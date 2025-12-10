IBM zSecure Compliance

يجمع بيانات الأمان من التشفير و RACF و Top Secret و ACF2 ومن أنظمة IBM Z الفرعية الرئيسية. توفِّر لوحات المعلومات التفاعلية رؤية فورية للامتثال، بينما يساعد تتبُّع الامتثال المستمر على مراقبة التوجهات التاريخية واكتشاف الانحرافات لتفادي المشكلات بشكل استباقي.