برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يكشف الاختلافات في المواد بدقة ميكرون واحد
يجمع برنامج IBM Crypto Anchor Verifier، بين الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتصوير البصري للمساعدة في إثبات هوية المنتجات أو المواد أو جودتها أو أصالتها في الميدان، باستخدام ملحق بسيط بالهواتف الذكية المتاحة تجارياً وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، للتعرف على الخصائص البصرية للمادة أو المنتج أو الشيء. حتى لو كنت غير متصل بالشبكة.
يمكن IBM Crypto Anchor Verifier الشركات من التحقق من أصالة السلع في الميدان أو قبل مغادرة مرفق الإنتاج.
يمكن للعملاء الذين يستخدمون جهاز التحقق (Verifier) في الميدان تقليل تكلفة الاختبارات المعملية غير الضرورية والوقت الضائع في هذه العملية.
يضمن جهاز التحقق أن تتلقى الشركات والمستهلكين السلع الأصلية التي دفعوا ثمنها.
