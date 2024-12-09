الاستغلالات دون انتظار تُبرز المخاطر المتزايدة للواجهات المتصلة الإنترنت

حتى الآن، لا يُعرَف الكثير عن الجهات الفاعلة وراء الاستغلال النشط لثغرة Palo Alto NGFW الفورية. رصدت Palo Alto هجمات تستهدف عددًا محدودًا من واجهات الإدارة المتصلة بالإنترنت، لكن مصادر هذه الحملات لا تزال قيد التحقيق.

لا تزال هناك تكهنات حول تورّط مجموعات مدعومة من الدولة أو ذات دوافع مالية، نظرًا للأهداف عالية القيمة المرتبطة عادة بهذه الثغرات الأمنية. لاحظ الباحثون إشارات إلى بيع استغلال مشابه في منتديات الويب المظلم، ما يُشير إلى إمكانية امتداد هذا التهديد على نطاق أوسع.