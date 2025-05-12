لعقود من الزمن، تم تعريف المشتريات من خلال قدرتها على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة. وبناء عليه، حسنت تقنيات الأتمتة والمشتريات التقليدية العمليات، لكنها لم تغير بشكل جذري كيف تحقيق المشتريات للقيمة.
ولكن اليوم، يتعرض المديرون التنفيذيون للمشتريات (CPOs) وقادة المشتريات لضغوط متزايدة للقيام بما هو أكثر من مجرد تحقيق وفورات. يجب عليهم التعامل مع اضطرابات سلسلة التوريد، وتخفيف المخاطر، والمساعدة في ضمان الامتثال والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقاً. مع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، تشهد هذه الوظيفة تحولاً عميقا، يتجاوز أتمتة المعاملات إلى الذكاء الاستراتيجي واستخراج القيمة.
وفقاً لتقرير معهد IBM لقيمة الأعمال باسم "الشراء الذكي أصبح أكثر ذكاء"، تشهد الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في المشتريات نتائج قابلة للقياس مثل:
توضح هذه النتائج الأمر: الذكاء الاصطناعي لا يعزز المشتريات فقط، بل يعيد تعريفه.
تاريخياً، ركزت تقنية المشتريات على أتمتة مهام مثل معالجة طلبات الشراء ومطابقة الفواتير وإدارة العقود. وبينما أدت هذه التحسينات إلى تبسيط العمليات، إلا أنها لم تفعل الكثير لرفع التأثير الاستراتيجي للمشتريات.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تغيير ذلك من خلال تمكين فرق المشتريات من:
تشكل هذه القدرات نقطة تحول في مجال المشتريات، حيث تحوله من وظيفة مكاتب خلفية إلى رافعة استراتيجية للمرونة والابتكار وخلق القيمة على المدى الطويل.
تتعرض فرق المشتريات لضغوط متزايدة مع ارتفاع التوقعات، وضيق الميزانيات، وتعقيد احتياجات الأعمال. ولمواكبة الوتيرة المتزايدة، يجب أن تتطور المشتريات من دور تقليدي قائم على العمليات إلى شريك استراتيجي في دفع قيمة الأعمال. لا يتعلق التحدي الحقيقي بالأدوات القديمة فحسب، بل بإحداث تحول في العقلية.
فبدلاً من مجرد أتمتة ما تم القيام به من قبل، تقوم المؤسسات الرائدة بإعادة تصور دور المشتريات للتأثير بشكل استباقي على نتائج الأعمال وتشكيلها. وهذا يعني:
• توقع التغيير من خلال الرؤى التنبؤية، وليس مجرد الاستجابة له
• إيجاد قيمة في أماكن جديدة، من خلال توفير مصادر ذكية، واستدامة، وابتكار الموردين
• تضمين الذكاء في كل خطوة لمواءمة المشتريات مع أولويات المؤسسات المتطورة
يكمن التطور القادم في مجال المشتريات في الذكاء التكيّفي، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتعلم وتتطور باستمرار. ستستفيد فرق المشتريات الجاهزة للمستقبل من الذكاء الاصطناعي ليس فقط لأتمتة العمليات، بل لتوليد رؤى استراتيجية تحول المشتريات إلى ميزة تنافسية. حيث يتوقع 62% من المديرين التنفيذيين أن يسرع الذكاء الاصطناعي التوليدي وتيرة الاكتشاف، مما يؤدي إلى مصادر جديدة للابتكار في المنتجات والخدمات.
يمكن للمؤسسة التي تتبنى ذكاء المشتريات المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن تتوقع ما يلي:
لم يعد الشراء القائم على الذكاء الاصطناعي مفهومًا مستقبليًا، بل أصبح يحدث الآن. يُمكّن الذكاء الاصطناعي المؤسسات من إعادة التفكير في استراتيجية المشتريات من الألف إلى الياء. فالشركات التي تفشل في تبني هذا التحول تخاطر بالتخلف عن الركب في سوق سريع التغير.
وفقا لتقرير IBV الأخير "دليل المدير التنفيذي للمشتريات"، إن الذين يتخذون إجراءً الآن لن يقودوا فقط توفير التكاليف، بل سيضعون المشتريات أيضا كمساهم رئيسي في نمو المؤسسة ومرونتها.
