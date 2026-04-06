بالنسبة إلى العروض المرخَّصة بناءً على النفقات، أو الإيرادات، أو الأصول المالية.

رسم توضيحي لأشكال هندسية بدرجات اللون الأزرق والأسود والرمادي
يتم استخدام جدول التحويل التالي لتحويل العملات المحلية إلى وحدة تحويل مشتركة للعروض المرخَّصة بناءً على النفقات أو الإيرادات أو الأصول المالية.

لمحة عامة

يتم استخدام جدول التحويل التالي لتحويل العملات المحلية إلى وحدة تحويل مشتركة، ما يمنح العميل ميزة التجميع العالمي للترخيص القائم على العملة، ويوفر تسعيرًا قائمًا على الحجم مع نمو العميل.

ملاحظة: عوامل التحويل المدرجة هنا غير مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية. هذه القيم ثابتة وتعتمد على العلاقات التاريخية بين العملات. ستظل عوامل هذا الجدول كما هي ما لم تستدعي تغييرات جوهرية تعديلها.

للحصول على معلومات إضافية، يُرجى التواصل مع ممثل مبيعات IBM الخاص بك.

التعليمات

لاستخدام جدول التحويل:

  1. حدِّد العملة المحلية للبلد المعني للتحويل باستخدام جدول التحويل.
  2. اقسم مبلغ العملة المحلية على معامل التحويل.
  3. كرِّر العملية حسب الحاجة للعملات المتعددة.

مثال

الخطوة 1: حدِّد العملات المحلية المناسبة لما يلي:

  • معامل تحويل اليورو = 0.92
  • معامل تحويل الدولار الأمريكي = 1.00
  • معامل تحويل الجنيه الإسترليني = 0.79

الخطوة 2: اقسم العملات المحلية على معامل التحويل:

  • 100,000 يورو ÷ معامل التحويل 0.92 = 108,696 وحدة تحويل
  • 75,000 دولار أمريكي ÷ معامل التحويل 1.00 = 75,000 وحدة تحويل
  • 50,000 جنيه إسترليني / 0.79 معامل التحويل = 63,291 وحدة تحويل

النتيجة: 108,696 + 75,000 + 63,291 = 246,987 إجمالي وحدات التحويل المطلوبة

جدول وحدة التحويل

الدولةالعملةالرمزمقسومًا على
جزر ألانداليوروEUR0.92
الجزائرالدينار الجزائريDZK134.33
ساموا الأمريكيةالدولار الأمريكي1.27 مليون1.00
أندورااليوروEUR0.92
أنجولاكوانزاAOA958.97
الأرجنتينالبيزو الأرجنتينيARS1,296.37
أسترالياالدولار الأستراليAUD1.58
النمسااليوروEUR0.92
أذربيجانالمانات الأذربيجانيAZN1.70

B

البحرينالدينار البحرينيBHD0.38
بنجلاديشتاكاBDT125.21
بلجيكااليوروEUR0.92
بوتسوانابولاBWP13.76
البرازيلالريال البرازيليBRL5.70
بلغارياالليف البلغاريBGN1.90

C

الكاميرونفرنك وسط إفريقيا (BEAC)XAF604.22
كنداالدولار الكنديCAD1.47
شيليالبيزو الشيليCLF957.09
الصيناليوان الصينيCNY7.36
جزيرة كريسماسالدولار الأستراليAUD1.58
جزر كوكوس (كيلينغ)الدولار الأستراليAUD1.58
كولومبياالبيزو الكولومبيCOP4,292.88
جمهورية الكونغو الديمقراطيةالفرنك الكونغوليCDF2,870.79
جزر كوكالدولار النيوزيلنديNZD1.71
كوستاريكاالكولون الكوستاريكيCRC505.80
ساحل العاجفرنك وسط أفريقيا (BCEAO)XOF624.14
كرواتيااليوروEUR0.92
قبرصاليوروEUR0.92
جمهورية التشيكالكرونة التشيكيةCZK23.10

D

الدنمارككرونة دانماركيةDKK6.87
جمهورية الدومينيكانالبيزو الدومينيكيDOP63.48

E

الإكوادورالدولار الأمريكي1.27 مليون1.00
مصرالجنيه المصريEGP51.25
إستونيااليوروEUR0.92
إثيوبياالبير الإثيوبيETB134.61
اليورواليوروEUR0.92

F

جزر فاروكرونة دانماركيةDKK6.87
فنلندااليوروEUR0.92
فرنسااليوروEUR0.92

G

الجابونفرنك وسط إفريقيا (BEAC)XAF604.22
ألمانيااليوروEUR0.92
غاناغانا سيديGHS15.52
اليوناناليوروEUR0.92
جرينلاندكرونة دانماركيةDKK6.87
غواتيمالاكيتزالGTQ7.79
جيرنسيالجنيه الإسترليني GBP0.79

H

جزيرة هيرد وجزر ماكدونالدالدولار الأستراليAUD1.58
هونج كونجدولار هونج كونجHKD7.78
المجرالفورينت المجريHUF377.78

جدول وحدات التحويل (تابع)

خبير

أيسلنداالكرونة الآيسلنديةISK140.51
الهندالروبية الهنديةINR87.36
إندونيسياالروبية الإندونيسيةIDR16,170.14
العراقالدينار العراقيIQD1,305.00
أيرلندااليوروEUR0.92
جزيرة مانالجنيه الإسترلينيGBP0.79
إسرائيلالشيكل الإسرائيلي الجديدILS3.66
إيطاليااليوروEUR0.92

J

اليابانالين اليابانيJPY146.02
جيرسيالجنيه الإسترلينيGBP0.79

K

كازاخستانالتينج الكازاخستانيKZT519.32
كينياالشلن الكينيKES130.22
كوريا، (كوريا الجنوبية)الوون الكوريKRW1,445.50
الكويتالدينار الكويتيKWD0.31

L

لاتفيااليوروEUR0.92
لبنانالليرة اللبنانيةLBP92,129.17
ليختنشتاينالفرنك السويسريCHF0.86
ليتوانيااليوروEUR0.92
لوكسمبورجاليوروEUR0.92

M

ماليزياالرينجت الماليزيMYR4.48
ماليفرنك وسط أفريقيا (BCEAO)XOF624.14
مالطااليوروEUR0.92
جزر مارشالالدولار الأمريكي1.27 مليون1.00
مارتينيكاليوروEUR0.92
مايوتاليوروEUR0.92
المكسيكالبيزو المكسيكيMXN20.72
موناكواليوروEUR0.92
مونتينيجرو (الجبل الأسود)اليوروEUR0.92
المغربالدرهم المغربيMAD9.73
موزمبيقالمتكال الموزمبيقيMZN64.54

N

ناميبياالدولار الناميبيNAD18.48
هولندااليوروEUR0.92
نيوزيلنداالدولار النيوزيلنديNZD1.71
نيجيريانايراNGN1,620.54
نييويالدولار النيوزيلنديNZD1.71
جزيرة نورفولكالدولار الأستراليAUD1.58
النرويجالكرونة النرويجيةNOK10.63

O

عُمانالريال العمانيOMR0.38

P

باكستانالروبية الباكستانيةPKR284.31
بنماالبالبوا البنميPAB1.00
باراجوايالغوارانيPYG7,910.25
بيرونويفو سولPEN3.71
الفلبينالبيزو الفلبينيPHP57.17
بولندازلوتيPLN3.91
البرتغالاليوروEUR0.92
بورتوريكوالدولار الأمريكي1.27 مليون1.00

جدول وحدات التحويل (تابع)

Q

قطرالريال القطريQAR3.64

R

ريونيوناليوروEUR0.92
رومانياالليو الروماني الجديدRON4.63
الاتحاد الروسيالروبل الروسيRUB88.84

S

سانت بارتيليمياليوروEUR0.92
سانت مارتن (الجزء الفرنسي)اليوروEUR0.92
سان بيير وميكلوناليوروEUR0.92
سان مارينواليوروEUR0.92
المملكة العربية السعوديةالريال السعوديSAR3.75
السنغالفرنك وسط أفريقيا (BCEAO)XOF604.22
صربياالدينار الصربيRSD107.78
سنغافورةالدولار السنغافوريالانحدار التدرّجي العشوائي1.37
سلوفاكيااليوروEUR0.92
سلوفينيااليوروEUR0.92
جنوب أفريقياالراند الجنوب أفريقيZAR18.58
إسبانيااليوروEUR0.92
سيريلانكاالروبية السيريلانكيةLKR299.58
سفالبارد ويان ماينالكرونة النرويجيةNOK10.63
السويدالكرونة السويديةSEK10.24
سويسراالفرنك السويسريCHE0.86

T

تايوان، مقاطعة الصينالدولار التايواني الجديدTWD32.77
جمهورية تنزانيا المتحدةالشلن التنزانيTZS2,654.06
تايلاندالبات التايلانديTHB34.65
تيمور الشرقيةالدولار الأمريكي1.27 مليون1.00
توكيلاوالدولار النيوزيلنديNZD1.71
تونسالدينار التونسيTND3.20
تركياالليرة التركيةTRY38.52

U

أوغنداالشلن الأوغنديUGX3,685.37
أوكرانياالهريفنا الأوكرانيةUAH42.44
الإمارات العربية المتحدةالدرهم الإماراتيAED3.67
المملكة المتحدةالجنيه الإسترلينيGBP0.79
الولايات المتحدةالدولار الأمريكي1.27 مليون1.00
جزر الولايات المتحدة الصغيرة النائيةالدولار الأمريكي1.27 مليون1.00
أوروجوايالبيزو الأوروجوايUYI43.94

V

جمهورية فنزويلا البوليفاريةبوليفار فويرتيVEF89.35
فيتنامالدونغ الفيتناميVND24,658.90
جزر فيرجن (البريطانية)الدولار الأمريكي1.27 مليون1.00
جزر فيرجن (الولايات المتحدة)الدولار الأمريكي1.27 مليون1.00

Z

زامبياكواشا زامبيZMW28.49