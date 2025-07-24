نظرًا لتوزُّع البيانات عبر الشبكات والمناطق والسُحب، أصبحت الحاجة إلى نقل البيانات بكفاءة ضرورة استراتيجيةً للأعمال. يساعد watsonx.data integration على التخلص من فترات التعطل غير المخطط لها من خلال إنشاء أنظمة احتياطية محدَّثة تُتيح تحويلًا تلقائيًا سلسًا، ما يحمي البيانات الحيوية للأعمال. ومن خلال توصيل البيانات إلى التطبيقات بزمن انتقال قصير، يُعزّز من جودة قرارات الأعمال ويحسّن تجارب العملاء.