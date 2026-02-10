الأسئلة الشائعة حول السعة الفرعية والشروط والأحكام

هل لا يزال العميل بحاجة إلى قبول شروط ترخيص السعة الفرعية قبل طلب تراخيص لنشر السعة الفرعية؟

منذ 18 يوليو 2011، تم تضمين شروط السعة الفرعية في اتفاقية IBM Passport Advantage الأساسية. يمكن للعملاء الاطِّلاع على الشروط المتعلقة في قسم السعة الكاملة والافتراضية.

قسم المتطلبات.

كيف ومتى سيتم توسيع عدد البيئات المؤهلة؟

منذ إطلاق عرض Passport Advantage Sub-Capacity، واصلت IBM باستمرار تأهيل تقنيات افتراضية جديدة للخوادم للمشاركة في هذا الخيار المرن. راجِع علامة تبويب الإعلانات في موقع الأسئلة الشائعة هذا للحصول على المزيد من المعلومات التاريخية. ستواصل IBM هذه الاستراتيجية، من خلال الإعلان عن بيئات افتراضية إضافية مؤهلة عبر وسائل متنوعة. عند الإمكان، سيتم إصدار هذه الإعلانات عبر عملية خطابات الإعلان المعتادة. ولكن نظرًا للتغيُّر السريع في سوق تقنيات الخوادم الافتراضية، وللحصول على إشعارات عند توفُّر دعم IBM License Metric Tool لتقنيات افتراضية إضافية مؤهلة، يحتاج العملاء إلى الاشتراك في "إشعاراتي (My Notifications)" (الإرشادات موجودة في قسم الأسئلة الشائعة المنفصل أدناه). يجب عليهم أيضًا متابعة معرض Eligible Virtualization Technology (بتنسيق PDF، بحجم 40 كيلو بايت) لمتابعة الإضافات.

هل تعمل IBM مع مورِّدي الأجهزة والبرمجيات الآخرين لتوسيع أهليّة السعة الفرعية ودعمها عبر ILMT؟

نعم، نستمر في تحسين عرض السعة الفرعية من خلال تأهيل المزيد من البيئات الافتراضية، عندما نتمكن من التأكد من قدرتنا على مراقبة هذه البيئات وتوضيح قواعد حساب تراخيص السعة الافتراضية. ستواصل IBM تقييم تقنيات الخوادم الافتراضية الإضافية استنادًا إلى طلب العملاء وحضورها في السوق.

4. كم المدة المتاحة للعملاء لتثبيت ILMT؟

يُطلب من العملاء الجُدُد للسعة الفرعية تنفيذ IBM License Metric Tool (ILMT) خلال 90 يومًا من نشر أول منتج سعة فرعية مؤهل على بيئة افتراضية مؤهلة.

يجب على العملاء الحاليين الذين يستخدمون السعة الفرعية ترقية الإصدارات أو النسخ أو التعديلات الجديدة فور توفُّرها، وفقًا لقسم متطلبات السعة الكاملة والافتراضية في IPAA.

يُرجى ملاحظة أن IBM لا تحدِّد عمدًا فترة زمنية محددة لهذا البند لتناسب أحجام العملاء المختلفة. الغرض هو أن ينفِّذ العملاء الترقية في أقرب وقت ممكن وفقًا لإطار عمل تكنولوجيا المعلومات الخاص بهم.

5. ما الاستثناءات من شرط استخدام ILMT لترخيص السعة الفرعية؟

يُنصح باستخدام IBM License Metric Tool في بيئات السعة الكاملة المعتمدة على الأنوية، ويُعَد استخدامها إلزاميًا لترخيص السعة الفرعية. اعتبارًا من 1 مايو 2023، لن يتم قبول أي استثناءات من هذا المتطلب. العملاء الذين أبلغوا يدويًا في السابق وفقًا للاستثناءات المقدَّمة في الإصدارات السابقة من IPPA سيتم التعامل معهم وفقًا لذلك. وكانت هذه الاستثناءات هي:

﻿﻿﻿عندما لا تقدِّم ILMT الدعم بعد للبيئة الافتراضية المؤهلة

ملاحظة: للاطِّلاع على الإشعارات عند توفُّر دعم ILMT للتقنيات الافتراضية المؤهلة، يجب على العملاء الاشتراك في "إشعاراتي (My Notifications)".

﻿﻿﻿إذا كان عدد الموظفين والمتعاقدين في مؤسستك أقل من 1,000، ولم تكن مقدِّم خدمة (كيان يقدِّم خدمات تكنولوجيا المعلومات للعملاء النهائيين مباشرةً أو عبر موزع)، ولم تتعاقد مع مقدِّم خدمة لإدارة بيئتك، وكانت السعة المادية الإجمالية لخوادم مؤسستك محسوبة على أساس السعة الكاملة، ولكن مرخَّصة وفق شروط السعة الفرعية، أقل من 1,000 وحدة PVU.

إذا كانت خوادمك مرخَّصة على السعة الكاملة.



6. ماذا لو لم تدعم ILMT التقنية الافتراضية الخاصة بي؟

مع إصدار IPPA v11، لم يَعُد يُسمح بالاستثناءات اليدوية. يجب التعامل مع التقنيات غير المدعومة وفق ترخيص السعة الكاملة. إذا كنت تريد الاستفادة من ترخيص السعة الفرعية، يجب عليك استخدام تقنية افتراضية مدعومة. إذا كنت مؤهلًا سابقًا للتقارير اليدوية، فحتى 1 يناير 2024، يمكنك الرجوع إلى الإرشادات الخاصة بالتقنية الافتراضية المؤهلة لديك، وكذلك إلى نموذج جدول التتبُّع اليدوي المتاح على صفحة السعة الفرعية.

7. هل يظل ILMT مطلوبًا إذا قمت بزيادة نشر المنتجات المؤهلة لترخيص السعة الفرعية إلى السعة الكاملة للخادم، كما هو مذكور في القسم 4 من ملحق السعة الفرعية؟

إذا كانت زيادة السعة إلى السعة الكاملة مؤقتة، فيجب أن يستمر ILMT في مراقبة هذا الخادم وأقسامه. إذا كانت الزيادة إلى السعة الكاملة دائمة، فلن يكون استخدام ILMT إلزاميًا، إلا إن IBM توصي بالاستمرار في مراقبة الخادم وأقسامه عبر ILMT، خاصةً إذا كان الخادم يستخدم تقنية افتراضية مؤهلة؛ نظرًا لأن التكوينات حتى "الدائمة" قد تتغير، ربما دون علم مدير الأصول.

8. هل يتوفر ترخيص السعة الفرعية لكل من عملاء Passport Advantage وPassport Advantage Express؟

نعم.

9. إذا قلل العميل سعة أحد الأقسام، هل يمكن إعادة توزيع استحقاقات ترخيص PVU الفائضة في مكان آخر؟

نعم.

10. هل يتوفر ترخيص السعة الفرعية لمقدِّمي الخدمات؟

نعم.

11. لماذا تم ضبط فترة التقرير الافتراضية لأداة ILMT على أساس شهري، بينما تسمح الشروط بالتقارير ربع السنوية؟

تعكس شروط السعة الفرعية التقارير ربع السنوية كأقصى مدة مسموح بها قبل الحاجة إلى تحليل ومراجعة وتوقيع تقارير ILMT. من المرجح أن يحتاج معظم العملاء إلى إجراء هذه العملية شهريًا، ومن هنا جاء الإعداد الافتراضي. بعض العملاء الذين لديهم بيئات خوادم ديناميكية جدًا، حيث يتم تغيير حجم الأقسام أو نقلها بشكل متكرر و/أو مع تغييرات في جرد البرامج، قد يحتاجون إلى إنشاء تقارير أسبوعية لمواكبة حجم التغيرات. فقط العملاء الذين لديهم أكثر بيئات الخوادم الافتراضية استقرارًا سيتمكنون من الحفاظ على الامتثال لشروط ترخيص IBM من خلال إعداد تقارير ربع سنوية.



12. لماذا تتطلب شروط السعة الفرعية وILMT إعداد تقارير دورية (أسبوعية، وشهرية، وربع سنوية)؟

مقارنة ببيئات الخوادم المرخصة على السعة الكاملة والتي تتميز بالاستقرار النسبي، تفترض IBM مخاطر أكبر عند السماح بالمرونة في ترخيص برامجها وفق السعة الفرعية في بيئات الخوادم الافتراضية، حيث يمكن تغيير سعة أنوية المعالج سريعًا. تتطلب IBM استخدام ILMT في عرض السعة الفرعية لمساعدة العملاء على الالتزام بشروط ترخيص IBM.

ومع ذلك، توفِّر ILMT البيانات فقط، ويجب على العميل بعد ذلك تحليلها ومطابقتها وإنشاء التقارير التي توثِّق التزامه المستمر. إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات هي تخصُّص مالي، وعملية إعداد هذه التقارير تشبه إلى حد كبير تحليل ومطابقة وإعداد التقارير المالية لسجلات محاسبة العميل. على سبيل المثال، يمكن اعتبار التقارير الأولية التي تولِّدها ILMT أثناء عملية التحليل والمطابقة مشابهة للجهد المبذول لإعداد "الرصيد التجريبي".

قد يؤدي سوء إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات إلى التقليل من المصروفات والمبالغة في الأرباح - وهو مصدر قلق للإدارة العليا في أي مؤسسة.

13. هل يمكن لشريك أعمال IBM أو مقدِّم خدمة مساعدة العميل على تحقيق الامتثال لترخيص البرامج؟

نعم، يمكن لشريك أعمال أو مقدِّم خدمة مساعدة العميل على تحقيق الامتثال لشروط الترخيص. العديد من موزعي Passport Advantage يقدِّمون إدارة الترخيص كخدمة ذات قيمة مضافة.

ومع ذلك، يظل الكيان الذي يمتلك حقوق الترخيص (العملاء النهائيون في هذا المثال) مسؤولًا في النهاية عن ضمان الالتزام بشروط السعة الفرعية. بمعنى آخر، يمكن للعملاء تفويض هذه المسؤولية، لكن لا يمكنهم التنازل عنها.

14. هل لدى IBM الحق في تدقيق حسابات العميل؟

نعم، وفقًا لأحكام التحقق من الترخيص في اتفاقيات Passport Advantage أو Passport Advantage Express، تمتلك IBM الحق في تدقيق العملاء.



15. كيف تحدِّد IBM إذا ما كان العميل ملتزمًا بشروط وأحكام السعة الفرعية؟

تقع على عاتق العميل مسؤولية الحفاظ على الامتثال لشروط وأحكام السعة الفرعية. تحتفظ IBM بحق تدقيق استخدام العميل لمنتجات IBM البرمجية للتحقق من الامتثال. كل حالة عميل فريدة، وسيتم تكييف طريقة التدقيق لتقييم الامتثال بما يتناسب مع بيئته الخاصة.

16. ما سياسة الترخيص إذا تمت زيادة سعة أنوية المعالج في القسم مؤقتًا بسبب زيادة عبء العمل؟

أي زيادة في الحد الأقصى أو الذروة لسعة أنوية المعالج، محسوبة بالأنوية، المتاحة لبرامج IBM تتطلب حقوق ترخيص إضافية. تتطلب شروط ترخيص IBM من العملاء الحصول على حقوق ترخيص إضافية قبل زيادة سعة أنوية المعالج المتاحة للبرامج. تعمل ILMT على مراقبة التغيرات في سعة أنوية المعالج وتُصدر تقارير بذلك، ليتمكن العملاء من التأكد من حصولهم على تراخيص كافية لتغطية "أعلى النقاط" هذه. لا تسمح شروط ترخيص IBM بمعدل سعة أنوية المعالج، ولا توفِّر الشروط أي فترات سماح للزيادات المؤقتة في عبء العمل.



17. هل يسمح ترخيص IBM بفترة سماح و/أو عملية "تسوية دورية" لتحقيق الامتثال؟

لا، شروط ترخيص IBM لا توفِّر فترة سماح من أجل إجراء عملية "تسوية دورية". بالإضافة إلى ذلك، شروط الترخيص المعتمدة على الأنوية لا تعتمد على "الاستخدام". تتطلب شروط الترخيص لكل من السعة الكاملة والسعة الفرعية تحديد الحد الأقصى (الذروة) لسعة أنوية المعالج للخادم (الكاملة) أو القسم (الفرعية) قبل النشر أو زيادة هذه السعة. تعمل IBM License Metric Tool على مراقبة بيئة الخوادم الافتراضية لدى العميل بشكل مستمر، وتُصدر تقارير عن هذه "الذروة القصوى" بالأنوية (وفق المقياس المرخَّص) لكل منتج برمجي ولكل قسم. يُتيح ذلك للعميل مقارنة إجماليات المنتجات في تقرير ILMT مع جرد تراخيصهم (إثباتات الامتيازات - PoEs) للتأكد من امتثالهم.

18. ما الذي يعني فعليًا "زيادة السعة الافتراضية لمنتج مؤهل ضمن السعة الفرعية"؟

تحدث هذه الزيادة كلما تم رفع الحد الأقصى لسعة أنوية المعالج (محسوبة بالأنوية) المتاحة للبرنامج، أو عند زيادة عدد الأنوية المشغِّلة للخادم أو القسم بما يتجاوز حقوق الترخيص، أو عند جعل البرنامج متاحًا (أي تثبيته) في قسم آخر على الخادم.

19. ما الخيار الذي يجب عليَّ اختياره في إشعاراتي (My Notifications) الخاصة بـ IBM، لأتمكن من تلقي الإشعارات عند توفُّر تحديثات ILMT؟

بعد تسجيل الدخول إلى My Notifications باستخدام IBM ID الخاص بك، اكتب "License Metric" في شريط البحث عن المنتجات، ثم ابحث عن "IBM License Metric Tool" ضمن المنتجات المدرجة وحدِّد زر الاشتراك. إذا لم يكن لديك معرِّف IBM، يمكنك زيارة ملفي الشخصي (My Account Profile).

إذا لم يكن لديك معرِّف IBM، يمكنك زيارة ملفي الشخصي (My Account Profile).