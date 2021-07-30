IBM WebSphere eXtreme Scale
شبكة بيانات مرنة وقابلة للتوسع في الذاكرة لتلبية الطلب الهائل على البيانات
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امرأة تعمل بثلاث شاشات كمبيوتر

ما IBM WebSphere eXtreme Scale؟

يوفِّر IBM WebSphere eXtremeScale شبكة بيانات في الذاكرة (IMDG) مع مجموعة من القدرات لإدارة متطلبات البيانات لتطبيقاتك. تم تصميم هذا الحل للتكامل مع WebSphere Application Server (اختصارًا WAS) ويزيد من قيمة عمليات نشر WAS من خلال توفير مكونات إضافية للسيناريوهات الرئيسية دون أي تغييرات في التعليمات البرمجية.
نشر شبكات البيانات بسرعة

استخدِم وحدة التحكم الإدارية المدمجة الخاصة بنا، أو احصل على صورة Docker الخاصة بنا للبدء في دقائق.
قابلية التوسع المرنة

احصل على حل لمشكلات قابلية التوسع مع مجموعة كاملة من وظائف IMDG.
تجنُّب انقطاع الخدمة

تمكَّن من تخزين البيانات وتجزئتها ونسخها وإدارتها ديناميكيًا، بالإضافة إلى إدارة منطق الأعمال.
الأداء العالي

أجرِ كميات كبيرة من معالجة المعاملات بكفاءة عالية.

 

المزايا

لوحة معلومات وحدة تحكم الإدارة

تتبَّع أعضاء ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات، والشبكات البيانية للبيانات، والمستخدمين والمجموعات من لوحة معلومات واحدة.
مهام الإدارة

تعرَّف على حالة مهامك ونفِّذ الإجراءات.
إدارة الشبكات

حدِّث إعدادات شبكة البيانات حسب الحاجة.
واجهات برمجة تطبيقات REST للإدارة

اختَر من بين مجموعة متنوعة من واجهات برمجة التطبيقات REST APIs للمساعدة على تلبية احتياجات إدارة الشبكة.
لوحة معلومات وحدة تحكم الإدارة

تتبَّع أعضاء ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات، والشبكات البيانية للبيانات، والمستخدمين والمجموعات من لوحة معلومات واحدة.
مهام الإدارة

تعرَّف على حالة مهامك ونفِّذ الإجراءات.
إدارة الشبكات

حدِّث إعدادات شبكة البيانات حسب الحاجة.
واجهات برمجة تطبيقات REST للإدارة

اختَر من بين مجموعة متنوعة من واجهات برمجة التطبيقات REST APIs للمساعدة على تلبية احتياجات إدارة الشبكة.

الموارد

تطبيقات نموذجية

تمكَّن من الوصول إلى التطبيقات النموذجية التي تعرض حالات استخدام WebSphere eXtreme Scale.

 المكون الإضافي Pattern V1.0

احصل على WebSphere eXtremeScale Pattern Pattern للاستخدام مع محرك الأنماط المحسَّن في IBM PureApplication.

 مجتمع WebSphere

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