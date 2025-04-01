IBM Rational Application Developer for WebSphere Software
يوفر أدوات لتصميم وإنشاء واختبار وتحليل العديد من أنواع التطبيقات بصريًا وتحليلها ونشرها
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ما هو ®IBM Rational Application Developer for WebSphere Software ؟

IBM Rational Application Developer for WebSphere Software عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) تجارية تعتمد على Eclipse. توفر تكنولوجيا المعلومات أدوات لتصميم وإنشاء واختبار وتحليل وتحليل ونشر العديد من أنواع التطبيقات بما في ذلك Java و Java EE و Web 2.0، وخدمات الويب وخدمات الويب وخدمات REST.
المزايا
صيانة واجهات التطبيق الأمامية

استخدام الأدوات الخاصة بنماذج البرمجة والتقنيات الراسخة والجديدة والناشئة.
تحقيق جودة كود أولي أعلى

اختر من بين أدوات الاختبار والتحليل المتقدمة للمساعدة في تسريع التطوير والاختبار والنشر والإدارة.
قم بتثبيت الميزة التي تحتاجها فقط

استفد من عناصر التحكم في التثبيت الدقيقة لإنشاء بيئة تطوير متكاملة أصغر حجمًا وأكثر استجابة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
المفتاح IBM Rational Application Developer for WebSphere Software ميزة تسريع عملية تطوير الويب ومحمول التطبيق

قم بتبسيط وتسريع عملية تطوير الواجهة الأمامية باستخدام أحدث تقنيات الويب 2.0 والهجينة المحمولة التقنية الهجينة.

 تسريع تطوير الخدمات وتطبيق Java

تطوير واختبار خدمات الويب وخدمات REST وأنواع أخرى من الخدمات واختبارها باستخدام Java EE و EJB و JAX-WS و JAX-RS و JAX-RS و JMS و EJB لغة الاستعلام وغيرها.

 تحسين للبرامج الوسيطة لشركة IBM

احصل على أدوات النشر المحسنة لـ IBM WebSphere Liberty و IBM WebSphere Application Server.

 استخدام أدوات الاختبار والتحليل المتقدمة

يوفر التحليل الديناميكي قدرات تحليلية قائمة على أخذ العينات والتتبع لتحديد وتحليل وتصحيح نقاط الضعف في الأداء.

 فائدة من النشر المرن

التكامل مع حل إدارة دورة الحياة IBM ®Rational Collaborative التطبيق التعاوني للتطوير والاختبار في بيئة افتراضية.

 مرونة في التسعير والنشر

من خلال حزمة IBM Cloud DevOps الجديدة للنشر الهجين من IBM، تقدم IBM نموذج استهلاك جديد يعتمد على FlexPoints.
الموارد المميزة وثائق المنتج

اعثر على الإجابات بسرعة في وثائق منتجات IBM.

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