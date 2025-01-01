يلتقط Tivoli Output Manager for z/OS مخرجات SYSOUT من المهام الموجودة في مساحة التخزين المؤقتة، ويخزِّنها على القرص، ثم يحوِّلها إلى تقارير. يمكن عرض هذه التقارير وطباعتها وتوزيعها على المستخدمين النهائيين. يحتوي على واجهة ISPF وواجهة متصفح الويب. يتم استخدام واجهة ISPF بشكل أساسي من قِبَل المسؤولين. يتم استخدام واجهة الويب (ITOMweb) بشكل أساسي من قِبَل المستخدمين النهائيين للتقرير.
يستخدِم القدرات الموثوق بها في z/OS التي تمتلكها بالفعل، مثل DFSMShsm وDFSMS وRACF، للاستفادة من نقاط القوة في منصة z/OS: الموثوقية وسهولة الإدارة والأمان.
يمكنك عرض أو طباعة التقارير، أو مخرجات SYSOUT المؤرشفة، أو صفحات التقارير المؤرشفة أينما ووقتما تريد وبالطريقة التي تحتاجها. يمكنك عرض المحتوى من جهازك المحمول أو متصفح الويب أو البريد الإلكتروني أو عبر واجهة ISPF.
انتقِل مباشرةً من لوحات Workload Scheduler إلى Output Manager لعرض مخرجات المهام السابقة في Workload Scheduler. أجرِ تحليلًا للمشكلة. قارِن أوقات التشغيل السابقة والاستثناءات الحالية/السابقة.
يُتيح لمسؤولي التقارير تحديد التقارير المخصصة التي تحتوي على مجموعة فرعية من SYSOUT وصفحات التقارير المفهرسة التي تحتوي على حقول فهرس معينة.
تعرَّف على كيفية توفير هذا الحل للرؤية والتحكم والأتمتة للأنظمة الفرعية المشاركة في تخزين z/OS.
تعرَّف على معلومات حول كيفية تثبيت IBM Workload Scheduler for z/OS وصيانته واستخدامه.
تعرَّف على هذا الحل الذي يوفر واجهة ISPF كاملة الميزات لكل من مسؤولي التقارير والمستخدمين النهائيين للتقارير.