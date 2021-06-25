يمكن استخدام IBM DevOps Accelerate لتسريع وتحسين عملية تسليم البرامج لأي مزيج من التطبيقات المحلية والسحابية وتطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي.
تجنَّب الأخطاء البشرية لإطلاق البرمجيات بثقة.
احصل على إدارة شاملة للمسارات، والرؤية، والأتمتة.
حسِّن معدل وتدفق تسليم التطبيقات من خلال توفير رؤية واضحة في مسار التسليم عبر DevOps Accelerate.
تخلَّص من البرامج النصية المخصصة واحصل على عملية نشر أسهل في التصميم وأكثر أمانًا.
يمكن استخدام برنامج DevOps Accelerate لأتمتة عمليات البناء والنشر والإصدار للتطبيقات الأحادية أو المعتمدة على الخدمات المصغرة أو مزيج بينهما، عبر البيئات السحابية أو المحلية أو مركز البيانات أو الكمبيوتر المركزي.
يوفِّر DevOps Accelerate نقطة تحكم مركزية لإدارة تسليم أعباء العمل القائمة على الخدمات المصغرة عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج، مع دعم متعدد السُحُب، بما في ذلك مزودو السحابة التقليديون والحاويات والأجهزة الافتراضية.
استخدمت Daimler Trucks NA أداة DevOps Deploy لدعم نموذج تسليم التطبيقات القائم على عمليات التطوير.
تستخدِم شركة NBCUniversal Media LLC برنامج DevOps Accelerate للمساعدة على تعزيز عمليات التطوير.
وضعت HMHS ممارسات التطوير المستمر باستخدام مجموعة DevOps Accelerate.
استخدَم بنك Bendigo and Adelaide منصة DevOps Accelerate لأتمتة عمليات التطوير.
وسِّع نطاق تكوين وإدارة البنية التحتية للبناء لديك.
تمكَّن من أتمتة نشر أي تطبيق إلى أي بيئة.
تمكَّن من تسريع عملية تسليم التطبيقات باستخدام التحليلات الفورية وتكامل أدوات علميات التطوير.
اقضِ وقتًا أقل في أداء المهام اليدوية ومعالجة المشكلات، ووقتًا أكثر في الابتكار.
استكشف هذه الموارد للحصول على المزيد من التفاصيل حول الاستفادة التي يمكن أن تحققها مؤسستك من خلال IBM DevOps Accelerate.