IBM Tivoli Output Manager for z/OS

تحويل مخرجات تطبيقات IBM Z إلى تقارير يمكن الوصول إليها بسهولة
رسم توضيحي يمثل العرض الرقمي لـ IBM Host Access Client Package

أتمتة توزيع التقارير وطباعتها

يلتقط Tivoli Output Manager for z/OS مخرجات SYSOUT من المهام الموجودة في مساحة التخزين المؤقتة، ويخزِّنها على القرص، ثم يحوِّلها إلى تقارير. يمكن عرض هذه التقارير وطباعتها وتوزيعها على المستخدمين النهائيين. يحتوي على واجهة ISPF وواجهة متصفح الويب. يتم استخدام واجهة ISPF بشكل أساسي من قِبَل المسؤولين. يتم استخدام واجهة الويب (ITOMweb) بشكل أساسي من قِبَل المستخدمين النهائيين للتقرير.
استخدام قدرات z/OS المتوفرة بسهولة

يستخدِم القدرات الموثوق بها في z/OS التي تمتلكها بالفعل، مثل DFSMShsm وDFSMS وRACF، للاستفادة من نقاط القوة في منصة z/OS: الموثوقية وسهولة الإدارة والأمان.
زيادة إمكانية الوصول إلى التقارير

يمكنك عرض أو طباعة التقارير، أو مخرجات SYSOUT المؤرشفة، أو صفحات التقارير المؤرشفة أينما ووقتما تريد وبالطريقة التي تحتاجها. يمكنك عرض المحتوى من جهازك المحمول أو متصفح الويب أو البريد الإلكتروني أو عبر واجهة ISPF.
التكامل مع IBM Workload Scheduler

انتقِل مباشرةً من لوحات Workload Scheduler إلى Output Manager لعرض مخرجات المهام السابقة في Workload Scheduler. أجرِ تحليلًا للمشكلة. قارِن أوقات التشغيل السابقة والاستثناءات الحالية/السابقة.
السماح بالتقارير المخصصة

يُتيح لمسؤولي التقارير تحديد التقارير المخصصة التي تحتوي على مجموعة فرعية من SYSOUT وصفحات التقارير المفهرسة التي تحتوي على حقول فهرس معينة.
الموارد خطاب إعلان IBM Tivoli Output Manager for z/OS

تعرَّف على كيفية توفير هذا الحل للرؤية والتحكم والأتمتة للأنظمة الفرعية المشاركة في تخزين z/OS.

 اقرأ الوثائق IBM Workload Scheduler for z/OS V9.3 SPE

تعرَّف على معلومات حول كيفية تثبيت IBM Workload Scheduler for z/OS وصيانته واستخدامه.

 البحث عن مزيد من المعلومات دليل مستخدِم IBM Tivoli Output Manager for z/OS

تعرَّف على هذا الحل الذي يوفر واجهة ISPF كاملة الميزات لكل من مسؤولي التقارير والمستخدمين النهائيين للتقارير.

 

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