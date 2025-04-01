يدمج IBM Sterling® Transformation Extender (ITX) معاملات العملاء والموردين ومعاملات شركاء الأعمال عبر مؤسستك من خلال أتمتة تحويلات البيانات المعقدة والتحقق من صحة البيانات، ويدعم هذا الحل مجموعة كبيرة من تنسيقات البيانات والمعايير، ويعمل بسلاسة في البيئات المحلية وبيئات السحابة.

بالنسبة إلى قطاعات مثل القطاع المالي وقطاع الرعاية الصحية وسلسلة التوريد، يتميز دعم التحويل المتقدم بأنه يوفر خدمات مثل تعيين البيانات الوصفية والتحقق من الامتثال ووظائف معالجة متخصصة.

كما يوفر IBM Sterling Transformation Extender أيضًا نشرًا سحابيًا هجينًا من خلال حاويات معتمدة ويتضمن قدرات لتلبية متطلبات ISO 20022.