تكامل البيانات الدفعية الحديث

نقل وتحويل كميات كبيرة من البيانات المعقدة بأداء عالٍ.

لقطة شاشة لإعدادات تكامل البيانات والتفاعل مع العملاء.

مقدمة عن IBM® watsonx.data integration: الرؤية الجديدة لمستقبل هندسة البيانات

 

شاهِد ندوة الإنترنت واكتشف كيف يمكن أن يساعدك watsonx.data integration في تعزيز قدراتك على تسريع الذكاء الاصطناعي وتبسيط هندسة البيانات.

مسارات ETL/ELT لأعباء العمل ذات المهام الحساسة

يقدِّم IBM watsonx.data integration قدرات حديثة رائدة في عمليّتَي الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)، ما يمكِّن المؤسسات من نقل وتحويل البيانات الموثوق بها عبر بيئات السحابة المتعددة والهجينة لاستخدامها في حالات استخدام لاحقة.

حمِّل البيانات مباشرةً من أيّ مصدر وسلِّمها إلى أيّ وجهة عبر تجارب إنشاء متعددة، مع استخدام المحرّك المتوازي المدمج في watsonx.data integration لتحقيق قابليّة التوسّع وأفضل أداء ضمن فئته. 

بناء مرّة واحدة، والنشر في أي مكان

شغِّل مهام سير البيانات بالقرب من مصدر البيانات — سواء على الموقع المحلي، أو في السحابة، أو عبر المناطق، أو في بيئات هجينة — مع تحسين السرعة والكفاءة من حيث التكلفة وتعزيز الأمان.
متاح لكل مستخدم

من بيئة "بدون تعليمات برمجية" إلى بيئة "بتعليمات برمجية احترافية"، توفّر خيارات التصميم البديهية تجربةً سلسة لجميع فئات المستخدمين لإنشاء المهام وتسليم بيانات موثوقة.
تنفيذ المزيد من مسارات البيانات بشكل أسرع

استفِد من التحويل المعقّد عالي السرعة للبيانات لتسريع الانتقال من التصميم إلى النشر، وتشغيل المزيد من المهام بأقل قدر من التأخير.
الموثوقية المضمَّنة

تضمن القدرات المضمَّنة لإدارة جودة البيانات والحوكمة استقرار مسارات البيانات وموثوقية النتائج.

الميزات

لقطة شاشة لواجهة المستخدم تُظهر قدرة المحرك عن بُعد.

الاستفادة من لوحة تحكُّم سحابية الأصل لتصميم مسارات البيانات، مقترنةً بمستوى تنفيذ آمن للبيانات يعمل حيث توجد بياناتك - ما يقلِّل من حركة البيانات، وزمن الانتقال، والمخاطر.
لقطة شاشة لواجهة المستخدم تُظهر قدرة مرونة مسارات ETL/ELT.

تجربة تصميم واحدة تُتيح لك إنشاء مهام قابلة لإعادة الاستخدام، مع التبديل السلس بين أوضاع تنفيذ ETL وELT وTETL حسب أحمال التشغيل — دون الحاجة إلى إعادة العمل.
لقطة شاشة لواجهة المستخدم للمحرك المتوازي.

يعمل المحرك المتوازي القوي على تقسيم المهام تلقائيًا إلى عمليات أصغر تُنفّذ في الوقت نفسه — ما يعزّز الإنتاجية وقابلية التوسّع والأداء.
لقطة شاشة لواجهة المستخدم لمجموعة DataStage SDK.

توفر مجموعة أدوات تطوير Python الشاملة للمطورين تحكمًا كاملًا لكتابة مهام قابلة للصيانة على نطاق واسع، مع الحفاظ على التوافق مع التدفقات الرسومية، وتمكين التبديل السهل بين التعليمات البرمجية وواجهة المستخدم.
لقطة شاشة لواجهة مستخدم المنتج توضِّح مساعد مسار تدفق الدفعات.

استخدِم اللغة الطبيعية لإنشاء مهام دفعية بمساعدة روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي - لتحويل نواياك إلى مسارات بيانات بسرعة وبأقل إعداد يدوي.
لقطة شاشة لواجهة مستخدم المنتج تُظهر إمكانية تحويل جودة البيانات.

نقِّي بيانات العناوين وتحَّقق من صحتها ونسِّقها باستخدام واجهة IBM Address Verification Interface (AVI) - التي توفّر تحليلًا معتمدًا، وتحويلًا صوتيًا، وتحديدًا جغرافيًا وعكسيًا، لضمان الدقة والاتساق.

 
      حالات الاستخدام

      تحديث السحابة ترحيل مستودعات بحيرة/مستودعات البيانات عمليات الدمج والاستحواذ الخدمات المصرفية الرعاية الصحية التجزئة

      الموارد

      رسم توضيحي لواجهة مستخدم لتقنية رقمية مع رسومات وأيقونات بيانات.
      عرض توضيحي
      استكشِف عرضًا توضيحيًا تفاعليًا لـ watsonx.data integration.
      رسم توضيحي لثلاث أيقونات ملفات شخصية معروضة على شاشة الكمبيوتر.
      إعادة تشغيل ندوة الإنترنت
      اكتشِف كيف تحوِّل الفرق الحديثة البيانات الحية إلى قرارات فورية.
      رسم توضيحي بطبقات باللونين الأزرق والأبيض في تصميم عصري.
      موجز الحل
      اكتشِف المجموعة الكاملة من القدرات ضمن watsonx.data integration.
      اتخِذ الخطوة التالية

      لقد حان الوقت لتحويل بياناتك إلى ميزة تنافسية. والآن هو الوقت المثالي لتجربة watsonx.data integration. 

