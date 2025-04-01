IBM Rational Application Developer for WebSphere Software عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) تجارية تعتمد على Eclipse. توفر تكنولوجيا المعلومات أدوات لتصميم وإنشاء واختبار وتحليل وتحليل ونشر العديد من أنواع التطبيقات بما في ذلك Java و Java EE و Web 2.0، وخدمات الويب وخدمات الويب وخدمات REST.