ما المقصود بسلسلة الكتل لتحقيق المنفعة الاجتماعية؟

غالبًا ما تفتقر المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية (NGOs) إلى التقنية المناسبة التي تمكّنها من الوصول إلى الشركات المانحة القادرة والراغبة في تقديم الدعم. سواء كان الأمر يتعلق بتمويل بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات أكثر حداثة، أو توسيع المهارات الداخلية، أو العثور على موارد أخرى، فقد تُفقد الروابط المُهمة أو لا تتشكل من الأساس. إلى جانب ذلك، فإن مستويات المساءلة الائتمانية والشفافية المالية التي تتطلبها الشركات المانحة قد تُثقل كاهل هذه المؤسسات إذا لم تكن مستعدة للتعامل معها.

يمكن لتقنية سلسلة الكتل أن تدعم نماذج جديدة للتغيير، من خلال تعزيز تبادل المعرفة ومساعدة المؤسسات الاجتماعية على إنشاء أنظمة سجلات مشتركة تلبي متطلبات الشركات المانحة.