تبسيط الربط بين الاتصالات العالمية عالية المستوى

استكشف IBM webMethods
منظر للمدينة وبرج إشارة عند غروب الشمس

الاستفادة من أحدث الابتكارات لتسريع الوصول إلى المستقبل

تتفوق شركات الاتصالات في توفير أحدث خدمات الاتصال الرقمي المعاصر. فمنذ عصر الهواتف الأرضية والتلفزيون الكابلي وحتى يومنا هذا، كان نجاحها دائمًا يعتمد على ربط العملاء بالعالم الأكبر بشكل موثوق به وبطريقة تفاعلية وفعَّالة من حيث التكلفة. أما اليوم، يتركز الاهتمام على نشر شبكة 5G بسرعة وكفاءة، مدعومًا باستثمارات كبيرة في التقنيات والبنية التحتية المتطورة. حيث يتطلب إنشاء خدمات 5G متميزة نهجًا استراتيجيًا للتكامل، يعزِّز ربط الأنظمة والتطبيقات والبيانات لدفع الابتكار قدمًا.
الفوائد
تجربة العميل وبناء الثقة

الاستفادة من البيانات لتقديم عروض جديدة مستهدفة وتعزيز تفاعل العملاء. تحديد العملاء، ضمن قاعدة المستخدمين الحاليين، الذين يُحتمل مغادرتهم، وتطوير استراتيجيات للاحتفاظ بهم.
شبكة 5G المستقلة والحوسبة السحابية

استكشاف إمكانيات تقنية 5G وقوتها. تقديم تطبيقات جديدة وترحيل أعباء العمل إلى الخدمات السحابية للاستفادة من قدرات الشبكة الأساسية الجديدة.
تحديث تكنولوجيا المعلومات

استخدام الاستثمارات الحالية في تطبيقات الكمبيوتر المركزي، والتطبيقات في البيئات المحلية والسحابية العامة والخاصة. الابتكار مع الثقة بأن أنظمتك القديمة لن تعوق مشاريعك الحديثة.
شبكة المحمول الخاصة وحوسبة الحافة

الاستفادة من صعود البنية التحتية للشبكات الخاصة وفرصها العديدة للأعمال. تجاوز الاتصال التقليدي؛ سواء في البيئة المحلية أو من حافة الشبكة.
الاستدامة والامتثال

استخدام التحليلات المتقدمة لاكتساب رؤى ومعارف في الوقت الفعلي حول استخدامك للطاقة. إجراء تغييرات في البنية التحتية للمساعدة على تحقيق أهداف الاستدامة وأهداف عملائك.
المنتج IBM webMethods توفر منصة IBM webMethods قدرات منصة التكامل كخدمة (iPaaS) شاملة للتكامل عبر واجهة واحدة مشتركة ومستوى تحكم لأنماط التكامل المتعددة - التطبيقات، وواجهات API، والاتصال بين الشركات، والملفات - لمساعدة المؤسسات على تسريع الابتكار واستخلاص القيمة من البيانات وتحديث تطبيقاتها لأحدث مستوى من الذكاء الاصطناعي. استكشف IBM webMethods
استمع إلى ما يقوله المحللون

بصفتها حلًا رائدًا في تقييمات G2 لخريف 2024، حصلت webMethods على تقييم عالٍ وتوصيات قوية من العملاء؛ بسبب خصائصها الأمنية الممتازة وقدراتها على التكامل وقابلية التوسع الممتازة. تُعد webMethods أيضًا من المنصات الرائدة في قيادة الأعمال وتحمل شارة Momentum Leader.

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