جدول وحدة التحويل

بالنسبة إلى العروض المرخَّصة بناءً على النفقات، أو الإيرادات، أو الأصول المالية.
يتم استخدام جدول التحويل التالي لتحويل العملات المحلية إلى وحدة تحويل مشتركة، ما يمنح العميل ميزة التجميع العالمي للترخيص القائم على العملة، ويوفر تسعيرًا قائمًا على الحجم مع نمو العميل.
ملاحظة: عوامل التحويل المدرجة هنا غير مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية. هذه القيم ثابتة وتعتمد على العلاقات التاريخية بين العملات. ستظل عوامل هذا الجدول كما هي ما لم تستدعي تغييرات جوهرية تعديلها.
للحصول على معلومات إضافية، يُرجى التواصل مع ممثل مبيعات IBM الخاص بك.
لاستخدام جدول التحويل:
مثال
الخطوة 1: حدِّد العملات المحلية المناسبة لما يلي:
الخطوة 2: اقسم العملات المحلية على معامل التحويل:
النتيجة: 108,696 + 75,000 + 63,291 = 246,987 إجمالي وحدات التحويل المطلوبة
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|B
|البحرين
|الدينار البحريني
|BHD
|0.38
|بنجلاديش
|تاكا
|BDT
|125.21
|بلجيكا
|اليورو
|EUR
|0.92
|بوتسوانا
|بولا
|BWP
|13.76
|البرازيل
|الريال البرازيلي
|BRL
|5.70
|بلغاريا
|الليف البلغاري
|BGN
|1.90
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|C
|الكاميرون
|فرنك وسط إفريقيا (BEAC)
|XAF
|604.22
|كندا
|الدولار الكندي
|CAD
|1.47
|شيلي
|البيزو الشيلي
|CLF
|957.09
|الصين
|اليوان الصيني
|CNY
|7.36
|جزيرة كريسماس
|الدولار الأسترالي
|AUD
|1.58
|جزر كوكوس (كيلينغ)
|الدولار الأسترالي
|AUD
|1.58
|كولومبيا
|البيزو الكولومبي
|COP
|4,292.88
|جمهورية الكونغو الديمقراطية
|الفرنك الكونغولي
|CDF
|2,870.79
|جزر كوك
|الدولار النيوزيلندي
|NZD
|1.71
|كوستاريكا
|الكولون الكوستاريكي
|CRC
|505.80
|ساحل العاج
|فرنك وسط أفريقيا (BCEAO)
|XOF
|624.14
|كرواتيا
|اليورو
|EUR
|0.92
|قبرص
|اليورو
|EUR
|0.92
|جمهورية التشيك
|الكرونة التشيكية
|CZK
|23.10
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|D
|الدنمارك
|كرونة دانماركية
|DKK
|6.87
|جمهورية الدومينيكان
|البيزو الدومينيكي
|DOP
|63.48
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|E
|الإكوادور
|الدولار الأمريكي
|1.27 مليون
|1.00
|مصر
|الجنيه المصري
|EGP
|51.25
|إستونيا
|اليورو
|EUR
|0.92
|إثيوبيا
|البير الإثيوبي
|ETB
|134.61
|اليورو
|اليورو
|EUR
|0.92
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|F
|جزر فارو
|كرونة دانماركية
|DKK
|6.87
|فنلندا
|اليورو
|EUR
|0.92
|فرنسا
|اليورو
|EUR
|0.92
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|G
|الجابون
|فرنك وسط إفريقيا (BEAC)
|XAF
|604.22
|ألمانيا
|اليورو
|EUR
|0.92
|غانا
|غانا سيدي
|GHS
|15.52
|اليونان
|اليورو
|EUR
|0.92
|جرينلاند
|كرونة دانماركية
|DKK
|6.87
|غواتيمالا
|كيتزال
|GTQ
|7.79
|جيرنسي
|الجنيه الإسترليني
|GBP
|0.79
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|H
|جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد
|الدولار الأسترالي
|AUD
|1.58
|هونج كونج
|دولار هونج كونج
|HKD
|7.78
|المجر
|الفورينت المجري
|HUF
|377.78
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|خبير
|أيسلندا
|الكرونة الآيسلندية
|ISK
|140.51
|الهند
|الروبية الهندية
|INR
|87.36
|إندونيسيا
|الروبية الإندونيسية
|IDR
|16,170.14
|العراق
|الدينار العراقي
|IQD
|1,305.00
|أيرلندا
|اليورو
|EUR
|0.92
|جزيرة مان
|الجنيه الإسترليني
|GBP
|0.79
|إسرائيل
|الشيكل الإسرائيلي الجديد
|ILS
|3.66
|إيطاليا
|اليورو
|EUR
|0.92
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|J
|اليابان
|الين الياباني
|JPY
|146.02
|جيرسي
|الجنيه الإسترليني
|GBP
|0.79
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|K
|كازاخستان
|التينج الكازاخستاني
|KZT
|519.32
|كينيا
|الشلن الكيني
|KES
|130.22
|كوريا، (كوريا الجنوبية)
|الوون الكوري
|KRW
|1,445.50
|الكويت
|الدينار الكويتي
|KWD
|0.31
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|L
|لاتفيا
|اليورو
|EUR
|0.92
|لبنان
|الليرة اللبنانية
|LBP
|92,129.17
|ليختنشتاين
|الفرنك السويسري
|CHF
|0.86
|ليتوانيا
|اليورو
|EUR
|0.92
|لوكسمبورج
|اليورو
|EUR
|0.92
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|M
|ماليزيا
|الرينجت الماليزي
|MYR
|4.48
|مالي
|فرنك وسط أفريقيا (BCEAO)
|XOF
|624.14
|مالطا
|اليورو
|EUR
|0.92
|جزر مارشال
|الدولار الأمريكي
|1.27 مليون
|1.00
|مارتينيك
|اليورو
|EUR
|0.92
|مايوت
|اليورو
|EUR
|0.92
|المكسيك
|البيزو المكسيكي
|MXN
|20.72
|موناكو
|اليورو
|EUR
|0.92
|مونتينيجرو (الجبل الأسود)
|اليورو
|EUR
|0.92
|المغرب
|الدرهم المغربي
|MAD
|9.73
|موزمبيق
|المتكال الموزمبيقي
|MZN
|64.54
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|N
|ناميبيا
|الدولار الناميبي
|NAD
|18.48
|هولندا
|اليورو
|EUR
|0.92
|نيوزيلندا
|الدولار النيوزيلندي
|NZD
|1.71
|نيجيريا
|نايرا
|NGN
|1,620.54
|نييوي
|الدولار النيوزيلندي
|NZD
|1.71
|جزيرة نورفولك
|الدولار الأسترالي
|AUD
|1.58
|النرويج
|الكرونة النرويجية
|NOK
|10.63
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|O
|عُمان
|الريال العماني
|OMR
|0.38
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|P
|باكستان
|الروبية الباكستانية
|PKR
|284.31
|بنما
|البالبوا البنمي
|PAB
|1.00
|باراجواي
|الغواراني
|PYG
|7,910.25
|بيرو
|نويفو سول
|PEN
|3.71
|الفلبين
|البيزو الفلبيني
|PHP
|57.17
|بولندا
|زلوتي
|PLN
|3.91
|البرتغال
|اليورو
|EUR
|0.92
|بورتوريكو
|الدولار الأمريكي
|1.27 مليون
|1.00
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|Q
|قطر
|الريال القطري
|QAR
|3.64
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|R
|ريونيون
|اليورو
|EUR
|0.92
|رومانيا
|الليو الروماني الجديد
|RON
|4.63
|الاتحاد الروسي
|الروبل الروسي
|RUB
|88.84
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|S
|سانت بارتيليمي
|اليورو
|EUR
|0.92
|سانت مارتن (الجزء الفرنسي)
|اليورو
|EUR
|0.92
|سان بيير وميكلون
|اليورو
|EUR
|0.92
|سان مارينو
|اليورو
|EUR
|0.92
|المملكة العربية السعودية
|الريال السعودي
|SAR
|3.75
|السنغال
|فرنك وسط أفريقيا (BCEAO)
|XOF
|604.22
|صربيا
|الدينار الصربي
|RSD
|107.78
|سنغافورة
|الدولار السنغافوري
|الانحدار التدرّجي العشوائي
|1.37
|سلوفاكيا
|اليورو
|EUR
|0.92
|سلوفينيا
|اليورو
|EUR
|0.92
|جنوب أفريقيا
|الراند الجنوب أفريقي
|ZAR
|18.58
|إسبانيا
|اليورو
|EUR
|0.92
|سيريلانكا
|الروبية السيريلانكية
|LKR
|299.58
|سفالبارد ويان ماين
|الكرونة النرويجية
|NOK
|10.63
|السويد
|الكرونة السويدية
|SEK
|10.24
|سويسرا
|الفرنك السويسري
|CHE
|0.86
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|T
|تايوان، مقاطعة الصين
|الدولار التايواني الجديد
|TWD
|32.77
|جمهورية تنزانيا المتحدة
|الشلن التنزاني
|TZS
|2,654.06
|تايلاند
|البات التايلاندي
|THB
|34.65
|تيمور الشرقية
|الدولار الأمريكي
|1.27 مليون
|1.00
|توكيلاو
|الدولار النيوزيلندي
|NZD
|1.71
|تونس
|الدينار التونسي
|TND
|3.20
|تركيا
|الليرة التركية
|TRY
|38.52
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|U
|أوغندا
|الشلن الأوغندي
|UGX
|3,685.37
|أوكرانيا
|الهريفنا الأوكرانية
|UAH
|42.44
|الإمارات العربية المتحدة
|الدرهم الإماراتي
|AED
|3.67
|المملكة المتحدة
|الجنيه الإسترليني
|GBP
|0.79
|الولايات المتحدة
|الدولار الأمريكي
|1.27 مليون
|1.00
|جزر الولايات المتحدة الصغيرة النائية
|الدولار الأمريكي
|1.27 مليون
|1.00
|أوروجواي
|البيزو الأوروجواي
|UYI
|43.94
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|V
|جمهورية فنزويلا البوليفارية
|بوليفار فويرتي
|VEF
|89.35
|فيتنام
|الدونغ الفيتنامي
|VND
|24,658.90
|جزر فيرجن (البريطانية)
|الدولار الأمريكي
|1.27 مليون
|1.00
|جزر فيرجن (الولايات المتحدة)
|الدولار الأمريكي
|1.27 مليون
|1.00
|الدولة
|العملة
|الرمز
|مقسومًا على
|Z
|زامبيا
|كواشا زامبي
|ZMW
|28.49