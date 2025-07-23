يتضمن IBM watsonx.data integration قدرات متقدمة لإمكانية ملاحظة البيانات، وهي مصممة لمراقبة مسارات البيانات بشكل استباقي، واكتشاف حالات الخلل، والتنبيه عند وقوع حوادث بيانات، ومعالجة المشكلات. وتوفِّر إمكانية ملاحظة دائمة للبيانات لضمان سلامة مسارات البيانات وأدائها. من خلال الاستثمار في إمكانية ملاحظة البيانات، يمكن للمؤسسة التخفيف من المخاطر المتعلقة بالبيانات، وتحسين الإنتاجية، وزيادة عوائد استثماراتها في البيانات والذكاء الاصطناعي.