أتمتة العمل وتعزيز اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً باستخدام الوكلاء والتطبيقات الذكية
حوّل الذكاء الاصطناعي المجزأ إلى قيمة أعمال قابلة للقياس خلال أسابيع لا سنوات، عبر طبقة تنسيق مفتوحة وهجينة توحّد الوكلاء والأتمتة ومهام سير العمل، وتدعم إنتاجية آمنة على مستوى المؤسسة.
عزِّز الإنتاجية في جميع أقسام مؤسستك من خلال أداة تنسيق تحوِّل التعقيد إلى وضوح، وتعمل مع أي وكيل أو مساعد ذكاء اصطناعي أو سير عمل أو بيانات—ما يعني عدم الحاجة إلى الاستبدال الكامل أو الارتباط بمورِّد واحد.
توحيد وكلاء الذكاء الاصطناعي مع مهام سير العمل والبيانات والأتمتة الحالية لديك. مراقبة الأداء وتقييمه وتحسينه باستخدام عمليات الوكلاء (AgentOps).
تمكين الفِرق من التخلص من الأعمال المتكررة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتكاملون مع مهام سير العمل الحالية في الموارد البشرية والمبيعات وتكنولوجيا المعلومات والمالية وخدمة العملاء.
تسريع دورة حياة تطوير البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء السياقي والحوكمة المدمجة في التصميم.
الانتقال من التخطيط البطيء واليدوي إلى اتخاذ قرارات سريعة قائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال أتمتة العمليات الأساسية للتخطيط المالي.
تسريع تحديث التطبيقات بدعم شامل يحسّن فهم تعليمات برمجية ويحافظ على منطق الأعمال ويقلّل الاعتماد على الخبرات النادرة.
تقديم دعم سريع ومتسق من خلال محادثات سلسة وطبيعية شبيهة بالبشر ووكلاء ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط عبر أي قناة -الدردشة على الويب أو الهاتف أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي- مع تحويل سلس إلى الوكلاء البشر وتوفير السياق الكامل.
الوصول الفوري إلى مستودع من النماذج المُعتمدة والمُحسَّنة، يمكن للوكلاء البناء عليها لإجراء استدلالات أكثر كفاءة وتوزيعًا.
يعمل ®IBM watsonx Orchestrate كمشرف متعدد الوكلاء ومتعدد الأدوات؛ ينسّق وكلاء مبنيين بأي تقنية—من IBM أو من مزوّدين خارجيين أو مفتوحة المصدر—بالتوازي مع مهام سير العمل والأتمتة وأنظمة البيانات.
يستخدم IBM Bob مهام سير العمل القائمة على الوكلاء لأتمتة توليد تعليمات برمجية وإعادة هيكلتها وإجراء الاختبارات وفحوصات الأمان والامتثال عبر دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
لا تدعم Gartner أي بائع أو منتج أو خدمة موضَّحة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التقنية باختيار المورِّدين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر فقط. تشمل منشورات أبحاث Gartner آراء مجموعة البحث والاستشارات لدى Gartner، وينبغي ألَّا يتم تفسيرها على أنها بيانات أو حقائق مؤكدة. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.