استكشف الموارد الأساسية لفهم كيفية تمكين IBM Storage Defender لاستراتيجية مرونة بياناتك.
استكشف قدرات IBM Storage Defender لحماية بياناتك من تأثير الهجمات والانقطاعات.
تعرف على كيفية استخدام قدرات IBM Storage Defender Data Protect لإنشاء نُسخ نظيفة من بياناتك ومساعدتك في استعادة البيانات بسرعة في حالة وقوع هجوم.
تعرَّف على كيفية مساعدة الحل IBM Storage Ready Nodes في تبسيط تقنية المعلومات من خلال أجهزة تم التحقق منها وتساعدك في نشر حلول برامج IBM Storage بسرعة.
استكشف مدى تأثير المخاطر التشغيلية واللوائح التنظيمية الجديدة، ومدى مساعدة استخدام كل من IBM FlashSystem وIBM Storage Defender على تحقيق أهداف الامتثال لديك.
صُممت هذه الندوة الإلكترونية للمهنيين الذين يتطلعون إلى تعزيز وضع الأمن الإلكتروني بمؤسساتهم في مواجهة التهديدات المتصاعدة. سنستكشف الإستراتيجيات المبتكرة المصممة لمواجهة الهجمات الإلكترونية بفعالية وتعزيز مرونة البيانات.
انضم إلينا واستمع إلى خبراء من IBM وContinuity Software وهم يناقشون إستراتيجيات تبسيط عملية تحقيق مرونة البيانات وتسريعها وكذلك الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتلبية أحدث متطلبات الامتثال التنظيمي.
تعرّف على كيفية تعزيز أمن البيانات وضمان الاسترداد السريع والمنسق بعد فترات التعطل. لا تفوت هذه الفرصة للارتقاء بإستراتيجية مرونة البيانات لديك.
تعرف على كيفية قيام IBM Storage Defender، جنبًا إلى جنب مع IBM Storage Sentinel، بتوفير قدرات مهمة لحماية أحمال تشغيل VMware الخاصة بك ومساعدتك على الاسترداد بشكل أسرع في حالة حدوث هجوم.
استكشف المزيد من الندوات الإلكترونية في سلسلتنا الشهرية التي نناقش فيها عالم تهديدات البيانات وتحديات الامتثال، مع توضيح الخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها لتعزيز مرونة العمليات لديك.
يُعدّ Storage Defender حلاً يوفر مرونة شاملة للبيانات. ويشتمل على لوحة معلومات ووحدة تحكم إدارية ومُنسِّق تنظيمي ومستوى خدمات مرونة البيانات الذي يقوم بتشغيل وظائف البيانات مثل التصنيف على أي مصدر بيانات أساسي مخزَّن على أي بنية تحتية.
يُعدّ IBM Storage Defender حلاً شاملاً يتميز بأسلوب متعدد الطبقات لحماية بيانات النسخ الاحتياطي من برامج الفدية الضارة، واكتشاف المخاطر وسرعة الاسترداد من الهجوم. تضمن البنية الفريدة الحصينة غير القابلة للتغيير في IBM Storage Defender عدم تشفير بيانات النسخ الاحتياطي أو تعديلها أو حذفها. يوفر التعلم الآلي إمكانية الرؤية والمراقبة بشكل مستمر للتأكد من عدم وقوع أي حالات خلل في بياناتك. يساعدك اكتشاف حالات الخلل على تحديد موقع نسخة سليمة من البيانات من خلال بصمة بياناتك العالمية، بما في ذلك السحابات العامة، لتقليل فترات التعطل فلا تقع، وسرعة الاسترداد منها إن وقعت.
يتيح IBM Storage Defender للمؤسسات تلبية متطلبات الامتثال المعقدة. يمكنك فهم ما إذا كانت الحوادث الإلكترونية قد كشفت عن بيانات حساسة وتسببت في إجراءات الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPCI وHIPAA من خلال ما يلي:
يتوفر بحث شامل قابل للتنفيذ ويتيح للمستخدمين البحث ضمن البيانات غير المنظمة عن فئات معلومات التعريف الشخصية (PII). حينئذ يمكن للمستخدمين إدخال الأنماط وتنوعاتها أو أنواع الملفات لفحصها باستخدام القوالب. يتيح IBM Storage Defender القدرة على الإبلاغ عن نتائج البحث بتنسيق ملف txt أو التكامل مع أدوات التصوير الرسومي للبيانات أو التحليلات التابعة لجهات خارجية.
يوفر IBM Storage Defender تقارير شاملة عن مستوى التحكم في خدمة إدارة البيانات. يتوفر لك عرض مجمَّع للنشر بغض النظر عن حالة الاستخدام أو عبء العمل أو نوع النشر (سواء كان في مكان العمل، أو يُستهلك كخدمة مستضافة، أو مزيجًا من الاثنين).
تم تصميم التقارير المضمَّنة لمعالجة أهم حالات الاستخدام لديك بشكل غير تقليدي. يمكنك عرض ملخص شامل لمهام حماية بياناتك وأنظمة التخزين أو تحليل البيانات على المستوى التفصيلي الدقيق باستخدام خيارات تصفية قوية. يساعدك كل نوع من أنواع التقارير في تحديد المعلومات التي تحتاج إليها، مثل حالات الفشل والكائنات المحمية وغير المحمية وعمليات تشغيل الحماية والاسترداد واستهلاك الخدمة.
كشف حالات الخلل: يتضمن IBM Storage Defender قدرات الكشف عن حالات الخلل لتحديد الأنشطة غير العادية أو المشبوهة في بيئة بياناتك. قد تكون حالات الخلل هذه مؤشرًا على هجوم برامج الفدية الضارة، مثل إجراء تغييرات سريعة وغير مصرَّح بها على الملفات.
مسارات التدقيق والتسجيل: يقوم IBM Storage Defender بالاحتفاظ بسجلات مفصَّلة لجميع أنشطة إدارة البيانات. وتُعدّ مسارات التدقيق هذه مفيدة عند التحقيق في حوادث برامج الفدية الضارة وتتبع أصل الهجوم وتحديد البيانات المتضررة.
تنبيهات المراقبة: بإمكان IBM Storage Defender إنشاء تنبيهات وإشعارات عند اكتشاف أنشطة مشبوهة أو وصول غير مصرَّح به لبيانات النسخ الاحتياطي. وتؤدي هذه التنبيهات إلى بدء إجراءات التحقيق والاستجابة.
تحليلات البيانات: بإمكان IBM Storage Defender أن يوفر قدرات تحليل البيانات لتحليل أنماط البيانات وحالات الخلل، ما يساعد في تحديد هجمات برامج الفدية الضارة أو أي سلوك غريب وغير معتاد للبيانات.
الاستعادة السريعة للبيانات: في حال وقوع حادث أمني أو اختراق للبيانات، يُعدّ الاسترداد السريع للبيانات أمرًا ضروريًا لاحتواء الخطر وتقليل تأثيره. تساعدك قدرات النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات في IBM Storage Defender على سرعة استعادة البيانات المتأثرة، ما يقلل فترات التعطل ويعمل على تضييق نطاق الحادث.
لقطات حصينة غير قابلة للتغيير: يدعم IBM Storage Defender النسخ الاحتياطية ولقطات الصور غير القابلة للتغيير، والتي تحمي بياناتك من التلاعب أو الحذف. تساعد هذه الميزة في احتواء المخاطر مثل برامج الفدية الضارة من خلال ضمان عدم قدرة المهاجمين على تغيير بيانات النسخ الاحتياطي أو تدميرها.
تجزئة البيانات: بينما الوظيفة الأساسية هي إدارة البيانات، إلا أنها يمكن أن تمثل دورًا مهمًا في استراتيجيات تجزئة البيانات. فتجزئة البيانات بشكل صحيح يمكن أن تؤدي إلى الحد من الحركة الجانبية للمخاطر داخل شبكتك عن طريق عزل البيانات المهمة عن الأجزاء الأخرى من بنيتك التحتية.
التكامل مع الحلول الأمنية: يمكن أن يتكامل IBM Storage Defender مع الحلول والأدوات الأمنية التي تركِّز على احتواء المخاطر. على سبيل المثال، يمكنه العمل باستخدام إدارة معلومات الأمن والأحداث (SIEM) الخاصة بك أو أدوات تنسيق الأمن لأتمتة الاستجابات للحوادث الأمنية واحتواء المخاطر.
الاستجابة للحادث: بإمكان شركة IBM أن تكون جزءًا من خطة الاستجابة للحوادث الخاصة بك، ما يتيح لك سرعة تقييم تأثير الحادث الأمني وبدء إجراءات الاحتواء المناسبة، والتي قد تتضمن استعادة البيانات النظيفة من النُسخ الاحتياطية.
لا. لكن إذا كنت بحاجة إلى أجهزة محلية لقدرات حماية البيانات، فإن IBM لديها الآن أجهزتها الخاصة بها لطرحها مع برنامج IBM Storage Ready Node لـ IBM Storage Defender. انقر هنا لمعرفة المزيد عن العُقد الجاهزة.
لا. فما دام Defender عبارة عن برنامج كخدمة (SaaS)، يمكنك رؤية التحسينات بمجرد طرحها. وسوف نختبر القدرات الجديدة ونتحقق من صحتها على الواجهة الخلفية لدينا، حتى تطمئن تمامًا لأن هذه التحديثات ستعمل على تحسين نظامك.
يوفر IBM Storage Defender مزايا كبيرة للعملاء الذين يعطون الأولوية للمرونة الإلكترونية ويريدون حلاً شاملاً يتم تقديمه من خلال بائع واحد بترخيص بسيط. إذ لا تتميز مجموعة Storage Suite الحالية بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع القدرات المتوفرة من خلال Storage Defender. كما يوفر مرونة الحصول على الترخيص مع القدرة على تعديل أو إعادة تخصيص وحدات RU عند الحاجة، ويتم بناؤه على منصة جديدة لا يتوقف تطويرها وتقديم عمليات تكامل وقدرات جديدة.
يستكشف دليل ®IBM Redbook مدى مساعدة IBM Storage Sentinel، الذي يدمج حلولاً مثل IBM Storage FlashSystem، للمؤسسات على حماية الأصول القيمة، وتقليل فترات التعطل، والحفاظ على المرونة التشغيلية.
اقرأ تقرير مجموعة استراتيجية المشاريع (ESG) عن تأثير برامج الفدية الضارة، والخطوات التي عليك اتخاذها لمواجهة مخاطر هذه النوعية من البرامج الضارة وغيرها من البرامج الضارة، والكيفية التي يمكن أن يساعد بها حل IBM Storage Defender في تلبية أهداف مرونة البيانات في مؤسستك.
تعرَّف على حلول IBM التي تساعد في تقليل آثار برامج الفدية الضارة على أعمالك، وتفادي الهجمات الإلكترونية وأعطال الأجهزة والكوارث الطبيعية وغيرها من المخاطر.
يوفر دليل المستخدم هذا نظرة عامة، وتخطيطًا، وإعدادًا، وتعليمات للمستخدم حول IBM Storage Defender Management Service.
يوفر دليل المستخدم هذا نظرة عامة، وتخطيطًا، وإعدادًا، وتعليمات للمستخدم حول IBM Storage Defender Data Resiliency Service
يوفر هذا المستند نظرة عامة على Defender Data Protect، ويقيّم مفاهيم التخزين، ويتضمن روابط إلى تفاصيل الإعداد والتكوين، ويقدِّم إرشادات حول استراتيجيات حماية البيانات.