Web 3.0 هو مجموعة من التطبيقات من الجيل التالي التي تستخدم التقنيات الناشئة مثل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز والواقع الافتراضي (AR/VR) كجزء من مجموعة التقنيات الأساسية. ستشكل هذه التقنيات الناشئة التفاعلات التي سيحصل عليها المستخدمون في هذا الجيل التالي من الويب. أخذنا الإنترنت من صفر إلى واحد، ما سمح للبشر بالوصول إلى المعلومات في العالم الرقمي.
ومنذ ذلك الحين، استمر الويب في التطور بمعدل هائل. لقد تم الانتقال إلى Web 2.0، المسمَّى بالويب الاجتماعي، بفضل التقدم في تكنولوجيا الهاتف المحمول مثل متجر تطبيقات Apple، وتتميز بمجموعة من تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل Facebook وYouTube والتي أطلقت العنان لقدرتنا على التفاعل الاجتماعي في المجال الرقمي. ومع استمرار تقدم تطوير تكنولوجيا الجيل التالي، نحن الآن على أعتاب تطور الويب إلى Web 3.0.
هذا هو الجزء الأول من سلسلة من المنشورات التي سأستكشف فيها الويب 3.0، مستعرضًا تاريخ وتطور التقنية المعنية منذ نشأتها وحتى حالتها المستقبلية. بعد ذلك، سأقوم بتحليل أحد تطبيقات الجيل القادم الأساسية وأوضح دور تقنية سلسلة الكتل باعتبارها لبنة أساسية. وفي النهاية، سأسلط الضوء على كيفية البدء في بناء الويب المستقبلي باستخدام منصات التقنية السحابية وسلسلة الكتل.
يتم تعريف الأنواع الرئيسية على أنها (يوجد الرابط خارج ibm.com) نوع له تأثير غير متناسب على بيئته مقارنةً بكتلته الحيوية. وعلى الرغم من الوقت القصير نسبيًا الذي قضيناه على الأرض، فإن بعض علماء الأحياء يزعمون أن الإنسان العاقل قد وصل إلى تصنيف بيئي أكثر تأثيرًا من النوع الرئيسي — وهو النوع الأساسي.
لقد حصلنا على هذا التصنيف بسبب قدرتنا غير الطبيعية على التأثير على البيئة من حولنا باستخدام التقنية. خلال العشرة آلاف سنة الماضية، قمنا بتحويل الأفق المادي والاقتصادي والاجتماعي بشكل جذري من خلال الثورات الزراعية والصناعية والمعلوماتية. وقد يزعم بعض المؤرخين أن هذا يرجع إلى قدرتنا الطبيعية على التطور التقني المتسارع، وهو ما تم تحديده مؤخرًا فقط من خلال قانون Moore.
وأود أن أزعم أن هذه القدرة -باعتبارها امتدادًا لقدراتنا العقلية والاجتماعية- قد تجلت في الاختراع التكنولوجي الأساسي في التاريخ البشري ــ النظام العالمي لأجهزة الكمبيوتر المترابطة، والمعروف باسم الويب.
من وجهة نظر المسوّق، فإن مصطلح الويب أسهل بكثير في الاستيعاب من مصطلح "النظام العالمي لأجهزة الكمبيوتر المترابطة" أو حتى "الشبكة العالمية". من وجهة نظر عالم أصول الكلمة، فإن مصطلح Web 3.0 مشتق من الكلمة الطنانة التسويقية Web 2.0 التي اشتهر بها زميله المسوّق والتقني، Tim O’Reilly. في مقالته (الرابط موجود خارج ibm.com)، استخدم O’Reilly المصطلح لوصف التحول النموذجي بين أجيال الويب.
إن تطور هذه الكلمة الطنانة إلى Web 3.0 أمر مثير للجدل ولا يزال يتم تعريفه (يوجد الرابط خارج ibm.com) من قِبل المسوّقين اليوم. لذا، من وجهة نظري كمسوّق لسلسلة الكتل وخبير تقني تطوري، سأبذل قصارى جهدي لأضيف إلى مجموعة المعارف الحالية.
لنبدأ من جذر الشجرة التطورية، مع بداية ظهور شبكة الويب العالمية في أوائل تسعينيات القرن العشرين، حيث أخذتنا شبكة مترابطة من أجهزة الكمبيوتر باستخدام بروتوكولي الإنترنت TCP/IP وHTTP من الصفر إلى 1.0. أحدث Web 1.0 ثورة في قدرتنا على التواصل من خلال جعل التبادل السهل للمعلومات ممكنًا. كان هذا التكرار الأول للويب أحادي الاتجاه، ويستخدم فقط للاتصال الأساسي أحادي الاتجاه. ازدهرت شركات مثل Netscape وYahoo! وAOL في منصة تبادل المعلومات الناشئة هذه حيث كانت التطبيقات الأكثر شعبية عبارة عن صفحات ويب ثابتة تنشر معلومات من مصدر مركزي ورسائل البريد الإلكتروني.
أدت التكهنات الغزيرة حول هذه التقنية الجديدة إلى ظهور طفرة الاستثمار في الإنترنت في منتصف التسعينيات إلى أواخر التسعينيات. لقد أدى انفجار هذه الفقاعة في خريف عام 2001 إلى هبوط أغلب الشركات (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) المدرجة على مؤشر NASDAQ بنسبة 75% على الأقل. من رماد هذا الانهيار، ازدهرت المنصات التي حولت تدفق المعلومات ثنائية الاتجاه. وخلال هذه النهضة، التي أطلق عليها اسم Web 2.0 أو الويب الاجتماعي، أصبح الويب أكثر اجتماعية وديناميكية. لقد أتاحت ويكيبيديا المعرفة مفتوحة المصدر من مستخدميها، وربطتeBay بين المشترين والبائعين من مختلف أنحاء العالم، وسمح موقع LinkedIn للناس بمشاركة رأس المال الاجتماعي.
مع استمرار التقدم التكنولوجي على طول المنحنى الأسّي الذي فرضه قانون Moore، كيف سيبدو تطور Web 2.0؟ لقد تم افتراض العديد من النظريات من قِبل زملائنا من علماء التكنولوجيا التطورية، ولكن على غرار التنوع البيولوجي، ربما لن نعرف كيف سيبدو الجيل التالي من الويب دون إدراك متأخر. ومع ذلك، يمكننا أن نفترض أنه من المحتمل أن يكون هناك تقارب بين التقنيات الناشئة اليوم باعتبارها العناصر الرئيسية لـ Web 3.0:
وعلى عكس أفلام Ice Cube في أوائل الألفية الثالثة، فإن الويب سيكون خالدًا، وعلى الرغم من أننا أبعد مما نفكر، إلا إننا لم نصل بعد إلى نقطة التحول. يتنافس العديد من الرواد وشاغلي الوظائف في سباق لتطوير الويب. في الواقع، تشكل التقنيات الناشئة التي تشكل مكونات تطبيق Web 3.0 النموذجي بالفعل أجزاءً لا تتجزأ من التطبيقات التي نستخدمها اليوم.
من المساعدين الشخصيين مثل Siri وAlexa إلى خوارزميات التعلم الآلي التي تصحح هذه الجمل تلقائيًا أثناء كتابة هذا المقال، يكتسب الذكاء الاصطناعي قوة دفع سريعة في التطبيقات الحديثة. وعلاوةً على ذلك، فإن انتشار التطبيقات الأكثر شعبية اليوم مثل Facebook وSpotify في الأجهزة المتصلة بالإنترنت مثل الساعات والسيارات في كل مكان، يشير إلى الحالة الحالية لتكامل إنترنت الأشياء (IOT).
علاوةً على ذلك، تكتسب تطبيقات سلسلة الكتل مثل المدفوعات من خلال Bitcoin وتتبع سلسلة التوريد زخمًا بين المستخدمين الرئيسيين والمؤسسات الراسخة مثل Fidelity (الرابط يوجد خارج ibm.com) وWalmart (الرابط يوجد خارج ibm.com).
وأخيرًا، يقوم المطور الحديث بتطوير التطبيقات المتكاملة مع عناصر الويب 3.0 بسرعة باستخدام التقنية مثل IBM Cloud. إذن، كيف يبدو تطبيق Web 3.0 النموذجي؟ ترقبوا الجزء الثاني من هذه السلسلة، حيث سأقوم بتحليل بنية تطبيق Web 3.0 النموذجي.
وفي هذه الأثناء، تناول كوبًا من القهوة وبعض أنماط التعليمات البرمجية هذه (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، وابدأ في إنشاء تطبيقات الغد، اليوم.
