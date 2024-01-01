تتفوق شركات الاتصالات في توفير أحدث خدمات الاتصال الرقمي المعاصر. فمنذ عصر الهواتف الأرضية والتلفزيون الكابلي وحتى يومنا هذا، كان نجاحها دائمًا يعتمد على ربط العملاء بالعالم الأكبر بشكل موثوق به وبطريقة تفاعلية وفعَّالة من حيث التكلفة. أما اليوم، يتركز الاهتمام على نشر شبكة 5G بسرعة وكفاءة، مدعومًا باستثمارات كبيرة في التقنيات والبنية التحتية المتطورة. حيث يتطلب إنشاء خدمات 5G متميزة نهجًا استراتيجيًا للتكامل، يعزِّز ربط الأنظمة والتطبيقات والبيانات لدفع الابتكار قدمًا.
الاستفادة من البيانات لتقديم عروض جديدة مستهدفة وتعزيز تفاعل العملاء. تحديد العملاء، ضمن قاعدة المستخدمين الحاليين، الذين يُحتمل مغادرتهم، وتطوير استراتيجيات للاحتفاظ بهم.
استكشاف إمكانيات تقنية 5G وقوتها. تقديم تطبيقات جديدة وترحيل أعباء العمل إلى الخدمات السحابية للاستفادة من قدرات الشبكة الأساسية الجديدة.
استخدام الاستثمارات الحالية في تطبيقات الكمبيوتر المركزي، والتطبيقات في البيئات المحلية والسحابية العامة والخاصة. الابتكار مع الثقة بأن أنظمتك القديمة لن تعوق مشاريعك الحديثة.
الاستفادة من صعود البنية التحتية للشبكات الخاصة وفرصها العديدة للأعمال. تجاوز الاتصال التقليدي؛ سواء في البيئة المحلية أو من حافة الشبكة.
استخدام التحليلات المتقدمة لاكتساب رؤى ومعارف في الوقت الفعلي حول استخدامك للطاقة. إجراء تغييرات في البنية التحتية للمساعدة على تحقيق أهداف الاستدامة وأهداف عملائك.
بصفتها حلًا رائدًا في تقييمات G2 لخريف 2024، حصلت webMethods على تقييم عالٍ وتوصيات قوية من العملاء؛ بسبب خصائصها الأمنية الممتازة وقدراتها على التكامل وقابلية التوسع الممتازة. تُعد webMethods أيضًا من المنصات الرائدة في قيادة الأعمال وتحمل شارة Momentum Leader.
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