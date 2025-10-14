IBM MaaS360 Fast Start

تحويل أعمالك باستخدام حل لإدارة الأجهزة المحمولة جاهز للمستقبل

إدارة الأجهزة المحمولة بطريقة بسيطة وبديهية

تم تصميم IBM® MaaS360 Fast Start خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. يقدِّم هذا الحل لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM) تجربة سلسة وبديهية تُتيح إعداد الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل iOS وAndroid بسرعة، وتطبيق إعدادات الأمان وتوزيع التطبيقات خلال دقائق معدودة.

إعداد سريع دون أي تعقيدات

تشغيل هواتف iPhone وAndroid الخاصة بفريقك خلال دقائق عبر تسجيل بسيط ومؤتمت.
أمن مدمج يمكنك الوثوق به

بدء الحماية منذ اليوم الأول باستخدام سياسات مُعَدة مسبقًا تتماشى مع أفضل ممارسات الصناعة، دون الحاجة إلى أي خبرة تقنية.
سهولة الإدارة والنمو

التحكم في الأجهزة، وتحديث الإعدادات ومشاركة التطبيقات من لوحة معلومات بسيطة يمكن لأي شخص استخدامها.
قابلية التوسع مع نمو أعمالك

إضافة أجهزة وميزات جديدة كلما احتجت إليها - دون تعطُّل أو عناء إضافي.

الاستعداد لمستقبل إدارة الأجهزة المحمولة

اكتشِف ما يمكن أن يقدمه IBM MaaS360 Fast Start لأعمالك.
  • النشر دون لمس: يتم تسجيل الأجهزة تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدمون باستخدامها.
  • إدارة الأجهزة والأمان: يتم تطبيق إعدادات الأمان الأساسية على جميع الأجهزة.
  • توزيع التطبيقات: نشر التطبيقات التي تم شراؤها بكميات كبيرة في خطوة واحدة فقط.
  • الوصول إلى موارد المؤسسة: لتسهيل استخدام شبكة Wi-Fi وشبكة VPN والبريد الإلكتروني للمستخدمين.
  • الدعم عن بُعد: قفل الأجهزة وتحديد موقعها ومسحها.
  • دعم واسع النطاق للأجهزة والتطبيقات: أجهزة iOS وAndroid المحمولة أو اللوحية، بالإضافة إلى تطبيقات Apple Store وGoogle Play.

إعداد سهل في 3 خطوات

إضافة الأجهزة بسرعة باستخدام الإعداد الموجَّه

يعمل Fast Start على تسهيل عملية الإعداد بخطوات إرشادية لأجهزة iOS وAndroid، مع أداة تتبُّع تقدُّم واضحة وفيديوهات دعم مدمجة - لتتمكن من تشغيل الأجهزة بسرعة دون الحاجة إلى خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
تخصيص إعدادات الأمان بسهولة

اختَر مستوى الأمان المناسب لك من بين ملفات الأمان الجاهزة: أساسي ومتوسط ومتقدم، والتي توفِّر تجربة مستخدم سهلة للوصول إلى موارد المؤسسة عبر شبكة VPN وشبكة Wi-Fi والبريد الإلكتروني، ويمكن تعديلها حسب رغبتك.  
توزيع التطبيقات بسلاسة على جميع الأجهزة

الحصول بسهولة على التطبيقات المناسبة لكل جهاز بنقرة واحدة - سهل الإدارة، يتم نشره تلقائيًا وجاهز للأجهزة الجديدة على الفور. 
متطلبات النظام

التفاصيل  

المتصفحات المدعومة

 

يدعم IBM MaaS360 Fast Start الإصدار الحالي بالإضافة إلى آخر إصدارين (باستثناء Internet Explorer) من المتصفحات التالية:

  • Google Chrome - 127
  • Firefox - 126
  • Safari - 17
  • Opera - 53
  • Microsoft Edge - 105

معلومات وكيل iOS

 

IBM MaaS360 Fast Start لأجهزة iOS 15.0 فما أعلى.

 

معلومات وكيل Android

 

IBM MaaS360 Fast Start لأجهزة Android 7.0 فما أعلى.

 

