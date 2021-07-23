ثلاثة اختلافات بين عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع

عمليات التطوير هي مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تقصير دورة حياة تطوير البرمجيات وتسريع تسليم البرمجيات ذات الجودة الأعلى من خلال كسر الحواجز ووالجمع بين عمل فرق تطوير البرمجيات وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات وأتمتته.
تستخدم هندسة موثوقية الموقع (SRE) هندسة البرمجيات لأتمتة مهام عمليات تكنولوجيا المعلومات التي عادة ما يتم تنفيذها بواسطة مسؤولي النظام. وتشمل هذه المهام إدارة نظام الإنتاج وإدارة التغيير والاستجابة للحوادث.
هناك بعض أوجه التشابه بين عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع، ولكن هل تعرف ما هي الاختلافات؟ شاهد هذا الفيديو مع Bradley Knapp وهو يشرح:
تتعلق عمليات التطوير بتطوير المكون الأساسي. بينما هندسة موثوقية الموقع تتعلق بتنفيذ المكون الأساسي. ماذا يعني ذلك؟ دعونا فكر في الأمر بهذه الطريقة.
تركز فرق عمليات التطوير على التطوير الأساسي. حيث يعملون على منتج أو تطبيق يمثل الحل لمشكلة شخص ما. ويتبعون نهجاً رشيقاً في تطوير البرمجيات يساعدهم على بناء التطبيقات واختبارها ونشرها ومراقبتها بسرعة وجودة وتحكم.
تنشغل عمليات هندسة موثوقية الموقع بتنفيذ المكون الأساسي، حيث يقدم القائمين عليها تعليقات باستمرار إلى مجموعة تطوير المكون الأساسي تلك قائلين "مرحبًا، لقد صممتم شيئًا، لكنه لا يؤدي وظيفته بالشكل الذي تتوقعونه بالضبط". تستفيد هندسة موثوقية الموقع من بيانات العمليات وهندسة البرمجيات لأتمتة مهام عمليات تكنولوجيا المعلومات وتسريع تسليم البرمجيات، مع تقليل مخاطر تكنولوجيا المعلومات.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
هناك اختلاف في مجموعات المهارات بين عمليات التطوير وعمليات هندسة موثوقية الموقع. عمليات التطوير المنوطة بتطوير المكون الأساسي يقوم عليها أشخاص يحبون كتابة البرامج، فهم يكتبون تعليمات برمجية ويختبرونها ويدفعونها إلى الإنتاج بهدف الحصول على خط تطبيقات يساعد في حل مشكلة ما.
تُعدّ اختبارات عمليات هندسة موثوقية الموقع أكثر استقصائية، فالقائمون عليها على استعداد لإجراء التحليل لمعرفة سبب حدوث خطأ ما، حيث يريدون التأكد من عدم استمرار حدوث المشاكل نفسها، هم يسعون إلى أن يكونوا استباقيين في مساعيهم، لا أن يكونوا مجرد رد فعل. كما أنهم يرغبون في أتمتة المهام المتكررة كي يتسنى لهم الابتكار.
في بعض الأحيان، لا يتوفر وقت كافٍ للقيام بكل شيء يدويًا، بغض النظر عن دورك. في بعض الأحيان تحتاج إلى إيجاد طرق لأتمتة الأشياء حتى تتمكن من تركيز وقتك وطاقتك على الابتكار. لست مضطرًا إلى أتمتة كل شيء؛ ولكن، إذا كنت تقوم بالمهمة نفسها مرارًا وتكرارًا، فلماذا لا تستخدم الأتمتة لتقليل الكدح؟ الأتمتة أمر مهم.
من خلال عمليات التطوير، تتم أتمتة النشر، حيث يضطلع القائمون عليها بأتمتة المهام والميزات. من خلال هندسة موثوقية الموقع، تتم أتمتة التكرارات، حيث أتمتة المهام اليدوية التي يمكن تحويلها إلى مهام برمجية من أجل الحفاظ على بقاء المجموعة في حالة تشغيل وعمل.
سجِّل الآن لتتعرف على كيفية استخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار في عملك. احصل على رؤى الخبراء واكتشف كيفية تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين استخدام الموارد، وتحقيق نتائج ملموسة للأعمال باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.
اكتشف أحدث منشورات IBM Redbooks حول تحديث الكمبيوتر المركزي لبيئات السحابة الهجينة. تعرَّف على استراتيجيات قابلة للتنفيذ، وحلول للبنية، وتقنيات تكامل لتعزيز المرونة والابتكار وتحقيق نجاح الأعمال.
اكتشف كيفية استخدام IBM Wazi Deploy وميزات اللغات الحديثة لتبسيط عمليات تطوير z/OS. تعرَّف على كيفية مساهمة الأتمتة والأدوات مفتوحة المصدر في تحسين الكفاءة عبر المنصات المختلفة.
ابدأ رحلتك في تحول عمليات التطوير لديك مع برنامج DevOps Acceleration من IBM. يرشد هذا البرنامج الشركات عبر المراحل الحيوية مثل التقييم، والتدريب، والنشر، والتبني لتحقيق تنفيذ سلس لعمليات التطوير.
أتمتة تسليم البرامج لأي تطبيق محليًا أو على السحابة أو الكمبيوتر المركزي.
استخدم أدوات وبرمجيات عمليات التطوير لإنشاء تطبيقات السحابة الأصلية ونشرها وإدارتها عبر أجهزة وبيئات متعددة.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
تحقيق أقصى استفادة من إمكانات عمليات التطوير لإنشاء تطبيقات السحابة الأصلية الآمنة واختبارها ونشرها من خلال التكامل المستمر والتسليم المستمر.