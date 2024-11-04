التراكيب الكمومية ومستقبل الذكاء الاصطناعي في الموسيقى

لقد كنت أعمل مع الذكاء الاصطناعي منذ أواخر الثمانينيات. وفي عام 1994، دافعت عن رسالة دكتوراه في جامعة إدنبرة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الصوت والموسيقى. ومن المرجح أنها كانت أول رسالة دكتوراه تتناول هذا الموضوع في المملكة المتحدة.

يجب أن نضع في اعتبارنا، مع ذلك، أن الذكاء الاصطناعي هو البرمجيات، وأن برمجيات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى أجهزة للتشغيل. ولطالما أثار اهتمامي حقيقة أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يعمل على نوع من أجهزة الكمبيوتر وصفه John von Neumann في الأربعينيات، وأشار إليه باسم "بنية von Neumann". وهذا ما يشير إليه الناس في دوائر الحوسبة الكمومية باسم "أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية".

ومنذ وقت مبكر جدًا في مسيرتي المهنية، كنت أقوم بالبحث عن أنواع بديلة من أجهزة الكمبيوتر لتطوير الذكاء الاصطناعي. وكانت نظريتي المفضلة هي أن الأنواع الجديدة من بنيات الحوسبة يمكنها توفير أساليب جديدة للذكاء الاصطناعي.

وخلال دراستي للدكتوراه، ألهمتني معرفة ما يسمى بـ "هندسة Harvard"، والتي تجنبت عقبة Von Neumann الناجمة عن جلب البيانات والتعليمات من نفس الذاكرة. أيضًا، كنت محظوظًا لأنني أتيحت لي الفرصة للعمل على أجهزة الكمبيوتر المتوازية مع معالجات الذاكرة المتعددة المشتركة والموزعة في مركز إدنبرة للحوسبة المتوازية [المعروف الآن باسم EPCC]. وفي عام 1995، قمت بتأليف مقطوعة موسيقية إلكترونية بعنوان "أشجار الزيتون" باستخدام Cray T3D، وهو أكبر كمبيوتر عملاق في أوروبا في ذلك الوقت.

من الواضح أن الحوسبة الكمومية كانت ضمن اهتماماتي لفترة من الوقت. ولكن في البداية، كان كل شيء نظريًا ويصعب فهمه. وغالبًا، اكتشفت أن الفيزيائيين لديهم طريقة مختلفة للتحدث عن معالجة المعلومات عن علماء الكمبيوتر. ولم تكن هناك أجهزة كمبيوتر كمومية فعلية متاحة حتى وقت قريب نسبيًا. تعرفت على IBM Quantum Experience [المعروفة الآن باسم منصة IBM QUANTUM] فقط في أواخر 2016، والتي تتيح لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت إمكانية الوصول إلى معالج كمومي بسعة 5 كيوبت. لذلك، في أوائل عام 2017، بدأت التركيز على البحث عن أنظمة توليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي والإجرائية باستخدام الحوسبة الكمومية، وتأليف الموسيقى باستخدامها. ومن ذلك الحين، بدأت الرحلة!