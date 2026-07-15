خفض مخاطر البرمجيات ذات المصدر المفتوح من خلال معالجة الثغرات الأمنية المعتمدة لبيئات المؤسسات.
يوسّع Lightwell نموذج Red Hat المجرَّب لصيانة البرمجيات ذات المصدر المفتوح على مستوى المؤسسات، من خلال إتاحة الوصول إلى معالجات الثغرات الأمنية وإجراءات التخفيف منها بما يتجاوز نطاق منتجاتها التقليدية.
يستند Lightwell إلى فريق عالمي يضم أكثر من 20,000 مهندس متخصص، ويُرسّخ نموذجاً جديداً لاكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات ذات المصدر المفتوح والتحقق منها ومعالجتها.
تعتمد التطبيقات الحديثة على سلاسل توريد عميقة ومترابطة للبرمجيات ذات المصدر المفتوح. تعجز معظم المؤسسات عن مواكبة حجم المخاطر وتعقيدها وسرعة تطورها. يسرّع اكتشاف الثغرات الأمنية المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتيرة ظهور معرّفات الثغرات الأمنية والتعرّضات الشائعة ويزيد حجمها، مما يوسّع فجوة المعالجة الأمنية غير المستدامة أساساً.
يعكس التسارع في عدد الثغرات البرمجية المُفصح عنها علناً.
ترتكز البنية التحتية الحديثة للمؤسسات على البرمجيات ذات المصدر المفتوح.
كشف نموذج Mythos Preview عن نحو 3,900 ثغرة أمنية عالية الخطورة أو حرجة في البرمجيات ذات المصدر المفتوح وحدها.
يوفر Lightwell Network وصولاً سنوياً موحداً إلى معالجات Lightwell الأمنية وإجراءات التخفيف للثغرات المؤهلة في البرمجيات ذات المصدر المفتوح، مع دعم معالجة الثغرات عبر منظومة التطبيقات مع اتساع نطاق التغطية. ويمكن للعملاء استعراض سجل Lightwell من خلال مسارات تسليم البرمجيات المعتمدة لديهم.
يمثل Lightwell Clearinghouse Premier جهودنا الأوسع لتأمين سلسلة توريد البرمجيات ذات المصدر المفتوح عبر مختلف القطاعات، بدءاً بالبنية التحتية الأمريكية الحيوية المختارة مسبقاً.
ويوفر Lightwell Clearinghouse Premier جميع مزايا Lightwell Network، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى تقارير الثغرات الأمنية ومعالجتها لإصدارات الحزم الخاصة بالأعضاء، والتحقق من الثغرات الجديدة، وإدارة الإفصاح عنها.
يجمع Lightwell بين التغطية الشاملة لسلسلة توريد البرمجيات، والهندسة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والخبرة العميقة في البرمجيات ذات المصدر المفتوح، لتوفير أمن موثوق وجاهز للمؤسسات على نطاق عالمي. ويركز النظام البيئي في مرحلته الأولى على Maven/Java، حيث تشتد الحاجة في القطاعات الخاضعة للتنظيم إلى معالجة الإصدارات المثبتة، مع خطط للتوسع لتشمل PyPI وnpm وGo وغيرها.
يمتد الدعم إلى ما يتجاوز البنية التحتية ليشمل سلسلة توريد البرمجيات بأكملها، بما في ذلك منظومات اللغات البرمجية مثل Java، ومنصات البيانات وتدفق البيانات مثل Kafka، وأدوات البناء، وأطر الذكاء الاصطناعي، والتبعيات غير المباشرة المدمجة في تطبيقات المؤسسات.
يعمل فريق عالمي إلى جانب أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة لتقديم الصيانة المشتركة للمشروعات المصدرية، وفرز الثغرات الأمنية، والتصحيح الآمن، وتعزيز أمان التبعيات، وهندسة الإصدارات، والتوزيع الموثوق للحزم الجاهزة لبيئات الإنتاج.
يربط Lightwell مجتمعات البرمجيات ذات المصدر المفتوح الأولية ببيئات المؤسسات التشغيلية اللاحقة، ويسهم في تقديم الإصلاحات إلى المصادر الأصلية لضمان جاهزية البرمجيات للمؤسسات دون تجزئة أو تأخير.
إيجاد مستوى الرؤية اللازم لإرساء أساس قوي لـ Lightwell.
تساعد IBM Security Services المؤسسات على كشف الثغرات الأمنية، وأخطاء التهيئة، وفجوات الضوابط، والتبعيات الخفية عبر البنية التحتية، والتطبيقات، والهويات، والبيانات، وبيئات السحابة. ومن خلال تكوين فهم واضح للمخاطر الحالية، تكتسب المؤسسات السياق اللازم للاستفادة من Lightwell وتحقيق نتائج ملموسة.
معالجة نقاط الضعف الحرجة قبل أن تتحول إلى عوائق أمام التحول.
تساعد IBM Security Services المؤسسات على ترتيب أولويات الثغرات الأمنية ومعالجتها، وسد فجوات الضوابط، وخفض المخاطر السيبرانية من خلال استراتيجيات معالجة قائمة على المخاطر. ويسهم هذا العمل التأسيسي في تحسين الوضع الأمني وتهيئة البيئة لتطبيق إدارة مخاطر أكثر تقدماً واستمرارية عبر Lightwell.
بناء الضوابط والحوكمة اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
تساعد IBM المؤسسات على تعزيز الأمن عبر الهويات، والشبكات، والتطبيقات، والبيانات، وبيئات السحابة من خلال استراتيجيات التحصين، والتقسيم، والحوكمة، والدفاع. وتُرسي هذه القدرات الأساس الأمني المرن اللازم للاستفادة الكاملة من قيمة Lightwell.
رفع مستوى نضج العمليات الأمنية وتعزيز جاهزية المؤسسة.
تساعد IBM Security Services المؤسسات على تحسين مستوى الرؤية، وتعزيز العمليات التشغيلية، والتحقق من القدرات الأمنية، ومواءمة الفرق حول استراتيجية أمنية متسقة. وتُمكّن هذه الجاهزية المؤسسات من تسريع الاعتماد وتحقيق قيمة أسرع من Lightwell.
الاستعداد للجيل القادم من المخاطر السيبرانية والمرونة السيبرانية.
تساعد IBM المؤسسات على تحديث العمليات الأمنية من خلال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والممارسات الأمنية المتقدمة. ومن خلال إرساء العناصر البشرية، والعمليات، والتقنيات اللازمة للعمل في مشهد تهديدات يتزايد اعتماده على الذكاء الاصطناعي، تصبح المؤسسات أكثر قدرة على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لـ Lightwell.
يمكن أن تكون الجهود المبذولة للتحضير لـ Lightwell كبيرة. يمكننا مساعدتك من خلال نهج مصمم خصيصاً يعكس وضعك الحالي والمسار الذي تحتاج إلى اتباعه.
يساعد تقييم المرونة السيبرانية بالذكاء الاصطناعي على تسريع مسار التحول. ابدأ بتقييم استكشافي لمدة أسبوعين واحصل على عرض مُرتَّب حسب الأولوية للتعرّض للمخاطر يرسم خريطة لسطح الهجوم الفعلي لديك، ويُفعّل وسائل الحماية ضد أبرز التعرّضات، ويزوّد فريقك بدليل لمعالجة الثغرات وإطار عمل للتحقق المستمر.
مع Lightwell، تستطيع مؤسستك خفض تراكم الثغرات الأمنية، ومعالجة معرّفات الثغرات الأمنية والتعرّضات الشائعة (CVEs) دون فرض ترقيات إلزامية، والحفاظ على الاستقرار عبر البيئات المعتمدة.
توفير تصحيحات موقعة وجاهزة لبيئات الإنتاج وفق اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، مع الإسهام في إدخال الإصلاحات إلى المصادر الأصلية لتعزيز المنظومة الأوسع.