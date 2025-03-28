أمثلة على تغير المناخ

على الرغم من أن بعض التأثيرات على مناخ الأرض لا رجعة فيها، تعمل مجموعة واسعة من المنظمات من القطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات مناخية تعالج أسباب تغير المناخ. وتشمل استراتيجيات التخفيف المستمرة وأهداف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان.

ويعتمد تحقيق هذه الأهداف جزئياً على نمو إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يقلل اعتماد العالم على الطاقة المستمدة من حرق الوقود الأحفوري. يمكن أن تساهم ابتكارات أخرى في علوم المناخ أيضًا في تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ، بدءًا من تكنولوجيا التقاط الكربون إلى طرق تحييد حموضة المحيطات (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).

يمكن للتقنيات المستدامة الحالية أيضًا أن تساعد الشركات على تقليل بصمتها الكربونية. على سبيل المثال، يمكن للتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يساعد الشركات على تحديد أجزاء عملياتها التي تنتج معظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ ويمكن لحساب الكربون أن يسترشد به في استراتيجياتهم بشأن الحد من تلك الانبعاثات.

ويقول العلماء إن الأمر الأكثر أهمية هو التحرك بسرعة.

وقال رئيس اللجنة الدولية للتغيرات المناخية Hoesung Lee في بيان صدر عام 2023 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com): "إذا تحركنا الآن"، "لا يزال بإمكاننا تأمين مستقبل مستدام صالح للعيش للجميع."

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