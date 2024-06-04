Cadence هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA) ولديها أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال البرمجيات الحاسوبية. وقد ساعدت الشركات في جميع أنحاء العالم على تصميم المنتجات الإلكترونية التي تقود التكنولوجيا الناشئة اليوم، بما في ذلك الشرائح. يعني الطلب المتزايد على المزيد من الشرائح، إلى جانب دمج الشركة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عمليات أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA) الخاصة بها، أن حاجتها إلى قوة الحوسبة وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. بالنسبة إلى المؤسسات العاملة في صناعة أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA) مثل Cadence، تُعد الحلول التي تمكّن أحمال التشغيل من الانتقال بسلاسة بين البيئة المحلية والسحابة، مع السماح أيضًا بالتمييز بين مشروع وآخر، أمرًا أساسيًا.

تستخدم Cadence الحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud مع IBM Spectrum LSF كأداة لجدولة أحمال التشغيل لدعم تطوير برامج تصميم الشرائح والأنظمة، الأمر الذي يتطلب حلولاً مبتكرة وموارد حوسبة فائقة ودعمًا أمنيًا متقدمًا. من خلال استخدام الحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud، أبلغت Cadence عن تحسن الوقت اللازم للحل، وتحسنات في الأداء، وتخفيضات في التكلفة، وإدارة مبسطة لأحمال التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، تدرك شركة Cadence عن تجربة شخصية أن الانتقال إلى السحابة قد يتطلب معرفة وقدرات جديدة لا تمتلكها كل شركة. تهدف محفظة Cadence Cloud الشاملة إلى مساعدة العملاء في جميع أنحاء العالم على استخدام إمكانات السحابة مع الخدمة السحابية المدارة من Cadence كحل متكامل ومثالي للشركات الناشئة والعملاء الصغار والمتوسطين، ومع خيار السحابة المدارة من قِبل العملاء والمعروف باسم Cloud Passport لتمكين أدوات Cadence للعملاء من الشركات الكبيرة. وتكرس Cadence جهودها لمنح عملائها مسارًا سهلاً إلى السحابة من خلال توصيلهم بمزودي الخدمات ذوي المعرفة، مثل ®IBM، التي يمكن استخدام منصاتها لنشر أدوات Cadence في البيئات السحابية. بالنسبة إلى المؤسسات التي ترغب في دفع عجلة الابتكار على نطاق واسع، يمكن لنموذج Cadence Cloud Passport أن يوفر إمكانية الوصول إلى أدوات برمجية جاهزة للسحابة لاستخدامها على سحابة IBM Cloud.