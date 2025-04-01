الاتصال من خلال معايير وبروتوكولات متنوعة، مما يتيح تغيير البيانات والتحقق منها وتحويلها.

شاهد العرض التوضيحي
تحويل البيانات بين أي طرفين

يدمج IBM Sterling® Transformation Extender (ITX) معاملات العملاء والموردين ومعاملات شركاء الأعمال عبر مؤسستك من خلال أتمتة تحويلات البيانات المعقدة والتحقق من صحة البيانات، ويدعم هذا الحل مجموعة كبيرة من تنسيقات البيانات والمعايير، ويعمل بسلاسة في البيئات المحلية وبيئات السحابة.

بالنسبة إلى قطاعات مثل القطاع المالي وقطاع الرعاية الصحية وسلسلة التوريد، يتميز دعم التحويل المتقدم بأنه يوفر خدمات مثل تعيين البيانات الوصفية والتحقق من الامتثال ووظائف معالجة متخصصة.

كما يوفر IBM Sterling Transformation Extender أيضًا نشرًا سحابيًا هجينًا من خلال حاويات معتمدة ويتضمن قدرات لتلبية متطلبات ISO 20022.

المزايا

تحويل البيانات تجربة المستخدم الحديثة التفاعل مع البيانات السحابية تكامل دورة حياة التطوير حِزم ITX المعيارية في هذه الصناعة حاويات معتمدة
الفوائد
تحويل أي بيانات

يمكنك أتمتة تحويل وفحص أي تنسيقات بيانات منظمة أو غير منظمة أو معايير صناعية أو مخصصة، دون حاجة إلى عمليات برمجة معقدة، لتحسين عمليات الأعمال.
النشر في أي مكان

يدعم حل التحويل الشامل هذا كلًا من البيئات المحلية والبيئات السحابية الهجينة المصممة لتلبية احتياجات النشر المتنوعة.

 
تبسيط تجربة المستخدم والتكامل

باستخدام تجربة المستخدم الحديثة وواجهات RESTful API، ينجح Extender في تبسيط التفاعلات مع الأنظمة السحابية والخلفية.
لقد أصبح من الصعب التحكم في توصيل كل تلك البيانات إلى الأماكن الصحيحة، مثل توصيلها إلى عملائنا وزبائننا بالصيغة الصحيحة. وبفضل شركة IBM، لم يعد هذا الأمر يمثل تحديًا بالنسبة إلينا. Ellen Agostino مدير خدمة التطبيقات شركة .PNC Financial Services Group Inc اقرأ دراسة الحالة نظرًا لقدرة Sterling Transformation Extender على التعامل بنجاح مع أي تعقيدات في تنسيقات البيانات المختلفة، نثق تمامًا من أن ما نتعهد به للعميل هو ما سنقوم بتسليمه بالفعل. أولي كروكشانك مدير إدارة وتطوير المنتجات شركة DHL الدولية المحدودة اقرأ دراسة الحالة
موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح
مزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق المجتمع