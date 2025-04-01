IBM zSecure Visual

مهام ذات قيمة عالية مهام ذات قيمة عالية التحكم في الوصول التحكم في الوصول إدارة الملفات الشخصية إدارة الملفات الشخصية تحديد التهديدات تحديد التهديدات

تمكين كبار موظفي الأمن من التركيز على المهام ذات القيمة العالية الحد من الحاجة إلى مهارات إدارية عالية التخصص واستخدم إدارة RACF اللامركزية لتقليل العبء على كبار موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات.

تقليل المخاطر الأمنية اللامركزية لمسؤولي RACF تعيين حقوق المسؤول المحدودة للتحكم في الأمان والخصوصية. يمكن لمكتب الخدمات ومسؤولي الأمان الوصول إلى الملفات الشخصية ذات الصلة. وهذا يمنع سيناريوهات التفويض الزائد، مثل قيام مستخدمي مكتب المساعدة ببدء مهام غير مرغوب فيها. توفير التكاليف من خلال تجنب عمليات طرح TSO / ISPF و3270.

عرض الملفات الشخصية وإدارتها باستخدام Microsoft Windows تمكين الموظفين من إدارة الملفات الشخصية والبيانات بسهولة من خلال واجهة Microsoft Windows سهلة الاستخدام بدلاً من التنقل بين شاشات IBM TSO/ISPF. تبسيط المهام مثل تعديل ACL وإدارة الملفات الشخصية وتغييرات كلمات المرور، ما يقلل من احتياجات التدريب على تكنولوجيا المعلومات والتكاليف.