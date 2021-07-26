ما المقصود بسلسلة الكتل لتحقيق المنفعة الاجتماعية؟

تستخدم الشركات والمبتكرون تقنية سلسلة الكتل لتحويل أكبر تحديات العالم إلى أعظم إنجازات للبشرية.
غالبًا ما تفتقر المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية (NGOs) إلى التقنية المناسبة التي تمكّنها من الوصول إلى الشركات المانحة القادرة والراغبة في تقديم الدعم. سواء كان الأمر يتعلق بتمويل بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات أكثر حداثة، أو توسيع المهارات الداخلية، أو العثور على موارد أخرى، فقد تُفقد الروابط المُهمة أو لا تتشكل من الأساس. إلى جانب ذلك، فإن مستويات المساءلة الائتمانية والشفافية المالية التي تتطلبها الشركات المانحة قد تُثقل كاهل هذه المؤسسات إذا لم تكن مستعدة للتعامل معها.
يمكن لتقنية سلسلة الكتل أن تدعم نماذج جديدة للتغيير، من خلال تعزيز تبادل المعرفة ومساعدة المؤسسات الاجتماعية على إنشاء أنظمة سجلات مشتركة تلبي متطلبات الشركات المانحة.
تُنتج شركة Newlight Technologies سلعًا استهلاكية عالية الأداء من الغازات الدفيئة. وتضمن تقنية سلسلة الكتل إمكانية تتبع عمليات المنتج وتأثيرها في البيئة وإجراء تدقيق لها والتواصل بشأنها بشفافية.
تُنشئ تقنية سلسلة الكتل نظام سجلات موزعًا ومشتركًا بين أعضاء الشبكة، ما يلغي الحاجة إلى وجود—دفاتر حسابات مختلفة—والخلافات الناجمة عنها.
يتطلب الأمر التوصل إلى إجماع من جميع أعضاء شبكة سلسلة الكتل للتحقق من كل معاملة، ويتم تسجيل جميع المعاملات التي تم التحقق منها بشكل دائم على سلسلة الكتل. لا أحد يمكنه حذفها—حتى مديرو النظام.
يجب أن يمتلك كل عضو في الشبكة صلاحيات وصول للمشاركة، وذلك يمنع الجهات الضارة من الدخول. وعلاوة على ذلك، تتم مشاركة المعلومات مع أعضاء الشبكة الآخرين فقط حسب الحاجة.
مع مرور كل يوم، يكتشف مبتكرو سلسلة الكتل كيف يمكنهم استخدام المزايا الفريدة للتكنولوجيا لتحقيق قوة اللامركزية وإعادة تعريف القيمة وتشكيل تحالفات جديدة وإعادة تشكيل الوضع القائم.
يقوم برنامج IBM® Science for Social Good على الاعتقاد بأن العلم والتقنية التطبيقية يمكن أن تحل أصعب مشكلات العالم. إذ يسرّع الحلول من خلال الاستفادة من المنهج العلمي لدفع عجلة التقدم.
منذ عام 2016، جمع البرنامج بين علماء وباحثي IBM والمهندسين مع زملاء أكاديميين وخبراء في مجالات متخصصة من مؤسسات متنوعة. معًا، يتعاملون مع التحديات المجتمعية الناشئة من خلال استخدام العلم والتقنية. النتائج حتى الآن: 28 مشروعًا مبتكرًا و19 شراكة و9 براءات اختراع قيد الانتظار وغيرها.
تُعد تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) من بين الحلول التي يتم البحث فيها لاستكشاف دورها في تعزيز المجتمع. بدءًا من برنامج تابع للأمم المتحدة يهدف إلى تبسيط الاستدامة في الدول النامية، ووصولاً إلى الخدمات الاجتماعية والمبادرات في مجالات السلامة العامة والتعليم، تُطبق التقنيات المعرفية لتحقيق رؤية لعالم أكثر أمانًا وإنتاجية.
اكتشف من خلال دراسات الحالة كيف تُعزز قوة سلسلة الكتل المنفعة الاجتماعية، وتُمكّن الشركات من الإسهام في حل المشكلات العالمية.
يساعد IBM Food Trust® تطبيق Farmer Connect على تعزيز الثقة من خلال سجل يمكن التحقق منه لمسار القهوة حتى فنجانك، حيث يتتبع الحبوب منذ لحظة قطفها. مستقبل القهوة يكمن في إمكانية تتبع مصدرها.
"تعني إمكانية التتبع القدرة على معرفة: "هل تم الحصول على هذه القهوة بطريقة مسؤولة ومستدامة؟""
— Dan Behrends، مؤسس تطبيق Farmer Connect ورئيسه
يساعد بنك البلاستيك أكثر من مليار شخص في المناطق التي تعاني من الفقر الشديد وتلوث البلاستيك على تحويل حياتهم للأفضل. إذ يستخدمون حلاً مبنيًا على IBM Blockchain Platform لجمع النفايات البلاستيكية وتبادلها مقابل السلع التي يحتاجونها أكثر.
"نحن نستخدم سلسلة الكتل لحل المشكلات العالمية، من خلال توفير الشمول المالي للفقراء وتمكين أنظمة شفافة لإعادة تدوير البلاستيك الاجتماعي."
— Shaun Frankson، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي التكنولوجيا لدى بنك Plastic Bank
الانضمام إلى شبكة موجودة بالفعل. أنشئ حل سلسلة الكتل الخاص بك. شارك في الإنشاء مع خبرائنا. كن شريكًا للآخرين لاغتنام الفرص الجديدة. أينما كنت في رحلتك مع سلسلة الكتل، يلتقي بك IBM Blockchain هناك ويساعدك على الوصول إلى حيث تريد.
Hyperledger Fabric هو إطار عمل سلسلة الكتل المعيارية مفتوح المصدر لتطوير تطبيقات على مستوى المؤسسات ذات إستراتيجيات خاصة بالمجال.
تستخدم الحكومات والشركات والمؤسسات سلسلة الكتل لتمكين بنية تحتية آمنة وموثوقة للهوية الرقمية وبيانات الاعتماد.
تنفذ Home Depot تقنية IBM Blockchain لحل النزاعات بين البائعين وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
تستخدم IPwe تقنية IBM Blockchain والذكاء الاصطناعي لإنشاء سوق براءات اختراع عالمية شفافة، بمساعدة IBM من أجل زيادة الوضوح والمرونة.
منصة IBM Blockchain Platform: يوفر إصدار Hyperledger Fabric Support Edition اتفاقيات مستوى الخدمة ودعم المؤسسات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمنصة Hyperledger Fabric، المعيار الفعلي لمنصات سلسلة الكتل للمؤسسات من Linux Foundation.
تساعد IBM Blockchain شركاء سلسلة التوريد على مشاركة البيانات الموثوقة من خلال حلول سلسلة الكتل المرخصة، ما يزيد من الشفافية والثقة.
تُعَد IBM Consulting شركة استشارية عالمية تعمل جنبًا إلى جنب مع العملاء لتصميم الأعمال عالية الأداء، وبنائها وتشغيلها.
يمكنك بناء سلاسل توريد مرنة وشفافة وموثوق بها باستخدام تقنية IBM Blockchain لتحويل عملياتك التجارية وتبسيط العمليات وتعزيز الثقة بفضل الحلول الرائدة في الصناعات.