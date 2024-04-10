مستقبل تقديم التطبيقات يبدأ بالتحديث

1. الوصول إلى ابتكارات البرمجيات الجديدة:

لقد أصبح البرنامج شريان الحياة لجميع المجالات. تصاعد هذا التأثير بشكل كبير مع ظهور الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي (ML)، والسحابة الهجينة، وDevSecOps وهناك المزيد من التطورات القادمة. يجب على المؤسسات مواكبة التكنولوجيا الحديثة حتى تتمكن من الابتكار وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.

تحاول كل مؤسسة أن تتفوق من خلال تبني ممارسات البرمجيات المبتكرة الحديثة - ليس فقط من أجل النمو، ولكن من أجل البقاء. اختفت العديد من المؤسسات من خريطة التقنية بسبب فشلها في التكيف وتبني الابتكار بسرعة.

2. تحسين السرعة والمرونة:

العالم يتغير بسرعة والتقنية هي أكبر محفز لهذا التغيير. تحتاج المؤسسات إلى المرونة الكاملة للرد على الأسئلة المهمة، بما في ذلك:

متى يمكنك اختبار فرضيتك (مثل عدد المناطق الجغرافية أو أي من سمات المستخدمين تستهدفها)؟ ما مدى سرعة طرح الميزات في السوق (من المفهوم إلى الإنتاج) والتغلب على المنافسة؟ كيف يمكنك إعادة توجيه مسارك بكفاءة استجابةً لظروف السوق المتغيرة؟ كيف يمكنك تحقيق القيمة من ابتكارك بشكل أسرع؟ كيف يمكنك الاستمرار في الابتكار بصورة متواصلة مع تقديم القيمة؟ ما مدى كفاءة عملية الإصدار لديك؟

إذا كانت إجاباتك سلبية على الأسئلة أعلاه، فأنت تفقد مركزك أمام منافسيك. اعتمد أدوات المطور والعمليات المرنة لزيادة سرعتك ومساعدتك على معالجة هذه المشكلات.

3. تسليم القيمة وخفض تكلفة الأعمال

يساعد خفض تكاليف الإنتاج على تعزيز المرونة من خلال إعادة التوافق مع أهداف الأعمال الجديدة في وقت أقرب. من الضروري أن توفر التكاليف في كل شيء: ستساعدك الأتمتة على تحقيق ميزات وحلقات تعليقات أسرع، وأوقات انتظار وتنسيق أقل، وإطارات اختبار عالية الجودة، ومنصات مرنة، وترقيات سهلة وسريعة، وانعدام فترات التعطل من بين أمور أخرى.

بعيدًا عن الطرق التقليدية لخفض التكاليف، أصبحت معالجة الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من أساليب خفض التكاليف الحديثة. بحلول عام 2027، سيكون لدى 25% من المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) تعويضات مرتبطة بتأثيرهم التكنولوجي المستدام.

يمكن للتحديث أن يعالج أهداف الاستدامة بشكل مستمر. إن تقليل اعتمادك على الأجهزة، وزيادة استخدامك للبنية التحتية التي يتم توفيرها تلقائيًا والاستفادة من العناصر النمطية القابلة لإعادة الاستخدام هي طرق ملموسة لتحسين مدى تأثيرك في البيئة.

4. انخفاض المخاطر والدين التقني:

جميع الإصدارات القديمة بطبيعتها محفوفة بالمخاطر بسبب دورة الإصدار الأطول. تشمل مخاطر عدم تحديث التطبيقات زيادة فترة التعطل، إلى جانب استجابة محدودة وبطيئة لاحتياجات العملاء المتغيرة بسرعة. يمكن أن يكون لفترات التعطل والإصدارات البطيئة تأثير كبير في اقتصاديات المؤسسات وتأثير سلبي في علاقات العملاء. تشكل تطبيقاتك الحالية جزءًا كبيرًا من الدين التقني لمؤسستك، مع بنى معمارية وعمليات تطوير ضخمة. وفي كثير من الحالات، يوجد نقص في المطورين ذوي الخبرة الذين يعرفون كيفية تحديثها وبنائها.

في استطلاع للرأي، اختار 41% من المشاركين "تقليل ديون التكنولوجيا/ترقية الأنظمة القديمة" كأولوية قصوى. كما أن الدين التقني مكلف للغاية ويتراكم بمرور الوقت. على سبيل المثال، بلغت تكلفة الدين التقني في الولايات المتحدة 1.52 تريليون دولار أمريكي في عام 2022.

تُعطَي الأولوية للخصائص البراقة، بينما يُدفَع الدين التقني إلى أسفل قوائم الأعمال المتراكمة. يعوق الدين التقني تطوير الميزات الجديدة تدريجيًا، ما يزيد من المخاطر وتكلفة التغلب على تلك المخاطر.

يُعد تحديث وقت التشغيل خطوة كبيرة للحد من هذه المشكلات. فهو يحتاج إلى الحد الأدنى من الإعداد. كما أنه يدعم التأمين المستقبلي من خلال السماح بالتقدم السهل إلى الحاويات والخدمات المصغرة.

5. خبرة المطورين:

حقيقة تظهر في قطاع البرمجيات: تجربة المطورين الجيدة تؤدي إلى تجربة عملاء رائعة.

بحلول عام 2026، سينشئ حوالي 80% من مؤسسات هندسة البرمجيات فرق منصات كمزودين داخليين لخدمات ومكونات وأدوات قابلة لإعادة الاستخدام من أجل تقديم التطبيقات.تركز العديد من المؤسسات جهودها لتحسين تجربة المطورين لتصبح أكثر مرونة واستجابة.

وهذا يقلل أيضًا من العبء المعرفي ويربط معنويات المطورين بقيمة الأعمال. المجالات القليلة التي تحقق نتائج رائعة هي تفكيك البنى المعقدة، وزيادة استخدام أدوات وعمليات التطوير الحديثة، وإنشاء منصات داخلية بمكونات قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للتكوين.