تزيل هذه السلسلة من المدونات الغموض عن الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات لقادة الأعمال والتقنية. يوفر أطر عمل بسيطة ومبادئ إرشادية لرحلتك في الذكاء الاصطناعي التحويلي. في المدونة السابقة، ناقشنا النهج المميز الذي تتبعه IBM لتقديم نماذج لفئة المؤسسات. في هذه المدونة، نستعرض لماذا تعتبر اختيارات نموذج الأساس مهمة وكيف تمكن الشركات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي بثقة.
في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي الديناميكي، تُعد المناهج ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع غير كافية. بينما تسعى الشركات إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، فإن وجود مجموعة متنوعة من خيارات النماذج تحت تصرفها أمر ضروري من أجل تحقيق ما يلي:
الآن بعد أن أدركنا أهمية اختيار النموذج، كيف يمكننا معالجة مشكلة وفرة الخيارات عند انتقاء النموذج المناسب لحالة استخدام معينة؟ يمكننا تقسيم هذه المشكلة المعقدة إلى مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكنك تطبيقها اليوم:
من خلال اتباع الإستراتيجية متعددة النماذج، تقدم مكتبة IBM® watsonx نماذج مملوكة ومفتوحة المصدر ونماذج من طرف ثالث كما هو موضح في الصورة:
ويوفر ذلك للعملاء مجموعة من الخيارات، ما يسمح لهم باختيار النموذج الذي يناسب تفضيلاتهم التجارية والإقليمية الفريدة وتفضيلاتهم من حيث المخاطر بشكل أفضل.
كما تُمكِّن watsonx العملاء من نشر النماذج على البنية التحتية التي يختارونها، بخيارات هجينة ومتعددة السحابات ومحلية، وذلك لتجنب الاحتكار لمنتج معين وتقليل إجمالي تكلفة الملكية.
يمكن تقسيم خصائص نماذج الأساس إلى ثلاث سمات رئيسية. يجب على المؤسسات أن تدرك أن التركيز المفرط على إحدى السمات قد يضر بالسمات الأخرى. إن تحقيق التوازن بين هذه السمات هو المفتاح لتخصيص النموذج الذي يلبي الاحتياجات الخاصة للمؤسسة:
IBM Granite هي سلسلة رائدة من النماذج على مستوى المؤسسات، طورتها IBM Research. تتميز هذه النماذج بمزيج مثالي من هذه الصفات، مع التركيز على الثقة والموثوقية، ما يمكن الشركات من النجاح في مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تذكر أنه لا يمكن للشركات توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي بنماذج أساس لا يمكن الوثوق بها.
تقدم IBM watsonx نماذج على مستوى المؤسسات ناتجة عن عملية تنقيح صارمة. وتبدأ هذه العملية بابتكار النماذج بقيادة IBM Research، وتشمل تعاونًا مفتوحًا وتدريبًا على محتوى ذي صلة بالمؤسسات تحت مدونة IBM لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز شفافية البيانات.
طورت IBM Research تقنية ضبط تعليمات تعزز كلاً من النماذج المطورة من IBM والنماذج مفتوحة المصدر المختارة بقدرات ضرورية للاستخدام المؤسسي. وتتخطى مجموعة بياناتنا “FM_EVAL” المعايير الأكاديمية، حيث تحاكي تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في العالم الحقيقي. يتم توفير النماذج الأكثر قوة من مسار العمل هذا على منصة IBM watsonx.ai ، ما يزود العملاء بنماذج أساسية موثوقة للذكاء الاصطناعي التوليدي وعلى مستوى المؤسسات كما هو موضح في الصورة:
جرب نماذج الأساس على مستوى المؤسسات لدينا على watsonx من خلال العرض التجريبي الجديد للمحادثة على watsonx.ai. اكتشف قدراتها في التلخيص وإنشاء المحتوى ومعالجة الوثائق من خلال واجهة محادثة بسيطة وسهلة الاستخدام.