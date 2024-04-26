نعلم أن فهم المشكلات الفنية للعملاء أمر بالغ الأهمية لتقديم خدمة دعم فعالة. تتطلب الشركات حلولاً سريعة ودقيقة لمشكلاتها التقنية، ما يتطلب من فرق الدعم امتلاك معرفة تقنية عميقة والتواصل بشأن خطط العمل بوضوح. يمكن أن تؤدي أدوات الدعم المضمنة في المنتج أو أدوات الدعم عبر الإنترنت، مثل المساعدين الافتراضيين، إلى زيادة تفاعلات الدعم المستنيرة والفعالة مع الخدمة الذاتية للعميل.
يقول حوالي 85% من المديرين التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سوف يتعامل بشكل مباشر مع العملاء في العامين المقبلين. يمكن لأولئك الذين يطبقون ميزة بحث الخدمة الذاتية في مواقعهم وأدواتهم أن يصبحوا أكثر كفاءة وفعالية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي التعلم من مجموعات البيانات الواسعة ويمكنه إنتاج ردود دقيقة ومخصصة. إن القدرة على فهم السياق الأساسي للسؤال (مع الأخذ في الحسبان المتغيرات مثل النبرة والمشاعر والسياق) تمكّن الذكاء الاصطناعي من تقديم إجابات تتماشى مع احتياجات المستخدم المحددة، ومع الأتمتة يمكنه تنفيذ المهام، مثل فتح تذكرة لطلب قطعة غيار.
حتى عندما تطرأ موضوعات لا يستطيع المساعدون الافتراضيون حلها بمفردهم، يمكن للأتمتة توصيل العملاء بسهولة بوكيل مباشر يمكنه المساعدة. وفي حال تصعيد المشكلة إلى وكيل مباشر، يمكن تقديم ملخص لسجل المحادثة الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن من متابعة المحادثة بسلاسة من حيث انتهى المساعد الافتراضي.
وكمطورٍ للذكاء الاصطناعي، تعمل شركة IBM مع آلاف العملاء لمساعدتهم على دمج التقنية في جميع أنحاء مؤسستهم لتحقيق مستويات جديدة من الرؤى والكفاءة. تعتمد خبرتنا بدرجة كبيرة على تطبيق الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وأدواتنا الخاصة، والتي يمكننا بعد ذلك تطبيقها في تعاملات العملاء.
يخبرنا عملاؤنا أن أعمالهم تتطلب عمليات دعم استباقية مبسطة يمكنها توقع احتياجات المستخدم ما يؤدي إلى استجابات أسرع وتقليل فترة التعطل والمشكلات المستقبلية.
تستفيد خدمات IBM Technology Lifecycle Services (TLS) من قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتقديم خدمات دعم مبسطة لعملاء IBM عبر قنوات مختلفة، كالدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف والويب. كان لدمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في أدوات خدمة دعم العملاء وعملياتها لدينا دور محوري في تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء بصورة شاملة:
ويوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي ميزة أخرى من خلال تمييز الأنماط والرؤى من البيانات التي يجمعها، والتي صُممت لمساعدة وكلاء الدعم على التعامل مع المشكلات المعقدة بسهولة أكبر. توفر هذه الإمكانية للوكلاء رؤية شاملة لحالة العملاء وتاريخهم، ما يمكّنهم من تقديم مساعدة أكثر استنارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي إنتاج ملخصات آلية واتصالات وتوصيات مصممة خصوصًا مثل تعليم العملاء الاستخدامات الأفضل للمنتجات، وتقديم رؤى قيمة لتطوير خدمات جديدة.
في IBM TLS، بفضل إمكانية الوصول إلى أدوات watsonx التقنية والأتمتة، أنشأنا خدمات لمساعدة مهندسي الدعم لدينا على العمل بصورة أكثر إنتاجية وكفاءة. ويشمل ذلك ما يلي:
تتضمن تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم في الدعم الفني مزيجًا منسقًا من الخبرة الفنية والتواصل الجيد والاستخدام الفعال للأدوات وحل المشكلات على نحو استباقي. يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحويل خدمة العملاء من خلال تقديم محادثات ديناميكية ومدركة للسياق تتجاوز مجرد التفاعل البسيط القائم على الأسئلة والأجوبة. هذا يؤدي إلى تفاعل متقدم ومتمحور حول المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أتمتة المهام وتحليل البيانات لتحديد الأنماط والرؤى وتسهيل حل مشكلات العملاء على نحو أسرع.