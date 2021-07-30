يوفِّر IBM WebSphere eXtremeScale شبكة بيانات في الذاكرة (IMDG) مع مجموعة من القدرات لإدارة متطلبات البيانات لتطبيقاتك. تم تصميم هذا الحل للتكامل مع WebSphere Application Server (اختصارًا WAS) ويزيد من قيمة عمليات نشر WAS من خلال توفير مكونات إضافية للسيناريوهات الرئيسية دون أي تغييرات في التعليمات البرمجية.
استخدِم وحدة التحكم الإدارية المدمجة الخاصة بنا، أو احصل على صورة Docker الخاصة بنا للبدء في دقائق.
احصل على حل لمشكلات قابلية التوسع مع مجموعة كاملة من وظائف IMDG.
تمكَّن من تخزين البيانات وتجزئتها ونسخها وإدارتها ديناميكيًا، بالإضافة إلى إدارة منطق الأعمال.
أجرِ كميات كبيرة من معالجة المعاملات بكفاءة عالية.
تمكَّن من الوصول إلى التطبيقات النموذجية التي تعرض حالات استخدام WebSphere eXtreme Scale.
احصل على WebSphere eXtremeScale Pattern Pattern للاستخدام مع محرك الأنماط المحسَّن في IBM PureApplication.
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