تحديث السحابة الهجينة وإدارتها بثقة
توحيد إدارة البنية التحتية، وأتمتة الأمن، وقابلية الملاحظة، وإدارة التكاليف، لتسريع التسليم وتقليل المخاطر وتحسين الأداء عبر أي بيئة. يُمكِّن هذا النهج القائم على دورة الحياة المؤسسات من التحديث بثقة، وتشغيل عملياتها بكفاءة، وتحقيق عوائد أسرع وقابلة للقياس من استثمارات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.
نهج أتمتة موحَّد يحقق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة عبر تجاوز تحديات البيئات الهجينة المجزأة. اكتشِف كيف يعمل كلٌّ من ®HashiCorp® Terraform و®Vault، و®Red Hat® Ansible و®OpenShift، وIBM® Hybrid Cloud Mesh معًا لتوفير وتكوين وربط أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المحمولة بأمان عبر السحابات.
تبسيط الأتمتة والحوكمة عبر السحابات من خلال أساس هجين قائم على السياسات وتجربة تطوير ذاتية الخدمة.
أتمتة نموذج الثقة الصفرية عبر السحابة الهجينة من خلال تضمين إدارة الأسرار، والتحقق من السياسات، والامتثال المستمر ضمن دورة حياة البنية التحتية.
احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول إنفاق السحابة الهجينة لتحسين الأداء وربط قرارات الاستثمار بنتائج الأعمال.
وحِّد إدارة الهوية والأسرار لتطبيق نموذج الثقة الصفرية على مستوى المؤسسة دون المساس بالمرونة.
حسِّن أداء ومرونة السحابة الهجينة لتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) ودعم أحمال التشغيل على مستوى المؤسسة.
اضمن توافر التطبيقات ومرونتها بشكل متسق عبر المناطق والسحابات لدعم استمرارية الأعمال.
يُتيح لك Terraform أتمتة توفير البنية التحتية وإدارتها عبر نهج منهجي للمنصات.حيث تتم كتابة البنية التحتية والسياسات كتعليمات برمجية، ومشاركتها، والتحكم في إصداراتها، وتنفيذها في سير عمل موحَّد ومتسق يشمل البنى التحتية بأكملها، بدءًا من الخدمات السحابية إلى مراكز البيانات المحلية.
يوفر IBM Vault طبقة موثوقًا بها مركزية للبنية التحتية الهجينة من خلال إدارة الأسرار، وبيانات الاعتماد، والتشفير على نطاق واسع. كما يُتيح وصولًا قائمًا على الهوية وفي الوقت المناسب لمهام سير عمل البنية التحتية المؤتمتة والقائمة على الوكلاء - بما يدمج الثقة في طريقة عمل الأنظمة، لا في طريقة وصول المستخدمين إليها فقط.
يعزِّز ®IBM Cloudability قيمة الأعمال المتحققة من استثماراتك السحابية عبر توفير رؤية أكثر وضوحًا ومساءلة مالية لنموذج الإنفاق المتغيّر القائم على الاستهلاك في السحابة العامة.
توفر خدمة نظام أسماء النطاقات المُدارة ®IBM NS1 Connect اتصالات DNS موثوقة، وسريعة، ومعتمدة لمنع انقطاع الشبكة.
يمنح Red Hat OpenShift المؤسسات القدرة على الابتكار باستخدام ممارسات السحابة الأصلية، وتسريع تطوير التطبيقات، وتعزيز النمو. وبفضل خيارات نشر واستهلاك مرنة، يوفّر Red Hat OpenShift تجربة تطوير متسقة وفعّالة عبر السحابة الهجينة تتوافق مع متطلبات وممارسات منصات التطبيقات الحديثة التي تركّز على الأمن.
يعمل Red Hat Ansible Automation Platform على تحويل تكنولوجيا المعلومات من خلال تمكين عمليات أكثر كفاءة ومرونة وترابطًا على مستوى المؤسسة. إنه حل واحد موثوق به لأتمتة مهام سير العمل الحيوية على نطاق واسع، يدعم حالات استخدام الأتمتة في أي بيئة سحابة هجينة، ويوحِّد الفِرق والعمليات لضمان الامتثال.
يمنح ®IBM Apptio المؤسسات القدرة على النجاح في الإدارة المالية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة المعقدة من خلال أتمتة جمع وتنظيم البيانات المالية والتشغيلية، مع توفير الرؤية والرؤى القائمة على البيانات لإدارة وتحسين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وإظهار قيمته وأثره في الأعمال.
يمكِّن ®IBM Kubecost فريق عمليات التطوير من متابعة الإنفاق على السحابة وKubernetes، وتحسين تكاليف البنية التحتية، والالتزام بإرشادات السياسات لتقديم خدمات فعَّالة ومتوافقة دون التأثير في الابتكار.
من خلال دمج الذكاء في الوقت الفعلي مع الأتمتة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، يمكنك زيادة الإنتاجية بفعالية من حيث التكلفة، وتبسيط العمليات، وتطوير مهارات الفِرق بسرعة أكبر من خلال الابتكار في أنظمة الكمبيوتر المركزي المعزَّز بالذكاء الاصطناعي.
