خدمات البنية التحتية

تساعد خدمات تكنولوجيا المعلومات مراكز البيانات على التغلب على تعقيدات بيئات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، بدءًا من النشر وحتى إيقاف التشغيل
على الرغم من أن 77% من المديرين التنفيذيين يقولون إنهم بحاجة إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة لمواكبة المنافسين، يوافق 25% فقط منهم بشدة على أن بنية تكنولوجيا المعلومات في مؤسساتهم يمكنها دعم توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة.
يقول الرؤساء التنفيذيون إن 35% من القوى العاملة لديهم ستتطلب إعادة تدريب وإعادة تأهيل خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بنسبة 6% فقط في عام 2021.
يرى بعض المستجيبين للاستطلاع أن 60% من أحداث تعطل الخوادم المبلغ عنها كانت بسبب أخطاء التكوين.
حتى اليوم، وعلى الرغم من أن 86% من المديرين التنفيذيين يشيرون إلى أن لدى مؤسساتهم إستراتيجية استدامة، فإن 35% فقط منهم قاموا بتنفيذها.
توفّر IBM® Technology Lifecycle Services دعمًا شاملًا، وتوظف الخبرات لتنفيذ عمليات نشر فعّالة، وتُحرّر الموارد الداخلية للتركيز على المهام الاستراتيجية، وتضمن تشغيلًا محسّنًا ومرنًا لمراكز البيانات.
يضمن اتباع نهج شامل، عبر دورة حياة المنتجات بأكملها، بدءًا من التقييم والتخطيط إلى مراحل التطوير والتشغيل والتحسين، إدارة متسقة وحماية لاستثمارات البنية التحتية ومراكز البيانات.
يساعد الاستعانة بخبراء منتجات IBM في التنفيذ والنشر على تجنّب الأخطاء الشائعة في التكوين، ما يساهم في تقليل فترات التعطل وتحسين الكفاءة التشغيلية.
تفويض المهام اليومية إلى متخصصين يُتيح لفِرق تكنولوجيا المعلومات التركيز على المبادرات الأعلى قيمة. وهذا مفيد بشكل خاص لإدارة مراكز البيانات البعيدة أو لتمكين الفرق الداخلية من التركيز على المشاريع الاستراتيجية.
تُسهم اختبارات السلامة المنتظمة وخدمات التحسين في الحفاظ على المرونة وتعزيز الأداء مع الحد من المخاطر الأمنية. وتدعم الحلول البديلة للتخلص من البيانات والأجهزة في نهاية عمرها جهود إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتعزيز المسؤولية البيئية.
تقدم TLS المشورة بشأن استراتيجية البنية التحتية، وتطوير حلول البنية التحتية، وتشغيل مركز البيانات يوميًا، وتحسين حلول البنية التحتية حتى نهاية عمرها الافتراضي.