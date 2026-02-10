عرض شهادة إثبات الاستحقاق - عرض شهادات إثبات الاستحقاق (PoE) لموقعك
عرض مخزون الاستحقاقات وتحديثات عمليات النشر*
التخصيصات - عرض التخصيص الحالي لاستحقاقات الترخيص لموقعك
تحديث تخصيصات الاستحقاقات - تحديث التخصيص الحالي للاستحقاقات (تنزيل البرامج و/أو طلبات الوسائط و/أو الدعم الفني) لموقعك
عرض المخزون – عرض تقرير موجز عن كمية استحقاقات المنتجات الخاصة بمواقعك. يمكن تصدير التقرير أو طباعته
تسجيل وتتبع استحقاقات المنتجات التي تم نشرها - يتيح لك تتبع النشر إمكانية تسجيل وتتبع عدد الاستحقاقات التي تم نشرها في موقع معين. يمكن بدء عمليات النشر أو تغييرها أو عرضها من خلال تقرير تخصيصات الاستحقاقات
* ملاحظات: يجب أن يكون لديك حق الوصول إلى موقع PAO الخاص بك والإذن لعرض / تحديث الاستحقاقات
لا تقوم شركة IBM بتغيير بيانات النشر الخاصة بك.