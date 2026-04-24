يعمل الوكلاء على بيانات الاعتماد الدائمة دون التحقق في نقطة الاستخدام. عندما يتغير السلوك أو يتم اختراق أحد بيانات الاعتماد، يستمر الوصول وتتراكم المخاطر أسرع مما يمكن لأي فريق اكتشافه.
يقوم الوكلاء بطلب الوصول واستدعاء الأدوات وتولي الأدوار بشكل ديناميكي، مما يؤدي إلى تراكم الامتيازات التي لم يتم منحها أو الموافقة عليها بشكل صريح. وبمرور الوقت، يؤدي ذلك إلى إنشاء مسارات وصول لا يمتلك أي فريق رؤية كاملة لها.
يتصرف الوكلاء نيابة عن المستخدمين، مما يجعل أفعالهم غير قابلة للتمييز عن أفعال الإنسان في سجل التدقيق. عند وقوع حادث، لا يوجد سجل موثوق لفصل ما فعله الشخص عما فعله الوكيل بشكل مستقل، ما يترك الامتثال والتحليل الجنائي دون مسار واضح لحل المشكلة.
تدير معظم المؤسسات بيانات الاعتماد والوصول وحوكمة الهوية للهويات غير البشرية (NHIs) عبر أدوات منفصلة. والفجوات التي توجد بينهما هي المكان الذي يتراكم فيه التعرض: أسرار مشفرة في خطوط الأنابيب، أدوار إدارة الهوية والوصول (IAM) ممنوحة بشكل زائد بهدوء، ووكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون دون حواجز موحدة.
سجّل كل وكيل بهوية فريدة يمكن التحقق منها للتخلص من المفاتيح المشتركة وتمكين حوكمة قابلة للتتبع منذ اليوم الأول.
اربط إجراءات الوكيل بنيّة المستخدم من خلال تفويض خاضع للحوكمة، ورموز مميزة محددة النطاق، وموافقات، بما يوفّر دليلًا واضحًا على مَن فوّض أي إجراء.
بيانات اعتماد قصيرة العمر في الوقت المناسب، مخصصة لكل مهمة محددة. تحدث مصادقة الذكاء الاصطناعي في كل استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات والأدوات - مما يؤدي إلى سد فجوة الميل الأخير حيث تقع مخاطر الوكيل.
احصل على المساءلة الشاملة من البداية إلى النهاية مع سجلات تدقيق موقعة تربط كل إجراء وكيل بهوية بشرية للامتثال للذكاء الاصطناعي الوكيل مع الإلغاء الفوري وإثبات السيطرة.
توفر منصة IBM Verify منصة هوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي تقدم خدماتها عبر سحابة هجينة، وتلبي احتياجات العملاء الذين يطلبون إما البرمجيات كخدمة أو قدرات الإدارة الذاتية.
توحد المنصة حوكمة الهوية، وإدارة الوصول، والوصول المميز، واكتشاف تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR)، وإدارة وضعية أمان الهوية (ISPM). يتيح ذلك توفير عناصر تحكم قوية في أمان هوية وقت التشغيل، وحوكمة الهويات البشرية والهويات غير البشرية، ويوفر قابلية تدقيق مستمرة عبر السحابة الهجينة والمتعددة، مما يضمن أن كل إجراء ينسب إلى هوية بشرية موثقة على مستوى بيئتك بأكملها. يساعد ذلك المؤسسات على الالتزام بضوابط الامتثال الصارمة، ويقلل من مخاطر الأمان، ويدعم التسليم المرن للأمان لكل أحمال التشغيل.
يقضي HashiCorp Vault على التوسع السري من خلال إصدار وإدارة بيانات اعتماد ديناميكية قصيرة العمر بشكل مركزي بما في ذلك الرموز والشهادات ومفاتيح API وغير ذلك. تطبق Vault، المرتبطة بالهوية والتي يتم فرضها وفقًا للسياسة في وقت التشغيل، نهج الوصول بأقل امتيازات لكل إنسان وآلة ووكيل ذكاء اصطناعي على مستوى بيئتك.
