ما هو سجل CNAME (الاسم المتعارف عليه)؟

يعمل سجل CNAME، أو ما يُعرف بسجل الاسم المتعارف عليه، بمثابة اسم مستعار داخل نظام أسماء النطاقات، حيث تتمثل وظيفته في إعادة توجيه اسم نطاق إلى آخر.
وهو يسمح بتحليل أسماء نطاقات متعددة على عنوان IP نفسه ويبسّط عملية إدارة الخدمات أو النطاقات الفرعية المختلفة من خلال توجيهها إلى نطاق وجهة واحد. والجدير بالذكر أن كل سجلات CNAME يجب توجيهها إلى اسم نطاق بدلاً من عنوان IP.
يعد النطاق الفرعي ”ww” مثالاً شائعًا على CNAME. ويتم توفيره بوصفه اسمًا مستعارًا لاسم النطاق الأساسي، ويقوم المستخدمون بالوصول إلى "www.example.com" ويُشار إليه بالنطاق الأساسي (أو قمة منطقة نظام أسماء النطاقات (DNS)) “example.com”.
قد يبدو سجل الاسم المتعارف عليه معقدًا، لكنه أداة بسيطة ومفيدة نسبيًا في عالم الإنترنت ونظام أسماء النطاقات (DNS). تخيل نظام أسماء النطاقات (DNS) بوصفه قاعدة بيانات تسمية ضخمة، مثل دليل الهاتف، مسؤولاً عن ربط أسماء مواقع الويب المألوفة مثل "www.example.com" بعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الفعلية، وهي مجموعة فريدة من الأرقام. وتساعد سجلات CNAME المنظمات في إدارة النطاقات وتوزيع حركة المرور وموازنتها بشكل أكثر كفاءة، وفي النهاية تقديم تجربة مستخدم أسرع وأكثر سلاسة.
تعمل سجلات CNAME بوصفها مؤشرات أو أسماء مستعارة، حيث تعيد توجيه اسم نطاق إلى آخر. وهي ضرورية لتبسيط إعدادات استضافة الويب، خاصةً عند إدارة نطاقات فرعية متعددة أو تغييرات إعادة توجيه متكررة.
تنبع أهمية سجل CNAME من قدرته على إضفاء مستوى عالٍ من المرونة والسهولة في إدارة إعادة توجيه النطاق وتخصيص الخدمة. وتتيح هذه الميزة إمكانية إجراء تغييرات سريعة على نقطة النهاية للنطاق دون إرباك خدمات الشبكة المرتبطة أو تغيير سجلات أخرى.
يعرض المثال التالي عملية الحل التالي كيفية عمل سجلات CNAME
ويطلب عميل نظام أسماء النطاقات عنوانًا (ليبدأ استعلام، ويتم إنشاء طلب نظام أسماء النطاقات. في هذا المثال، سنستخدم www.example.comمثل العنوان المطلوب.
2. يستقبل محلل نظام أسماء النطاقات الطلب ويحدد موقع خادم الاسم الموثوق الذي يحتوي على ملف مجال نظام أسماء النطاقات والذي بدوره يحوي سجلات نظام أسماء النطاقات لنطاق "example.com" .
3. تُجرى عملية تحسين الطلب ضمن نظام أسماء النطاقات ويتم إرجاع سجل CNAME إلى العميل.
4. يتفهم العميل أن www.example.com هو اسم مستعار للعنوان "example.com". ويبدأ العميل استعلامًا جديدًا عن "example.com."
5. يجري إنشاء طلب نظام أسماء النطاقات لـ «example.com» ويقوم المُحلِّل بتحديد موقع السجل A لـ "example.com" وإرجاعه. ويحتوي السجل A على عنوان بروتوكول الإنترنت.
6. باستخدام عنوان بروتوكول الإنترنت هذا، يتصل عميل نظام أسماء النطاقات بـ "example.com."
تنطبق بعض القيود على سجلات CNAME وكيفية استخدامها، بما في ذلك:
تُؤدي سجلات الاسم المستعار غرضًا مشابهًا لسجلات CNAME من خلال إعادة توجيه اسم نطاق إلى آخر. ويعد إدراك الفروق الدقيقة بين سجلات CNAME وسجلات الأسماء المستعارة وعمليات إعادة التوجيه وعلاقاتها داخل بيئة نظام أسماء النطاقات أمرًا جوهريًا لإدارة النطاق بكفاءة.
وتعمل سجلات CNAME كأسماء مستعارة، حيث توجه اسم نطاق إلى آخر. كما تُستخدم هذه السجلات أساسًا للنطاقات الفرعية ولا يمكن أن تتواجد مع سجلات أخرى على نفس اسم المضيف.
توفر سجلات الاسم المستعار، التي تشبه في وظيفتها لسجلات CNAME، حلاً بديلاً يتيح الاستخدام المتزامن لأنواع السجلات الأخرى. لكن التحويلات تعمل بشكل مختلف عن طريق توجيه المستخدمين والمحركات البحثية نحو عناوين URL مختلفة ويتم تنفيذها عادةً على مستوى خادم الويب.
يقوم السجل A (سجل العنوان) بتعيين اسم النطاق مباشرة إلى عنوان IPv4. وتعيّن سجلات AAAA اسم نطاق على عنوان IPv6. وعلى عكس سجلات CNAME، لا توفر سجلات A اسمًا مستعارًا بل ترجمة مباشرة لاسم النطاق إلى عنوان IP.
في السياق الأوسع لنظام أسماء النطاقات، تلعب سجلات CNAME، إلى جانب السجلات الأخرى مثل MX وA وTXT وNS، أدوارا محددة في توجيه أسماء النطاقات، وتوجيه حركة مرور البيانات، وتحديد خوادم البريد، وتعيين عناوين IP، وتخزين البيانات النصية، والإشارة إلى خوادم الأسماء الموثوقة.
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