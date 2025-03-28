1. ضع قائمة بالمخاطر وحدد أولوياتها وفقًا لاحتمالية وقوعها وشدتها.

في المرحلة الأولى من عملية التخطيط للطوارئ، تقوم الأطراف المعنية بطرح قائمة للمخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة وإجراء تحليل المخاطر على كلٍ منها. يناقش أعضاء الفريق المخاطر المحتملة، ويحللون تأثير المخاطر لكل منها ويقترحون مسارات العمل لزيادة الجاهزية الكلية لديهم. لا تحتاج إلى وضع خطة لإدارة المخاطر لكل تهديد تواجهه شركتك، لكن فقط المخاطر التي يقيّمها صانعو القرار لديك على أنها محتملة جدًا ولها تأثير محتمل على عمليات الأعمال العادية.

2. بادر بإنشاء تقرير تحليل تأثير الأعمال (BIA)

يعد تحليل تأثير الأعمال (BIA) خطوة حاسمة في فهم كيفية استجابة وظائف الأعمال المختلفة في المؤسسة للأحداث غير المتوقعة. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في النظر إلى مقدار إيرادات الشركة التي تحققها وحدة الأعمال المعرضة للخطر. إذا أشار تحليل تأثير الأعمال (BIA) إلى أنها نسبة عالية، فلربما كان لزامًا على الشركة إعطاء الأولوية لإنشاء خطة طوارئ لمخاطر العمل هذه.

3. ضع خطة

بالنسبة لكل تهديد محتمل تواجهه شركتك وله احتمال كبير لحدوثه وتأثير محتمل كبير على العمليات التجارية، يمكنك اتباع هذه الخطوات الثلاث البسيطة لإنشاء خطة:

حدد المحفزات التي من شأنها وضع الخطة موضع التنفيذ: على سبيل المثال، إذا كان هناك إعصار يقترب، فمتى تبدأ العاصفة في إطلاق سلسلة الإجراءات لديك؟ عندما تكون على بعد 50 ميلاً؟ 100 ميل؟ ستحتاج فرقك إلى إرشادات واضحة حتى يعرفوا متى يبدأون في تنفيذ الإجراءات التي تم تكليفهم بها.

على سبيل المثال، إذا كان هناك إعصار يقترب، فمتى تبدأ العاصفة في إطلاق سلسلة الإجراءات لديك؟ عندما تكون على بعد 50 ميلاً؟ 100 ميل؟ ستحتاج فرقك إلى إرشادات واضحة حتى يعرفوا متى يبدأون في تنفيذ الإجراءات التي تم تكليفهم بها. صمم الاستجابة المناسبة: لقد وصل التهديد الذي استعدّت مؤسستك لمواجهته واتخذت جاهزيتها وبدأت فِرق العمل في التحرك للخطوة التالية. سيحتاج جميع المشاركين إلى تعليمات واضحة يسهل الوصول إليها وبروتوكولات يسهل اتباعها وطريقة للتواصل مع الأطراف المعنية الأخرى.

لقد وصل التهديد الذي استعدّت مؤسستك لمواجهته واتخذت جاهزيتها وبدأت فِرق العمل في التحرك للخطوة التالية. سيحتاج جميع المشاركين إلى تعليمات واضحة يسهل الوصول إليها وبروتوكولات يسهل اتباعها وطريقة للتواصل مع الأطراف المعنية الأخرى. تفويض المسؤولية بشكل واضح وعادل: مثل أي مبادرة أخرى، يتطلب التخطيط للطوارئ إدارة فعالة للمشروع لكي ينجح. إحدى الطرق التي أثبتت جدواها لمعالجة هذا الأمر هي إنشاء مخطط RACI. يرمز الاختصار RACI بالإنجليزية إلى "المسؤول، والمساءلة، والاستشارة، والإطلاع"، ويُستخدم على نطاق واسع في إدارة الأزمات لمساعدة الفرق والأفراد على تفويض المسؤولية والتفاعل مع الأزمات في الوقت الفعلي.

4. احصل على تأييد من المؤسسة بأكملها - وكن واقعيًا بشأن التكلفة

قد يكون من الصعب في بعض الأحيان تبرير مدى أهمية تخصيص الموارد للاستعداد لشيء قد لا يحدث أبدًا. ولكن إذا كانت أحداث السنوات القليلة الماضية قد علمتنا أي شيء، فهو أن وجود خطط طوارئ قوية لا تقدر بثمن.

فكّر في مشاكل سلسلة التوريد والنقص الحاد الناجم عن الوباء أو الفوضى التي لحقت بسلاسل التوريد العالمية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. عندما يتعلق الأمر بإقناع قادة الأعمال بقيمة وجود خطة بديلة قوية، فمن المهم النظر إلى الصورة الكبيرة—ليس فقط تكلفة الخطة ولكن التكاليف المحتملة التي يمكن تكبدها إذا لم يتم وضع خطة.

5. اختبر وأعِد تقييم خططك دوريًا بانتظام

تتغير الأسواق والصناعات باستمرار، لذا فإن الواقع الذي تواجهه خطة الطوارئ عند تفعيلها قد يكون مختلفًا تمامًا عن الواقع الذي وُضعت من أجله. يجب اختبار الخطط مرة واحدة على الأقل سنوياً، وإجراء تقييمات جديدة للمخاطر.