحو تحقيق أهداف ESG الخاصة بها.
أما المؤسسات التي التزمت بسد الفجوة الخضراء، فقد تبنّت عمليات تركّز على الاستدامة وبدأت تجني ثمار ذلك. وإذا كانت البيانات تمثل عائقًا رئيسيًا أمام النجاح، فينبغي على الشركات التفكير في تبني استراتيجية بيئية تشمل التزامًا تنظيميًا شاملاً بتحقيق نتائج مستهدفة محددة، وتوظّف التقنية لتسريع وتتبّع التقدم المحرز.
وفي دراسة حديثة أخرى أجراها معهد IBM Institute for Business Value (IBV) بالتعاون مع SAP، تم استطلاع آراء 2,125 من كبار المديرين التنفيذيين المشاركين في وضع استراتيجيات الاستدامة البيئية في مؤسساتهم. وقد أسفرت الدراسة عن نتيجة مفاجئة: المؤسسات التي تتفوّق على منافسيها في النتائج البيئية والمالية معًا، هي نفسها التي تستفيد بأعلى درجة من إمكانات نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لديها.
يُعد نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقنية المرجعية الأساسية في المؤسسة، إذ يتقاطع عمليًا مع كل عملية من عمليات الأعمال. ويمكنه الربط بين الأهداف المالية والبيئية، مع توفير مقاييس قابلة للقياس والمساءلة ويسهل الوصول إليها. وعند تنفيذه بالاقتران مع أنظمة أخرى، يتيح نظام تخطيط موارد المؤسسات شفافية ووضوحًا أكبر في التكاليف، مما يمكّن من اتخاذ قرارات بيئية وتنظيمية وقرارات حساسة للأعمال بدرجة أعلى من الاتّساق والمصداقية.
قد يكون من الصعب الحصول على بيانات الاستدامة في المؤسسات بسبب العمليات التجارية المنعزلة، والبيانات غير الموثوقة، وأولويات العمل غير المتوائمة. يكشف نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) معلومات مادية في الوقت الفعلي عبر وظائف الأعمال، ويوصل البيانات الضرورية إلى مسؤولي اتخاذ القرار والمشغّلين، بما يوفّر تجربة استخدام أكثر سلاسة. ويمنح هذا الوصول الجديد إلى البيانات الشركات القدرة على تسجيل التزامات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) على مستوى المؤسسة، والإبلاغ عنها، واتخاذ الإجراءات بشأنها، والمساعدة في معالجة العديد من التحديات والمتطلبات المعقدة للاستدامة. ومع هذا المستوى من الوضوح، يمكن للأشخاص رؤية تأثير قراراتهم والثقة في النتائج المعلَن عنها، الأمر الذي يمكن أن يسرّع التغيير الثقافي الداعم لتسريع التحول المستدام للأعمال.
ورغم أن إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف ESG قد يبدو شبه مستحيل للبعض، فإن هناك مؤسسات تمكنت من اكتشاف مسار النجاح الأخضر. ووجدت دراسة IBM وSAP المذكورة أعلاه مجموعة من قادة الأعمال ذوي الأداء العالي (15٪)—المعروفين باسم المُمكّنون للاستدامة البيئية (Enabled)—الذين يضعون الاستدامة البيئية ضمن أولوياتهم، وينفذون خططًا ملموسة ومعلنة جيدًا لتحقيق أهدافهم بمعدل أعلى بكثير من نظرائهم. وأظهرت الدراسة أن المؤسسات المُمكّنة تعتبر الاستدامة البيئية على قدم المساواة مع الأداء المالي، لأنها ترى في الاستدامة محرّكًا لتحقيق نتائج مالية أفضل.
كما وجدت الدراسة الحديثة أن المؤسسات المُمكّنة تعتمد على هياكل بيانات ERP لمعالجة أهداف الاستدامة، إلى جانب نتائج بارزة أخرى، من بينها:
وينبغي لجميع المؤسسات أن تدرك أنه في اقتصاد مترابط، يمكن لنظام ERP أن يدعم مبادرات الاستدامة المشتركة ويوحّدها.
فالاستدامة ونظام ERP جهدٌ جماعي يعتمد على بيانات فعلية، ولا يمكن لأي فريق تحقيق النجاح بمفرده. وباعتبارهما شريكين استراتيجيين في S/4HANA وحلول SAP للاستدامة، تجمع IBM وSAP بين التقنيات والخدمات والمنصات المؤسسية لمساعدة الشركات على كسر العزلات التنظيمية وتضمين الحلول عبر الوظائف والعمليات الحيوية للأعمال. وتظل الاستدامة ضرورة حتمية للأعمال، كما سيستمر الضغط لتطوير عمليات الأعمال بوتيرة متزايدة.
اقرأ الدراسة الكاملة لمعرفة كيف نساعد العملاء على الاستفادة من نظام ERP لتفعيل الاستدامة على أرض الواقع. تدرك SAP وIBM كيفية مساعدة الشركات على تحقيق تقدّم ملموس نحو التزاماتها في مجال ESG دون التضحية باحتياجات الأعمال أو الربحية.
