IBM Extended External Data Service

يوفر لك حلًا لتعزيز خدمة البيانات الخارجية لـ ICN من أجل تسهيل إدارة البيانات وإدخالها.
رجال أعمال أمامهم جهاز لوحي ويناقشون تقريرًا في مكتب أخضر حديث

لمحة عامة

تساعد هذه الواجهة على ضمان تعريف معلومات الفهرس بدقة في الأرشيف لتحسين جودة نتائج البحث. يمكن دمج واجهة خدمة البيانات الخارجية الموسعة من IBM مع المكوِّن الإضافي القياسي EDS للتحقق من إدخالات البيانات الوصفية باستخدام مجموعة من السياسات المحددة مسبقًا. يمكن بعد ذلك تخزين هذه السياسات الخاصة بالعميل وإدارتها من قِبَل مسؤول النظام أو قسم التشغيل.
يدعم عدة واجهات خلفية

يمكن استخدام IBM Extended External Data Service لكلٍّ من ®IBM® FileNet Content Manager وIBM Content Manager.
واجهة قابلة للتكوين

يمكن استخدام IBM Extended External Data Service لكلٍّ من IBM FileNet Content Manager وIBM Content Manager.
قواعد المستودعات المتعددة

يمكن تطبيق القواعد عبر جميع المستودعات. على سبيل المثال، إذا تم تعريف قاعدة في IBM Content Manager، فيمكنها أيضًا تنظيم البيانات المخزنة في ®DB2 أو FileNet P8.
لا حاجة إلى تنفيذ إضافي لخدمة EDS

لا يتطلب الأمر تنفيذًا إضافيًا لخدمة EDS؛ لأن النظام يدعم المَعلمات المستندة إلى القواعد - على سبيل المثال، افتراضي لسمة معينة.

التفاصيل الفنية

متطلبات البرنامج

الإصدارات التي تم اختبارها حاليًا:

  • IBM Content Manager 8.4.3 و8.5
  • الإصدار IBM FileNet Content Manager 4.5 فأعلى
  • الإصدار IBM Db2 9.7 فأعلى
  • الإصدار IBM WebSphere® Application Server 7 FP 27 فأعلى

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