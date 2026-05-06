كتالوج منظومة IBM Sovereign Core

تسريع الذكاء الاصطناعي وتوسُّع أعباء العمل من خلال اختيارك للتطبيقات والخدمات، وكلها تعمل داخل بيئة سيادية.

عروض الشركاء

منظومة من البنى التحتية ومنتجات وخدمات الشركاء، بما في ذلك الحوسبة والتخزين والشبكات والخدمات المُدارة، تتكامل مع IBM Sovereign Core لتمكين بيئات قابلة للتوسع ومصممة وفق مبادئ السيادة.
AMD

خيارات تسريع وحدة المعالجة المركزية(CPU) / وحدة معالجة الرسومات (GPU) لاستنتاج السيادة وأعباء العمل الحسابية المكثفة عبر مناطق حدودية مُحكمة.

مسرِّع الأجهزة/الذكاء الاصطناعي
ATOS

شريك في التسليم والخدمات المُدارة يمكِّن النشر والتشغيل في البيئات السيادية مع مواءمة الامتثال الإقليمي.

مزوِّد خدمات تكنولوجيا المعلومات
Cegeka

شريك في التسليم والخدمات المُدارة يمكِّن النشر والتشغيل في البيئات السيادية مع مواءمة الامتثال الإقليمي.

مزوِّد خدمات تكنولوجيا المعلومات
Cloudera

منصة لإدارة البيانات في البيئات المحلية تعتمد على المصادر المفتوحة ومتكاملة مع محركات التحليلات، تُتيح معالجة بيانات آمنة ومتوافقة وسيادية ضمن بيئات مُحكمة.

إدارة البيانات
CockroachDB

قاعدة بيانات SQL موزعة ومرنة مصممة للتوسع العالمي مع اتساق قوي عبر البيئات السيادية.

قاعدة البيانات
Dell

خيارات تسريع الأجهزة والمنصات التي تدعم احتياجات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية في بيئات مُحكمة.

مسرِّع الأجهزة/الذكاء الاصطناعي
Duality Tech

حوسبة معززة للخصوصية باستخدام التشفير المتماثل لتمكين التحليلات الآمنة دون كشف البيانات بصيغتها الأصلية.

الخصوصية / التشفير
EDB (EnterpriseDB)

إصدار PostgreSQL مؤسسي للنشر في البيئات السيادية مع دعم قابلية التشغيل والتوافق والتحكم التشغيلي.

قاعدة بيانات (Postgres)
HCLTech

شريك عالمي في التكنولوجيا والخدمات المُدارة يقدِّم بنية تحتية وعمليات جاهزة للبيئات السيادية وعمليات تحوُّل متوافقة مع اللوائح التنظيمية.

مزوِّد خدمات تكنولوجيا المعلومات
Intel

يوفر حوسبة سرية قائمة على الأجهزة لضمان حماية البيانات والنماذج وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي في جميع الأوقات.

مسرِّع الأجهزة/الذكاء الاصطناعي
Mistral

خيار استدلال للنماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة الأوزان للنشر داخل النطاق بما يتوافق مع متطلبات السيادة الأوروبية.

نموذج لغوي كبير (LLM)
MongoDB

قاعدة بيانات NoSQL موجَّهة للمستندات مع دعم قوي للحاويات لتطبيقات سيادية وهياكل بيانات مرنة.

قاعدة البيانات
Palo Alto Networks

يوفر حماية متقدمة مدمجة ضد التهديدات، وتقسيمًا دقيقًا، ومنعًا للهجمات في الوقت الفعلي لتأمين أعباء العمل السيادية وتلبية متطلبات الامتثال الصارمة ومتطلبات موقع البيانات.

الأمان
SingleStore

قاعدة بيانات SQL موزعة عالية الأداء تمكِّن التحليلات والمعاملات في الوقت الفعلي لأعباء العمل السيادية كثيفة البيانات.

قاعدة البيانات
عروض IBM

مجموعة من برمجيات وخدمات IBM التي تتكامل مع IBM Sovereign Core لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي والأمن والامتثال وعمليات المنصة في بيئة سيادية.
Cognos Analytics

ذكاء الأعمال وإعداد التقارير على مستوى المؤسسات مع نشر قائم على الحاويات لدعم لوحات المعلومات الخاضعة للحوكمة وإعداد التقارير السيادية.

ذكاء الأعمال / إعداد التقارير
Confluent

منصة Kafka للبث باستخدام الحاويات داخل النطاق لمسارات أحداث البيانات والتكامل السيادي في الوقت الفعلي.

البث / Kafka
Db2

قاعدة بيانات علائقية مؤسسية لضمان موثوقية المعاملات والأداء والاستمرارية التشغيلية بمستوى سيادي.

قاعدة البيانات
Expert Labs

خدمات استشارية وتنفيذية للتثبيت والترحيل وتكامل الامتثال.

الخدمات
Optim

إدارة دورة حياة البيانات للأرشفة والاحتفاظ والتعامل المتوافق مع الامتثال للبيانات الحساسة.

دورة حياة البيانات
التكرار

تكرار البيانات لمزامنة مجموعات البيانات عبر مناطق الحدود مع الحفاظ على السيادة والضوابط.

تكرار البيانات
Vault (HashiCorp)

إدارة الأسرار ومفاتيح التشفير بواسطة العميل مع بقائها بالكامل داخل النطاق لأعباء العمل السيادية.

إدارة الأسرار
Verify

فرض الهوية عند حدود النطاق مع دعم الاتحاد وتكامل إدارة الهوية والوصول (IAM) للمستأجرين للتحكم في الوصول السيادي.

إدارة الهوية والوصول
watsonx.ai

بيئة تشغيل للاستدلال بالذكاء الاصطناعي داخل النطاق لنشر النماذج وتشغيلها ومراقبتها على Sovereign Core.

الاستدلال بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
watsonx.data

إدارة البيانات داخل النطاق للتخزين في مخزن البيانات والحوكمة وأنماط الوصول الجاهزة لأعباء العمل.

إدارة البيانات
تكامل watsonx.data

تكامل البيانات داخل النطاق لبناء مسارات بيانات آمنة وعمليات تحويل وحركة بيانات تشغيلية.

تكامل البيانات
قدرات الذكاء في watsonx.data

ذكاء مخزن البيانات داخل النطاق لدعم الاكتشاف الخاضع للحوكمة وتتبُّع دورة حياة البيانات والحصول على بيانات موثوق بها جاهزة للتحليلات.

منصة البيانات
watsonx.gov

حوكمة الذكاء الاصطناعي داخل النطاق لضوابط الامتثال وقابلية تدقيق النماذج وإدارة دورة الحياة وفق المتطلبات التنظيمية.

حوكمة الذكاء الاصطناعي

عروض مفتوحة المصدر

منظومة من تقنيات المصادر المفتوحة المتوافقة مع IBM Sovereign Core لتوفير المرونة والشفافية وقابلية النقل عبر بيئات الذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية. 
Elasticsearch

محرك بحث وتحليلات نصي كامل للفهرسة والاستعلامات داخل النطاق وحالات استخدام قابلية الملاحظة.

البحث / التحليلات
Keycloak

إدارة الهوية والوصول (IAM) مفتوحة المصدر والمصادقة لدعم الهوية السيادية والاتحاد وتطبيق سياسات الوصول.

إدارة الهوية والوصول
LangGraf

مجموعة أدوات لتنسيق الوكلاء لبناء مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي السيادي مع تحديد التبعيات الخارجية بشكل واضح.

الذكاء الاصطناعي الوكيل
MariaDB

قاعدة بيانات علائقية متوافقة مع MySQL تتميز بانفتاح عالٍ ومناسبة للنشر في البيئات السيادية.

RDBMS
قاعدة بيانات Milvus

قاعدة بيانات متجهات داخل النطاق تدعم بحث التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) وتخزين التضمينات وأداء الاسترجاع للذكاء الاصطناعي السيادي.

قاعدة بيانات المتجهات
MySQL

قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر ومعتمدة على نطاق واسع، مُصممة لدعم أعباء العمل السيادية، مع أدوات قياسية وقابلية عالية للنقل.

RDBMS
Redis

ذاكرة تخزين مؤقت داخل الذاكرة ومخزن بيانات لتسريع الأداء في البيئات السيادية ودعم الجلسات وأعباء العمل ذات زمن الانتقال القصير.

ذاكرة التخزين المؤقت / مخزن البيانات
