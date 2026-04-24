توفر منصة IBM Verify منصة هوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي تقدم خدماتها عبر سحابة هجينة، وتلبي احتياجات العملاء الذين يطلبون إما البرمجيات كخدمة أو قدرات الإدارة الذاتية.

توحد المنصة حوكمة الهوية، وإدارة الوصول، والوصول المميز، واكتشاف تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR)، وإدارة وضعية أمان الهوية (ISPM). يتيح ذلك توفير عناصر تحكم قوية في أمان هوية وقت التشغيل، وحوكمة الهويات البشرية والهويات غير البشرية، ويوفر قابلية تدقيق مستمرة عبر السحابة الهجينة والمتعددة، مما يضمن أن كل إجراء ينسب إلى هوية بشرية موثقة على مستوى بيئتك بأكملها. يساعد ذلك المؤسسات على الالتزام بضوابط الامتثال الصارمة، ويقلل من مخاطر الأمان، ويدعم التسليم المرن للأمان لكل أحمال التشغيل.