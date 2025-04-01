يُعد ®IBM zSecure Visual واجهة تستند إلى Microsoft Windows تعمل على تبسيط إدارة ®IBM RACF من خلال السماح لموظفي الخدمة وموظفي مكتب المساعدة بإدارة ملفات التعريف ومجموعات البيانات مباشرةً من الواجهة. يمكن للمسؤولين تعيين حدود الأذونات بينما توفر الواجهة تنسيقًا للقراءة فقط لإدارة معلومات الموظفين والموارد بشكل سريع.
تحقيق اللامركزية في مهام الإدارة الصحيحة من خلال تمكين إدارتها محليًا.
خفض تكاليف الأمان من خلال التعامل مع المهام الروتينية بكفاءة من خلال Windows.
تمكين مديري الأعمال من عرض معلومات التهديدات الحيوية بسرعة.
تشخيص مراقبة الحلقة المغلقة بسرعة، ما يتيح حماية الأعمال.
يقوم IBM zSecure V2.2.1 بتحديث التوافق مع العديد من المنتجات والتطبيقات والمعايير، مثل CA ACF2 و CA Top Secret و IBM MQ و ICSF وخادم Windows و PCI-DSS و DISA STIGs.
خادم ®IBM z Systems الذي يمكن أن يدعم الإصدار z/OS® V2.1 أو الإصدارات الأخيرة، مثل IBM z/OS V1R12 و V1R13 و V2R1.
خادم IBM z Systems مدعوم يمكنه دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.