أدوات الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة

طورت أداة جديدة للقبض على الطلاب الذين يغشون باستخدام ChatGPT. فإنها فعالة بنسبة 99.9%. ولكن OpenAI لم تصدره بعد لأنه ما زال محاطًا بمخاوف أخلاقية.

هذا مجرد مثال واحد على أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الذكاء الاصطناعي. كيف يمكننا مراقبة التقنية للتأكد من استخدامها بشكل أخلاقي؟

على مدى السنوات القليلة الماضية، ضغطت أكبر الأسماء في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل استخدام تقنياتها بشكل مسؤول. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب على الشركات القيام به—بل هو أيضًا شيء يريده المستهلكون. في الواقع، يعتقد 86% من الشركات أن العملاء يفضلون التعامل مع شركات تتبع مبادئ أخلاقية وتكون واضحة بشأن كيفية استخدام بياناتهم ونماذج الذكاء الاصطناعي، وفقًا لـ مؤشر اعتماد الذكاء الاصطناعي العالمي من IBM.

تقول Phaedra Boinodiris، المسؤولة العالمية للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في IBM: "لقد تجاوزنا جميعًا مرحلة الأمل في أن الشركات مدركة [لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي]. السؤال الأكبر هو، لماذا من المهم أن تُحاسب الشركات والمؤسسات الأخرى على تحقيق نتائج آمنة ومسؤولة من الذكاء الاصطناعي الذي تنشره؟"

هل يمكن أن تساعد أدوات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟ هل الأدوات نفسها متحيزة؟ إليك نظرة سريعة على أحدث الأبحاث.